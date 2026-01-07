খুলছে সৌভাগ্যের দরজা, বুধে কারা লাকি ?
মেষ থেকে মীন, রাশিচক্রের 12টি রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যে বুধবার কী আছে ? আজই কি ভাগ্যের মোড় ঘুরছে ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ৷
Published : January 7, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ: আপনি নিজের কাজ ও সম্পর্ক নিয়ে উত্তেজিত হয়ে আছেন। কর্মক্ষেত্রে, আপনি অন্যদের নিজের দলে যোগ দেওয়ার বিষয়ে প্রভাবিত করবেন। তবে, যে কোনও কাজ করার আগে আপনাকে সতর্ক হতে ও চিন্তাভাবনা করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কারণ অনেক সময় প্রত্যাশার বিপরীত ফল পাওয়া যেতে পারে এবং এর দায় আপনাকেই বহন করতে হবে।
বৃষ: পারিবারিক সমস্যা আজ আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। আপনার মেজাজ ও পরিণত মানসিকতা আপনাকে মানসিক সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে। আপনার কর্মশক্তি ও উৎসাহ আংশিক প্রত্যাশিত ফল দেবে। আজ রাত্রে প্রেমের গভীর প্রকাশ অনুভব করার সম্ভাবনা আছে, তবে বেশিরভাগটা ভাষার মাধ্যমেই হবে।
মিথুন: আপনি নিজের রোজের রুটিনে কিছু পরিবর্তন আনতে চাইবেন । রোজের জীবনের একঘেয়েমি থেকে বিরক্ত হয়ে যাবেন এবং কিছু পরিবর্তন চাইবেন। আপনার সহজাত সৃজনশীলতাকে কাজে লাগান রোজের সময়সূচির একঘেয়েমি কম করতে ।
কর্কট: অন্যদের ব্যাপারে আজ নাক গলাবেন না। কারণ তারা এটিকে ভালোভাবে নেবে না। মাঝের রাস্তা আপন করে নিন । আপনার অবশ্যই নিজের সাহসিকতা এবং বাহাদুরি সামলে রাখা উচিত। যাই কিছু করবেন তাতে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।
সিংহ: যদি আপনি নতুন করে কিছু শুরু করতে চান তাহলে এই দিনটি আপনার জন্য শুভ ৷ যদি আপনি ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে আজ হয়তো তার মধ্যে কিছু বাস্তবায়িত করতে পারেন । মনে রাখবেন চোখ বন্ধ করে কোনও কাজ করা কোনও কিছুর সমাধান নয়। ধীর এবং শান্ত থাকুন সবসময় ৷ ধাপে ধাপে নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার কথা বিবেচনা করুন ।
কন্যা: সৃজনশীলতার অস্বাভাবিক মাত্রা আপনাকে নতুন মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে উদ্বুদ্ধ করবে। আপনার কিছু অভিজ্ঞতা থাকবে যা আপনাকে আবেগপ্রবণ করে তুলবে। যদিও, এতেই শেষ না ৷ আরও অনেক রোমাঞ্চ থাকতে পারে।
তুলা: আজ আপনার খাদ্যরসিক দিকটা জেগে উঠবে । আপনার সামনে থাকা প্রতিটি খাদ্য উপভোগ করুন । কর্মক্ষেত্রে আপনি এমন জায়গায় আসতে পারেন যেখানে আপনাকে বিভিন্ন বিকল্প থেকে চয়ন করতে হবে । কিন্তু চিন্তা করার কিছু নেই । শুধু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান এবং তাহলেই আপনার সিদ্ধান্ত নিতে কোনও অসুবিধা হবে না ।
বৃশ্চিক: আজ আপনি ইতিবাচক থাকবেন ৷ গুজব থেকে দূরে থাকবেন । অনেককেই আকৃষ্ট করবেন ৷ মানুষ আপনাকে অনুকরণ করতে চাইবে । হাসুন এবং দুনিয়া আপনার সঙ্গে হাসবে। আনন্দ ছড়িয়ে দিন এবং আপনি দশগুণ ফেরত পাবেন ।
ধনু: আজ আপনি হঠাৎ করে সব্যসাচী হয়ে উঠবেন ও একসঙ্গে অনেক কাজ সম্পন্ন করতে চাইবেন। আজ আপনার প্রবৃত্তি আপনাকে পরিচালিত করবে, তার ওপরে বিশ্বাস রাখুন ও এগিয়ে যান। আপনি হয়তো কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন। কিন্তু কেই বা সহজ সমাধান চায় বলুন?
মকর: আজ আপনি একটি সুযোগ পাওয়ার জন্য দৌড়াবেন ৷ এই পদক্ষেপ তাৎক্ষণিক ফলাফল দেবে এবং প্রতিযোগীদের তুলনায় অনেক ভালো জায়গায় পৌঁছবেন । প্রতিযোগীরা আপনাকে এক হাত নিতে চাইবে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।
কুম্ভ: আপনি এমন মানুষদের বিপরীতে আছেন, যারা আপনার উপর রাগ পুষে রেখেছে ৷ আপনাকে টেনে নামানোর একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছে । কিন্তু, আপনি আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ এবং নিজের শক্তি খুব ভালোভাবে জানেন । প্রতিযোগীরা যতই চেষ্টা করুক না কেন, তারা কখনই আপনার সমান শক্তিশালী হতে পারবে না।
মীন: রোজের বিরক্তিকর কাজ নিয়ে অপেক্ষা করছে আজকের গতানুগতিক দিনটি। বারংবার করে আসা কাজে আজ আর উৎসাহ পাবেন না। বিকালের পরে এর মোকাবিলা করার জন্য অনেক বেশি ইতিবাচক মনোভাব ফিরে পাবেন ও প্রস্তুত হতে পারবেন।