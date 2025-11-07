শুক্র কি সুখকর নয় ! আজকের রাশিফলে পরপর কীসের ইঙ্গিত ?

শুক্র কি সুখকর নয় ! আজকের রাশিফলে পরপর কীসের ইঙ্গিত ?
রাশিফল হল জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি অন্যতম অঙ্গ ৷ সেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা অনুযায়ী সপ্তাহের শুক্রবার কেমন যাবে তা জানতে দেখে নিন, ইটিভি ভারতের রাশিফল ৷
Published : November 7, 2025 at 12:01 AM IST
মেষ: আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ উপহারগুলি বিনিময় করা আপনার প্রেমের জীবনকে চাঙ্গা করে তুলতে পারে। আপনার ভাগ্যে রোমাঞ্চকর একটি রাত দেখা যায়। আপনার বিশাল অভিজ্ঞতার কারণে যুক্তিসঙ্গতভাবে যথেষ্ট উপার্জনের সম্ভাবনা থাকায় অর্থনৈতিক বিষয়গুলি একটি শুভ মোড় নিতে পারে। আপনার মেধার সাহায্যে আপনি কিছু বাড়তি লাভ করতে পারেন। কাজের জায়গায় কিছু দ্রুত আয়ের ইঙ্গিত দেখা যায়।
বৃষ: আপনি কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠতে পারেন এবং আপনার প্রিয়তমকে খুশি করার জন্য অন্যরকম কিছু পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনার প্রিয়জনের মন ভুলিয়ে হয়তো আপনারা আরও কাছাকাছি চলে আসবেন। আপনি হয়তো একটু বেশি জাঁকজমক করতে এবং আশাতীত বেশি খরচা করতে পারেন শুধুমাত্র নিজের প্রাধান্য দেখানোর জন্য। কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি সমাধান করার উপযুক্ত দিন। সামনে আসা সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য আপনাকে হয়তো নিজের অনমনীয় প্রকৃতি ত্যাগ করতে হবে।
মিথুন: আপনার নিজের ভালোর জন্য হলেও আপনি অন্যের অনুভূতি যাতে আঘাত না পায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সারা দিন কাটাবেন। এটি চরিত্রের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায় না তা নয়, কিন্তু অস্বাভাবিক তো বটেই। দিনের বেশির ভাগ সময়টা আপনি পরিবার থেকে দূরে থাকবেন, অধিক অংশের জন্য ব্যবসায়িক বা প্রমোদ সফরের কারণে। আপনার 'শক্তির সঠিক প্রয়োগ' অনুশীলন করা উচিত। অর্থাৎ আপনার সেই সব কাজই করা উচিত যার থেকে ফল পাওয়া যাবে।
কর্কট: আপনার কর্মব্যস্ত স্বভাবের কারণে আপনি যা সামলাতে পারবেন তার থেকে অনেক বেশি কাজ হাতে নিয়ে ফেলবেন। এত কাজের চাপ থাকবে যে তাদের বলিষ্ঠ কাঁধও ঝুঁকে যাবে। আপনাকে উপদেশ এই যে চাপ কম নিন ও না বলতে শিখুন। তাছাড়াও এটি একটি সাময়িক পর্যায়, এবং আপনি মাথা ঠান্ডা রাখলে কেউ আপনাকে হারাতে পারবে না। আজ আপনি চাপ-মুক্ত থাকবেন ও মানসিক শান্তি উপভোগ করবেন। ফলে আপনার মুখ হাসিতে ভরে যাবে।
সিংহ: নিজের ক্ষমতাতেই কখনও বিস্মিত হয়েছেন? আজকে হবেন। প্রতিকূল কার্যকলাপের অভাব ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের সঠিক মিশ্রণ, সব পরিস্থিতিতেই আপনাকে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলবে। এই দিনটি আপনার নমনীয় স্বভাব, নরমপন্থী মতামত ও পরিপূর্ণ বক্তব্যকে সামনে নিয়ে আসবে, যা কি না একসঙ্গে অদম্য। মাঝরাত পর্যন্ত সৃজনশীলতা আপনাত হৃদয় দখল করে রাখবে। প্রিয়তমকে আপনি খুব বেশি সময় দিতে পারবেন না।
কন্যা: বাচ্চারা শ্রেণিকক্ষে ও তার বাইরেও হাততালি ও প্রশংসা কুড়োবে! যুক্তি ও ও ন্যায়বিচারের ক্ষমতাও উন্নত হবে। আজকের দিনে যাই ঘটুক না কেন, আপনাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে এই আনন্দের সময় উপভোগ করুন। আজ আপনার স্বাস্থ্য ও মেজাজ ভালো থাকবে। আপনার পরিকল্পনাও সঠিক ভাবে কাজে পরিণত হবে। ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। যে কাজ করতে ভালোবাসেন তা করে নিজেকে উদ্দীপ্ত করার এটিই সেরা সময়।
