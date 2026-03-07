শনির কৃপায় বদলাবে ভাগ্য, আজই হবে অর্থের বাড়বাড়ন্ত; পড়ুন রাশিফল

শনির কৃপায় বদলাবে ভাগ্য, আজই হবে অর্থের বাড়বাড়ন্ত; পড়ুন রাশিফল
কোন রাশির ভাগ্য খুলবে আজ ? কাদের থাকতে হবে সাবধান ? কী বলছে গ্রহ-নক্ষত্রের হালচাল ? ইটিভি ভারতের রাশিফলে দেখুন মেষ থেকে মীনের ভাগ্য ।
Published : March 7, 2026 at 12:22 AM IST
মেষ (ARIES): আপনার জীবনে নতুন কেউ, হয়তো আপনাকে আপনার মুখ হাসিতে ভরিয়ে দেবে; যদিও, মনে রাখবেন যে, জীবন শুধুই আনন্দ এবং মনিরত্নয় ভরা নয়। মন থেকে স্পষ্ট ভাবে কথা বললে অনেক বেশি প্রভাব পড়ে। আজকে সেই সব কাজ করার দিন, যা আপনাকে পরে গর্বিত করবে। আপনি সম্ভবত কর্মক্ষেত্রে অনেকটাই শক্তি বিনিয়োগ করেছেন। আজকে, আপনাকে কাজ সম্পন্ন করতে আরও বেশি শক্তি ব্যয় করতে হবে।
বৃষ (TAURUS): খুবই বিরক্ত মেজাজ নিয়ে আজকে আপনি ঘুম থেকে উঠবেন। আজকের দিনটি অবিরাম চিন্তা এবং বিচ্ছিরি সব মুহূর্তে ভরা থাকবে। দৃঢ়চেতা থাকুন এবং মনে রাখবেন যে, রাত পেরিয়ে একসময় ভোর আসে। গড়ের নিয়ম বলে যে, আপনার সন্ধ্যা থেকে বেশি উপভোগ্য হবে। কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত দিন কাটানোর ফলে আপনি পরে বিনোদনমূলক কার্যকলাপ করতে চাইবেন। আজকে আপনি অনেক যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জীবনকে দেখবেন।
মিথুন (GEMINI): অন্যের কাছে আপনি নিজের প্রস্তাব রাখবেন এবং আপনার কাছের কোনও মানুষের কাছে আবেগ ব্যাখ্যা করবেন । আপনি তাদের থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া আশা করতে পারেন। সততা এবং আন্তরিকতার জন্য আপনাকে গ্রহণ করা হবে।
কর্কট (CANCER): অন্যদের সাহায্য করবেন এবং আনন্দে থাকবেন। নিজের চারপাশের অন্যান্যদের উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করবেন। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে কাছাকাছি থাকা আপনার দিনটি আলোকিত করে তুলবে। এই বিশেষ মানুষটি আপনার জন্য সৌভাগ্যশালী প্রমাণিত হতে পারে।
সিংহ (LEO): আপনার আর্থিক অবস্থার দিকে যদি আপনি নজর না দেন, তাহলে আপনার খরচ অত্যধিক বেড়ে যাবে। আপনি দামি সুগন্ধি এবং পোশাকের পিছনে অর্থ ব্যয় করতে চাইবেন। আপনি বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিদের আকর্ষণ করতে পারবেন। জাঁক দেখানোর থেকে নিজেকে বিরত রাখুন। বিনীত হয়ে সবার সঙ্গে নম্র আচরণ করুন। আপনার প্রেম জীবন হয়তো কম প্রাধান্য পাবে, কেননা এখন পেশাগত উন্নতি আপনার কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।
কন্যা (VIRGO): যুক্তি এবং আবেগ, আজকে আপনার সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলবে। আবেগের দিক থেকে আপনি একটু বিভ্রান্ত থাকবেন এবং আপনার অনুভূতি ও আপনার থেকে যা প্রত্যাশা করা হয় তা নিয়ে দোলাচলে পড়বেন। যদিও শেষ পর্যন্ত, আপনি আপনার মনের কথাকেই বেশি গুরুত্ব দেবেন, অন্যের মতামতের উপরে অতটা নির্ভর করবেন না। আজকে আপনার কঠিন সমস্যার সমাধান খুঁজতে সমস্যা হতে পারে। আপনি তা করতে সফল হবেন ঠিকই, কিন্তু আপনার সমস্ত শক্তি ক্ষয় হয়ে যাবে।
