শনির কৃপায় আজ জীবন বদলাবে এই রাশিগুলির, ভালো না খারাপ

শনিবার বিশেষ একটি দিন ৷ এইদিনে গ্রহের গতিবিধি বিবেচনায় কোন রাশির কেমন কাটবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷

আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 8, 2025 at 12:37 AM IST

মেষ: যতই পা দাপান না কেন, আজকে কোনও কিছুই আপনার ইচ্ছা মতো হবে না। 'আমি-আমার', এই দিনগুলি এখন শেষ, এছাড়াও আজকে আপনি হয়তো অযাচিত সমস্যা ডেকে আনবেন। আপনার কাজ করার স্থান পালটালে হয়তো কিছু উপকার হতে পারে। আপনি হয়তো কোনও অনলাইন বন্ধুর সঙ্গে দূরবর্তী সম্পর্কে আছেন। আজকের দিনটি যেহেতু আপনার জন্য একটু অদ্ভুত যাবে, কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকলে তা পিছিয়ে দেওয়াই ভালো।

বৃষ: এরকম সম্ভাবনা আছে যে আজকের দিনটি আপনার জন্য প্রবল অবাস্তব ও কল্পনাবাদী হবে। চুল কাটার জন্য আজ শুভ দিন। আজ সন্ধ্যাবেলা আপনি হয়তো কোনও রূপ চর্চা শুরু করবেন ও আপনার চেহারায় পরিবর্তন আনবেন। আপনার প্রিয়তমের জন্য বিশেষ মনোযোগ অপেক্ষা করে আছে। কিছু কেনার থাকলে সেখানে ভালো দরাদরি করতে পারবেন। দামি জিনিস কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি ভালো সময়।

মিথুন: আজকে দিনের বেলা আপনি হয়তো গুরুতর অর্থ খরচের সম্মুখীন হবেন। আপনাই এমন জিনিসের পিছনে অর্থ ব্যয় করবেন যা আপনার জন্য আবশ্যক নয়। আপনাকে অপ্রয়োজনীয় জিনিসের পিছনে টাকা খরচ করতে বারণ করা হচ্ছে। সকালের দিকে আপনার সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধা হবে। মনোনিবেশ করতে না পারার কারণে প্রথম ভাগে কাজে সমস্যা হবে। কিছুক্ষণ পরে, বিকালের দিকে আপনি কাজে মন লাগাতে পারবেন।

কর্কট: আপনার ভালোবাসার মানুষের প্রতি আপনি প্রবল আবেগতাড়িত হয়ে পড়বেন, যিনি এক মুহূর্তেই আপনার মন আনন্দ ও উত্তেজনায় ভরিয়ে তুলবে। দিনের শুরু দিকে আপনি কিছু অর্থ পেতে পারেন। দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আপনি ভাবতে থাকবেন যে সেই টাকা কোথায় খরচ করা যায়। আজকে সঙ্গীসাথী ও সহকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা করার দিন। আপনি খুব সজাগ থাকবেন ও মিটিং-এর সময়ে সোজাসাপটা মন্তব্য করবেন। এই সোজাসাপটা মন্তব্যে লোকে দুঃখ পেতে পারে।

সিংহ: সম্ভাবনা আছে যে আপনি দিনের শেষে কোনও অসাধারণ উপহার পেতে পারেন এবং আপনার প্রিয়তমের যত্নে ডুবে যেতে পারেন, কেননা আপনি তার খুব বেশি খাতির করেন। গ্রহের অবস্থান আপনার অনুকূলে আছে, কাজেই আপনার সুপ্ত প্রতিভা ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করুন। দিনের দ্বিতীয় ভাগে বিভিন্ন সূত্র থেকে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা খুব বেশি। আপনার কাজের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বা চ্যালেঞ্জিং দিকটিতে হাত দিয়ে আপনি আজকের দিন শুরু করতে পারেন।

কন্যা: আজকে রোমান্সের সম্ভাবনা আছে। আপনার বহুদিনের কাঙ্খিত পছন্দের মানুষটিকে আপনি রোমান্টিক ডিনারে বসে বিবাহের প্রস্তাব দিতে পারেন। আপনি প্রেম হারাতে চাইবেন না ও সম্পর্ক মজবুত করা চেষ্টা করবেন। আপনি জীবনে স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার বোধ খুঁজে পাবেন। আর্থিক বিষয়গুলিকে আজ আপনি গুরুত্ব সহকারে দেখবেন, ফলে আর্থিক বিষয় সামলানোর ক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। আজকে সহকর্মীদের মধ্যে আপনার নামডাক হবে।

