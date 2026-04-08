যাতে হাত দেবেন তাই সোনা, আজ এই রাশির দিন
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : April 8, 2026 at 12:02 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনার আচার ব্যবহারে প্রিয়তম সন্তুষ্ট হবেন ৷ আজ আপনার মেজাজ ফুরফুরে থাকবে ৷ আর্থিক ক্ষেত্রে দিনটি শুভ ৷ আপনি কিছু প্রকল্প পরিকল্পনা করে রেখেছেন অথচ তা আর্থিক বিনিয়োগ ছাড়া এগোতে পারছেন না ৷ বিনিয়োগকারীকে আপনি খুঁজছেন ৷ আজ আপনি সঠিক বিনিয়োগকারীকে খুঁজে পাবেন ৷ আজকের দিনটিতে সবদিক থেকে এই জাতকদের ভালোই কাটবে ৷
বৃষ (TAURUS) : প্রেমের সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করতে আপনাকে কৌশল অবলম্বন করতে হতে পারে ৷ সঙ্গীর মনোযোগ আকর্ষণ করে এমন কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷ আর্থিক দিকে নজর রাখুন ৷ আজ কিছু লোক আপনার আর্থিক পরিকল্পনা বানচাল করার চেষ্টা করতে পারে ৷ কিন্তু আপনি অন্যদের কথা না শুনে নিজের মর্জিমতো চলুন ৷
মিথুন (GEMINI) : মতপার্থক্য আপনাদের সম্পর্কের ব্যবধান আরও বাড়িয়ে তুলবে আজ । বাদানুবাদের ক্ষেত্রে আপনার প্রিয়তমের মতামতকে সম্মান করতে শিখুন । যদিও, দায়িত্ব ভাগ করে নিলে পরিস্থিতি আগের থেকে ভালো হবে । আর্থিক ক্ষেত্রে, জনসাধারণের সামনে ভালো ভাবমূর্তি তুলে ধরার জন্য আপনি কোনও ব্যবসা বা অন্য কোনও কার্যকলাপে বিনিয়োগ করবেন । অফিসে অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করার স্বভাব ব্যর্থ হবে । জনগণের সঙ্গে আলাপচারিতার জন্য এটি ভালো দিন । যদিও, পেশাগত দিক থেকে আজকে আপনার একটি গড়পড়তা দিন কাটবে ।
কর্কট (CANCER) : প্রেম ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে আরও বেশি ক্ষমাশীল হতে হবে ও মানিয়ে চলতে হবে । সম্পর্কে শান্তি ও ঐক্যমত্য বজায় রাখার মূল চাবিকাঠি হল সমঝোতা । আর্থিক ক্ষেত্রে, আপনাকে সহকর্মীদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, কেননা তারা ভালো আর্থিক পরিকল্পনার পরামর্শ দিতে পারে । কোনও ঋণের জন্য আবেদন করলে তা বাস্তবায়িত হতে পারে । পেশার দিকে, আপনার মনোযোগ বজায় থাকবে, যার ফলে কাজের গতি বেড়ে যাবে । সংক্ষেপে বলতে গেলে, পরিকল্পনা, কার্য সম্পাদন ও সহজাত বোধ, কৌশলী পন্থা গ্রহণ করার পিছনে এর সবকটিরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে ।
সিংহ (LEO) : প্রেম জীবনে সমন্বয় বজায় রাখার জন্য আপনাকে লোকের সঙ্গে যোগাযোগের দক্ষতার উন্নতি করতে হবে । আপনি আজ প্রিয়তমের আবেগের অপরিচিত দিক আবিষ্কার করবেন এবং ফলে সবকিছু আরও ভালো এগোবে । আর্থিক দিক থেকে ভাগ্য ভালো হবে, কেননা কোনও একজন সাহায্যকারী আপনাকে আয় বাড়ানোর সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দেবে । কাজের জায়গায় কর্মব্যস্ত সক্রিয় দিনের জন্য আপনি প্রস্তুত থাকবেন । পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার ও শেখার নতুন সুযোগগুলি, সৃজনশীল চিন্তাভাবনা কাজে লাগিয়ে ভালো ফল পেতে আপনাকে সাহায্য করবে ।
