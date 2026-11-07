কালীপুজোয় চেতলায় পূজিত হন দেবী ছিন্নমস্তা, আজও পুজোয় থাকেন না কোনও মহিলা

কালীপুজোয় চেতলায় পূজিত হন দেবী ছিন্নমস্তা, আজও পুজোয় থাকেন না কোনও মহিলা
Goddess Chhinnamasta worship: এক সময় হত শ্যামাকালী পুজো। পাড়ার একদল ঠিক করলেন দেবীর অন্যরূপ পুজো হবে ৷ সেই থেকে শুরু ছিন্নমস্তার পুজো ৷
Published : November 7, 2026 at 6:31 PM IST
চেতলা, 7 নভেম্বর: দক্ষিণ কলকাতার চেতলায় 86 পল্লীতে পূজিত হন দেবীর ছিন্নমস্তা রূপ ৷ পুজো চলাকালীন মণ্ডপে ঢোকেন না কোনও মহিলাও। এই প্রতিমা ছোঁয়া থেকে ঘরে দেবীর ছবি রাখাতেও মহিলাদের বারণ। এবার 52 বছরে পা দিল ছিন্নমস্তা পুজো।
এখানেই এক সময় হত শ্যামাকালীর পুজো। হটাৎ পাড়ার একদল প্রবীণ ঠিক করলেন দেবীর অন্যরূপ পুজো করা হবে ৷ যা দেখতে আসবেন অসংখ্য মানুষ। তান্ত্রিকদের সঙ্গে কথা বলে ঠিক হল ছিন্নমস্তার পুজো হবে। সেই পুজো উদ্বোধনে একবার এসেছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রও। ক্লাব কর্তাদের দাবি, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, এই প্রতিমার পুজো খুব মন দিয়ে ও নিষ্ঠার সঙ্গে করতে ৷ পাশাপশি তাঁর পরামর্শ ছিল, পুজো চলাকালীন যাতে মায়ের মণ্ডপে প্রবেশ না করেন মহিলারা। এটাই যেন রীতিতে পরিণত হয়েছে পরবর্তী সময়।
52তম বর্ষে পুজোর প্রতিমা বানাচ্ছেন বেহালার শিল্পী সনদ পাল। আগে বানাতেন মেদিনীপুরের শিল্পী বলরাম পাল। 14 ফুট উচ্চতার প্রতিমা। পুজো হয় সম্পূর্ণ তন্ত্র মতে। আগে তারাপীঠ থেকে আসতেন তান্ত্রিকরা। ছিন্নমস্তার সঙ্গেই পূজিত হন দেবীর সঙ্গী ডাকিনী ও যোগিনীরও। মণ্ডপ চিরাচরিতভাবেই সাবেকি হয়। একানকার মণ্ডপ হয় 40 ফুট উচ্চতার ৷ এখনও হয় পাঠা বলি।
এই পুজো কমিটির সম্পাদক সুমিত বিশ্বাস বলেন, "একবার মণ্ডপে পুজো চলাকালীন ঢুকে পড়েছিলেন এক মহিলা। মণ্ডপে সেবার আগুন লেগে গিয়েছিল। আমরা তাই বিশ্বাস করি, মায়ের পুজোয় যেন নিষ্ঠার কোনও খামতি না-থাকে ৷ আবার এটাও ঠিক, প্রতি বছর পুজো করতে গিয়ে আর্থিক সংকট দেখা দিলেও মা ঠিক নিজের পুজোর খরচ জোগাড় করে দেন। পুজোর দিন রাতেই ভালো পরিমাণ দান ও চাঁদা উঠে আসে যাতে মায়ের পুজোয় কোনও সমস্যা বা বাধা থাকে না। তবে এই প্রতিমার ছবি কারও বাড়িতে রাখা যায় না।"
এলাকার প্রবীণ নাগরিক ও ক্লাবের সহ-সভাপতি তপন দত্ত বলেন, "একবার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আসেন উদ্বোধন করতে । উদ্বোধন করে বলেছিলেন এটা সাংঘাতিক পুজো। নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন ৷ পুজো চলাকালীন মহিলাদের প্রবেশ না-করতেও বলেছিলেন ৷ তাঁর বলার পর থেকেই আমরা সেটা আজও মেনে আসছি । মায়ের আশীর্বাদে সবাই এখন নিজেদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ছেন ৷ এই নিম্ন মধ্যবিত্তের মানুষজনের বসবাসের এলাকায় তাঁর দয়াতেই কারও ক্ষতি হয়নি আজ পর্যন্ত।"