তুলা: আজকে আপনার কাছে সবথেকে প্রাধান্য পাবে প্রেম, কাজেই আপনি অন্যদিনের থেকে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে সঙ্গীর সান্নিধ্য পেতে দৌড়োবেন। আপনার প্রিয়তমের সব চাহিদা পূরণ করতে আপনি ব্যস্ত থাকবেন। এখনই হয়তো আপনি আপনার অতীতের বিনিয়োগগুলি থেকে প্রত্যাশিত অর্থ ফেরত পাবেন না। যদিও, আজকে নক্ষত্রের অবস্থান আপনাকে কঠিন সমস্যা সমাধানের নৈপুণ্য প্রদান করবে। আজকে আপনার মানসিক শক্তি খুবই জোরালো থাকবে। অফিসে যে কোনও কারও সঙ্গেই আপনি মানিয়ে নিতে পারবেন।

বৃশ্চিক: আজকে আপনি কাজের প্রতি আপনার অঙ্গীকার ও পরিবারের প্রতি একনিষ্ঠতা দেখাবেন। কর্মক্ষেত্রে, সঠিক কাজটি সঠিক লোকের কাছেই এসেছে, আপনার কাছে। আপনাকে সেইসব রুটিন কাজগুলি সেরে ফেলতে বলা হচ্ছে যাতে বেশি বুদ্ধি খরচ হয় না। নতুন নতুন আপডেটের খবর রাখুন। কঠিন কাজ বুঝতে আপনার সহকর্মীরা আপনাকে সাহায্য করবে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজকে একটি চ্যালেঞ্জিং দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

ধনু: গুপ্ত বিষয়ের পর্দা সরে যাবে ও যে রহস্য আপনাকে বিগত কিছুদিন ধরে হতবাক ও বিব্রত করে রেখেছিল তা উন্মোচিত হবে, যা যা আপনার বোঝা প্রয়োজন তা আপনার সামনে খুলে যাবে। আজকে যে সব যোগাযোগ আপনার হবে তা ভবিষ্যতে আপনার জন্য লাভজনক হবে। দিনের প্রথম ভাগে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করে নিন। দিনের প্রথম ভাগে আপনি জীবনের সব দিকেই ভালো করে কাজ করতে পারবেন।

মকর: আজকে আপনি যাই দেখবেন ও করবেন তার পিছনেই যুক্তি ও কারণ খুঁজবেন। কাজের চাপে আজ আপনি চিন্তিত ও ক্লান্ত থাকবেন, কিন্তু ভবিষ্যতে আরো ভালো কিছু পাওয়ার আশা আপনাকে কাজ করে যেতে অনুপ্রাণিত করবে, সে যত চাপই আসুক না কেন। প্রেম জীবনে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আপনার ভালোবাসার মানুষ যদি আপনার কোনও নেতিবাচক দিক সম্বন্ধে সচেতন করে দেন, তাহলে রেগে যাবেন না। কাজের জায়গায় ও বাড়িতে সবার প্রতি সহানুভূতিশীল থাকুন।

কুম্ভ: আজকে রাতে আপনার কল্পনাশক্তি চরম সীমায় পৌঁছবে। আপনি অতি অবশ্যই আপনার সঙ্গীকে মুগ্ধ করতে পারবেন। আপনার অন্তর থেকে লেখা মধুর ভাষ্য আপনার প্রিয়তমের পাওয়া সর্বকালের সেরা উপহার হবে। আপনি হয়তো বই, যোগাযোগ স্থাপনের সরঞ্জাম, অবকাশের কার্যকলাপ ও সাশ্রয়ী মূল্যের জিনিসের পিছনে খরচ করবেন। আজ কোনও কিছুতে আর্থিক বিনিয়োগ করার আগে আপনি প্রচুর চিন্তা করবেন। আপনার প্রাথমিক দায়িত্বগুলি পূরণ করার ব্যাপারে আপনি হয়তো চিন্তিত থাকবেন।

মীন: আপনার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে আপনি এক অসাধারণ রোমান্টিক পরিবেশ তৈরি করবেন। সম্ভবত আজকে আপনার মন/উদ্যম আর্থিক বিনিয়োগ বা বিলাসবহুল জিনিস কেনার দিকে ঝুঁকবে না। আপনি আর্থিক বিষয় নিয়ে খুব বাস্তববাদী হবেন এরকম নয়, কিন্তু একইসঙ্গে নিজের ওপর লাগাম টেনে রাখবেন। যত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে ফেলার জন্য আপনি কাজ করতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। প্রতিটি পদক্ষেপেরই ভালো-মন্দ বিচার করে দেখুন।