কন্যা (VIRGO) : প্রিয়তমের সঙ্গে আপনি সুন্দর সময় কাটাবেন । এই সময়টি ভালো, কেননা আপনি দক্ষতার সঙ্গে ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসতে পারবেন । বাড়ি গোছানোর বা নতুন করে সাজানোর ইচ্ছা হবে, ফলে সাংসারিক বিষয়ে কিছু খরচ হবে । আজকের দিনে নতুন বাড়ি বা গাড়ি কেনার ইঙ্গিত আছে । যদিও আজকের খরচের হিসাব নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে । পেশার ক্ষেত্রে আপনার হয়ত সমস্যার সমাধান পেতে দেরি হবে । জটিল পরিস্থিতি সামলাতে সমস্যা হতে পারে ।
তুলা (LIBRA) : প্রিয়তমের রোমান্টিক মেজাজে আজ আপনি সায় দেবেন, যার ফলে প্রেম বিকশিত হবে । সম্পর্কে ভালোবাসা ও উষ্ণতা বজায় রাখার জন্য আজকের দিনটিকে অবশ্যই কাজে লাগান । আজকে কিছু সামাজিকতার ইঙ্গিত আছে । আর্থিক ক্ষেত্রে একটি গড়পড়তা দিন, কেননা বিরাট কোনও আয় বা ক্ষতি কিছুই হবে না । যদিও আপনি হয়ত আর্থিক লেনদেনের ওপরে নজর রাখবেন । পেশাগত ক্ষেত্রে সবকিছুই মসৃণভাবে এগোবে । আপনার হাতে নতুন কাজ আসার সম্ভাবনা আছে । গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনি প্রবল আত্মবিশ্বাসী থাকবেন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আজকের দিনে শুধুমাত্র হৃদয় সংক্রান্ত বিষয় নয়, কাজ সম্পর্কিত বিষয় সামলানোর ক্ষেত্রেও আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে । প্রিয়তমের সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য যৌথ আর্থিক পরিকল্পনার সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । আপনার আর্থিক লক্ষ্যগুলিতে সফলভাবে পৌঁছতে পারবেন, কাজেই টাকা পয়সার লেনদেন মসৃণভাবেই হবে । বিভিন্ন সূত্র থেকে অর্থ আসতে পারে । পেশাগত দিকে সহকর্মীদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে । সহকর্মীদের সঙ্গে হঠকারী আচরণ করবেন না ৷ বাস্তববাদী হওয়া শিখুন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আজ আপনার নিজের যত্ন নেওয়ার ইচ্ছে হবে । সৌন্দর্যের জন্য অল্প কিছু টাকা খরচ করা যেতেই পারে, বিশেষ করে চুলের জন্য । কেনাকাটাও হতে পারে ৷ আপনি পোশাক ও গয়নায় টাকা খরচ করতে চাইবেন ।
মকর (CAPRICORN) : নামী ব্র্যান্ড ও ভোগ্যপণ্যের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এখন হাত কামড়াচ্ছেন ৷ তবে এখনও আশার আলো আছে । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বেশ কিছু টাকা ঢুকতে চলেছে ৷ আর বলাই বাহুল্য, এতে আপনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন । এবার আপনি টাকার মূল্য বুঝবেন এবং মুক্তহস্তে টাকা খরচ করা বন্ধ করবেন । কাজের জায়গায় স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আজকের দিনটা আপনারই ৷ কাজের জায়গায় আপনার চেষ্টা আপনার হয়ে কথা বলবে ৷ আজ আপনি সবার প্রশংসা কুড়োবেন ৷ কাজকে আর গুরুভার বলে মনে হবে না ৷ আপনি বরং এটা বেশ উপভোগই করবেন । পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ।
মীন (PISCES) : বিতর্ক ও মতপার্থক্য আজ আপনাকে একঘরে করার চেষ্টা করবে । আপনি এমনিতে নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ হওয়া সত্ত্বেও আজ একটু ক্লান্ত ও বিরক্ত বোধ করবেন । তবে মন খারাপ করার কিছু নেই, দিনের শেষের দিকে আবার হালকা মেজাজে ফিরে যেতে পারবেন ।