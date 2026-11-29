8 কেজি সোনা-হিরে ডাকাতি, পুলিশের হাত থেকে পালানো অভিযুক্ত ফের জালে
Robbery at a gold shop in Karnataka: কর্ণাটকের মহীশূরে একটি সোনার দোকানে ডাকাতি হয় ৷ 8 কেজি সোনা ও হিরে লুট করা হয় বলে অভিযোগ।
Published : November 29, 2026 at 5:12 PM IST
শিলিগুড়ি, 29 নভেম্বর: কর্ণাটকের সোনার দোকানে ডাকাতির মামলায় অভিযুক্ত সুজন লাখান্ড্রিকে শেষ পর্যন্ত উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থেকে গ্রেফতার করল পুলিশ।
শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের প্রধাননগর থানার একটি দল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে ইসলামপুরের উদ্দেশে রওনা হয় ৷ সেখানে এক গোপন ডেরা থেকে তাকে ধরে পুলিশ ৷ রবিবার সুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।
প্রায় 11 মাস আগে কর্ণাটকের মহীশূর জেলার হুনসুরে একটি সোনার দোকানে বড়সড় ডাকাতির ঘটনা ঘটে ৷ যেখানে 8 কেজির বেশি সোনা ও হিরে লুট করা হয় বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেফতার করেছে কর্ণাটক পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে সুজনের খোঁজে হুনসুর টাউন থানার পুলিশ কর্ণাটক থেকে শিলিগুড়িতে আসে ৷ গত 23 নভেম্বর স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ, মাটিগাড়া থানা ও ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সহায়তায় সুজনকে গ্রেফতার করা হয়।
24 নভেম্বর সুজনকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে ট্রানজিট রিমান্ডে নেয় কর্ণাটক পুলিশ। পরদিন তাকে নিয়ে কর্ণাটকে ফেরার পরিকল্পনা ছিল আধিকারিকদের, যার জন্য শিলিগুড়ি জংশন এলাকার একটি হোটেলে ঘর বুক করা হয়। কিন্তু হোটেলের শৌচালয়ের ভেন্টিলেটর দিয়ে পালিয়ে যায় সুজন। এই ঘটনায় কর্ণাটক পুলিশ অস্বস্তিতে পড়ে ৷ ফের সুজনের খোঁজে শিলিগুড়ি পুলিশের সাহায্য চায় তারা।
তদন্তে জানা গিয়েছে, ডাকাতির পর থেকেই বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করে ছিল সুজন। মাস তিনেক আগে মাটিগাড়ায় এসে এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকতে শুরু করে ৷ পরে ওই এলাকায় একটি ঘর ভাড়াও নেয় সে। তার কাছে 20 লক্ষের বেশি নগদ রয়েছে বলে আগে একটি সূত্রে দাবি করা হলেও সেই অর্থের উৎস এবং ডাকাতির সঙ্গে তার নির্দিষ্ট ভূমিকা এখনও তদন্তসাপেক্ষ বলে পুলিশ জানিয়েছে।
হোটেল থেকে চম্পট দেওয়ার পর প্রধাননগর থানার পুলিশ ইসলামপুরে তার অবস্থানের খবর পেয়ে অভিযান চালায় ৷ ফের তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আদালতে পেশের পর তাকে ফের কর্ণাটকে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে বলে খবর।