তুলা: নতুন কাজ শুরু করার জন্য আজ খুবই পয়মন্ত দিন। আপনার আকর্ষণীয়তা দিয়ে আপনি সবার মন জয় করে নেবেন। আপনার বাড়ি ও তার শৈল্পিক অন্দরুজ্জা লোককে মুগ্ধ করবে। ইতিবাচকতার সদ্ব্যবহার করুন। আজ আপনি প্রকৃত প্রেমের কথা প্রকাশ করবেন। ভালোবাসার মানুষের কাছে অনুভূতির কথা খুলে বললে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। ক্লান্তিকর কাজ এড়িয়ে চলুন ও উদ্যমের মাত্রা ধরে রাখুন। মনে রাখবেন, স্বাস্থ্যই সম্পদ। এখন বিরতি নিয়ে আরাম ও উপভোগ করার সময়।
বৃশ্চিক: আপনি দূরদর্শী ও সফল ভবিষ্যত গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজ আপনি কাজ করবেন। যদিও তাৎক্ষণিক ফল প্রত্যাশা করা ঠিক হবে না। জীবনে শক্তিশালী পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্য ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। অপেক্ষা করুন, সবুরে মেওয়া ফলবে! আপনার রসিকতাবোধ ভালোবাসার মানুষের কাছাকাছি আসতে আপনাকে সাহায্য করবে। আজকে যে অর্থ খরচ করবেন তা বিনিয়োগ স্বরূপ এবং তা নষ্ট হবে না।
ধনু: আজকে চিন্তার মেঘ আপনাকে বিষণ্ণ করে রাখবে। সেই মেঘ কাটানোর চেষ্টা করুন ও এমন সিদ্ধান্ত নিন যা আপনার সমস্যার সমাধান কুরবে। আপনি যদি চান যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে উঠুক, তাহলে তাতে একটু বিলম্ব হতে পারে। যদিও দিনের শেষে লাভ আপনারই হবে। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করুন এবং নিজের সাধ্যের বাইরে গিয়ে কাজ করবেন না। আর্থিক বিষয়ে আপনি বাস্তববাদী থাকবেন এবং না ভেবেচিন্তে খরচ করার প্রলোভন জয় করবেন।
মকর: শিক্ষার্থীদের জন্য ভালো খবর! তুমি যদি এতদিন বিদেশে পড়তে যাওয়ার চেষ্টা করো, আজ তোমার জন্য শুভ দিন। কোনও কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে তা বুঝে নিন ও এক এক করে সেগুলি সম্পন্ন করুন, কেননা পরিকল্পিত পদক্ষেপই আপনাকে আপনার উচ্চাকাঙ্খার কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে। জীবনকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ফিটফাট হয়ে উঠুন। শেয়ার বাজারে লেনদেন করা থেকে বিরত থাকত বলা হচ্ছে। এই সময়ে আপনার দক্ষতাগুলিকে শানিয়ে নিতে পারেন।
কুম্ভ: আজ যোগাযোগ ও একত্রিত হওয়ার দিন। খুবই উৎপাদনশীল কিন্তু ক্লান্তিকর দিন। কোনও সম্পত্তির খোঁজ করার জন্য ভালো দিন। যদি বর্তমান বাড়ি নিয়ে আপনি খুশি থাকনে, তাহলে নতুন গাড়ির কথা ভাবুন। অফিসে ব্যস্ততার সম্ভাবনা আছে। সমস্যার সমাধান করেই আপনার দিনের প্রথম ভাগ নষ্ট হবে। সন্ধ্যাবেলা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গুরুগম্ভীর বিষয়ে আলোচনা করে সন্ধ্যাবেলা আপনার প্রবল ব্যস্ততায় কাটবে।
মীন: সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমঝোতাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর আপনি তাতে পারদর্শী। হৃদয় জেতার জন্য তর্কে হারার গুরুত্ব আপনি জানেন এবং অসাধারণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তা আপনি করেন। এই বিষয়ে সবাই আপনাকে অনুকরণ করতে চায়। আজকে আপনার হৃদয়ের থেকে মাথা বেশি জায়গা নেবে, যা কিনা আপনার স্বাভাবিক চরিত্র নয়। আপনি সুস্থ ও সবল থাকলেও মানসিক ভাবে ক্লান্ত বোধ করতে পারেন। তার ফলে কাজে আপনি কম মনোনিবেশ করতে পারবেন।