তুলা (LIBRA): যারা ব্যবসার ক্ষেত্রে জড়িত আছেন, তাদের জন্য এই সময়টি ভালো যাবে। আপনি যে কাজেই হাতে নেন না কেন, আপনাকে কাজ ও পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে সমর্থন ও উৎসাহ এবং সমাদর পাবেন এবং তাতে সন্ধ্যাটি আরো বিশেষ হয়ে উঠবে। আজকে আপনি আপনার জন্ম রাশির প্রতি সত্য থাকবেন ও সেই অনুযায়ী আর্থিক সিদ্ধান্ত নেবেন। আপনি বেশি খরচ বা কম খরচ কোনওটাই করবেন না।
বৃশ্চিক (SCORPIO): রাশিগুলি এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, আপনার হয়তো আজকে কিছু অপ্রত্যাশিত খরচ হবে। কিন্তু সম্ভবত এই খরচগুলি পরিবার এবং বন্ধুদের পিছনে হবে। পাইপয়সার হিসাব রাখুন। আজকে কোনওরকম টাকা-পয়সার লেনদেনই নিরাপদ হবে না। প্রেম জীবনের ক্ষেত্রে আপনি হয়তো বেশি সমালোচনা করবেন এবং বর্তমান সম্পর্কটি জটিল হয়ে উঠবে। বিশ্বাসই আনন্দের মূল চাবিকাঠি। সম্পর্ককে মজবুত করার জন্য আপনাকে উপায় খুঁজে বার করতে হবে।
ধনু (SAGITTARIUS): আজকে খুবই কর্মব্যস্ত দিন, কেননা প্রচুর কাজের চাপের জন্য আপনাকে সমানে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। ব্যবসায়ীদের, নানা কারণে মুনাফা বাড়বে, যার মধ্যে আপনার জনসংযোগ কৌশল অন্যতম। সব মিলিয়ে, আর্থিক ক্ষেত্রে আজকে একটি অনুকূল দিন। আপনার সহকর্মীরা আজকে সঠিকভাবে কাজ করবেন, ফলে নিয়মিত অফিসের কাজগুলি দ্রুত শেষ করতে আপনার সাহায্য হবে। অনেকদিন ধরে জমে থাকা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে উপরওয়ালারা আপানাকে সাহায্য করবেন।
মকর (CAPRICORN): আপনি স্মৃতিকাতর হয়ে পড়বেন, হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলোকে উপভোগ করবেন এবং পরে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার বা যোগাযোগ করার আকাঙ্খা অনুভব করবেন। যদিও, আপনার কাছের প্রিয় ব্যক্তিদের প্রত্যাশা, আপনার বোঝা বলে মনে হবে। আপনার পেশা বা ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আপনাকে অর্থ বিনিয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আপনি কাজ ও আপনার তহবিলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। আপনি যে পর্যাপ্ত রিটার্ন পাচ্ছেন, তা নিশ্চিত করবেন। কর্মক্ষেত্রে, নতুন পদ্ধতি শেখার বা প্রয়োগ করার সুযোগ আপনি পেতে পারেন।
কুম্ভ (AQUARIUS) আজকে আপনি কিছু ভালো খবর পাবেন। যা কিছু চোখের আড়ালে তৈরি হচ্ছিল, তা বাইরে বেরিয়ে আসবে এবং আপনি কাঙ্খিত ফলাফল দেখতে পাবেন। আপনি সাহসী এবং ধৈর্যশীল, সহজেই আপনি কঠিন থেকে কঠিনতর চ্যালেঞ্জও সামলাতে পারেন। শেয়ারবাজার এবং ফিন্যান্স-এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য আজকে ভালো দিন। আজকে আপনার উদ্যমের মাত্রা একবারও কমবে না। মনে হচ্ছে যে, সকল নক্ষত্ররাই আপনার অনুকূলে আছে।
মীন (PISCES): অফিসে জমে থাকা কাজ আপনাকে বিব্রত করবে। আরেকটু বেশি পরিশ্রম ও একটু সাহায্য পেলে আপনি সবকিছু ঠিক করে ফেলার উপায় খুঁজে পাবেন। আপনার প্রেম জীবন সম্ভবত শান্তিপূর্ণ কাটবে। আপনি সম্ভবত সাংসারিক কাজকর্মেও অংশ নিতে চাইবেন, যা কিনা আপনার প্রিয়তমের প্রশংসা পাবে। আপনার আর্থিক শক্তি নিয়ে আজ আপনি একটু দুঃখে থাকবেন কিন্তু এই পর্যায়টি ক্ষণস্থায়ী। হতাশ হবেন না।