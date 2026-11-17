চোরবাগান কাণ্ডে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে মন্তব্য, মেডিক্যাল কলেজের আট ইন্টার্নকে শো-কজ
Medical College Kolkata Intern Show Cause : ঘটনার পরই চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন 8 ইন্টার্ন চিকিৎসক ৷ তার জেরেই শো-কজ বলে খবর ৷
Published : November 17, 2026 at 7:10 PM IST
কলকাতা, 17 নভেম্বর: চোরবাগান পুজো প্যান্ডেলে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করার জেরে মেডিক্যাল কলেজ কলকাতার 8 ইন্টার্ন চিকিৎসকে শো-কজ করল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ । মঙ্গলবার জারি করা শো-কজ নোটিসে ওই আট ইন্টার্নের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, ঘটনার সময় তাঁরা কেন ডিউটিতে ছিলেন না এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হবে না । 72 ঘণ্টার মধ্যে লিখিত জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
শো-কজ নোটিশে কর্তৃপক্ষের দাবি, তদন্তে ওই অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে । এই ধরনের মন্তব্যের ফলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে । পাশাপাশি হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হওয়ায় জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে ।
নোটিশে আরও বলা হয়েছে, ডিউটিতে থাকাকালীন সংবাদমাধ্যমের সামনে বিবৃতি দেওয়া অনুশাসন বিরোধী কাজ এবং তা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের 2021 সালের কম্পালসারি রোটেটিং মেডিক্যাল ইন্টার্নশিপ সংক্রান্ত বিধির আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ । অভিযোগ প্রমাণিত হলে ইন্টার্নশিপ সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করার মতো পদক্ষেপও করা যেতে পারে । সেই প্রেক্ষিতেই সংশ্লিষ্ট ইন্টার্নের কাছে 72 ঘণ্টার মধ্যে জবাব তলব করেছে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ ।
চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো বলেন, "চোরবাগানের ঘটনায় ইন্টার্ন এবং জুনিয়র ডাক্তারদের প্রেস কনফারেন্স পরিপ্রেক্ষিতে আট জন ইন্টার্ন ডাক্তারকে শো-কজ নোটিশ দিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষ । রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার বলেই মনে করি, তীব্র প্রতিবাদ জানাই । আমরা দেখেছি, ইন্টার্ন এবং জুনিয়র ডাক্তার চিকিৎসকরাই প্রথম এগিয়ে এসে সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে । শুধু কর্তব্যরত তারা নয়, যাদের ডিউটি ছিল না এবং প্রাক্তনী যারা তারাও একযোগে একসঙ্গে সেদিন কাজ করেছে । তাই ডিউটি করতে করতে তারা হাসপাতালে পরিকাঠামোগত এবং পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে মিডিয়ার সামনে বলেছেন, এটা গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যেই পড়ে ।
গত 17 অক্টোবর চোরবাগানের পুজো প্যান্ডেলে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনায় একাধিক আহতকে মেডিক্যাল কলেজ কলকাতায় নিয়ে আসা হয় । মৃত অবস্থায় হাসপাতালে পৌঁছন 17 জন । পাশাপাশি বেশ কয়েকজনের চিকিৎসা চলছিল । তাঁদের মধ্যে 14 জনকে পরবর্তী সময়ে অ্যাপোলো হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । এই ঘটনার পর মেডিক্যাল কলেজের কয়েক জন ইন্টার্ন সংবাদমাধ্যমের সামনে অভিযোগ করেন, জরুরি পরিস্থিতিতে পরিকাঠামোর অভাব ছিল । এমনকী ট্রানেক্সামিক অ্যাসিড, সিরিঞ্জ এবং ক্লট ভায়ালের মতো জরুরি চিকিৎসা সামগ্রীরও ঘাটতি ছিল বলে দাবি করেন তাঁরা । তার জেরেই এই পদক্ষেপ ৷