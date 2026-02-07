ETV Bharat / state

শনিবার এই নিয়ম না-মানলে বিপদ, রাশিফলে কাদের সতর্কবার্তা

দিন শুরু করার আগেই দেখে নেওয়া যাক আপনার আজকের দিনটা কেমন যাবে ৷ তাই জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী আপনার রাশিচক্রে আজ কী রয়েছে দেখে নিন ?

Today's Horoscope in Bangla
শনিবারের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
মেষ (ARIES): আপনি আগে যা পরিকল্পনা করেছিলেন তা বাস্তবায়িত হয়নি ঠিকই, কিন্তু তাতে কিই বা আসে যায়। আপনি আজকে সেগুলির পুনর্মূল্যায়ন করবেন ও দিনের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে আপনি সবকিছুর সমাধান করে ফেলবেন, ফলে আপনার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে। জীবন এরকমই এবং যতক্ষণ না সফল হচ্ছেন ততক্ষণ আপনাকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আজকে প্রেমের দিন ও আপনার দুঃসাহসী স্বভাব আপনার প্রিয়তমের বিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। প্রথমার্ধে আর্থিক বিষয় নিয়ে আপনি বাস্তববাদী চিন্তা করবেন।

বৃষ (TAURUS): আজকে স্মৃতিরোমন্থনের জন্য ভালো দিন, কেননা ভালো স্মৃতি আপনার মুখে হাসি নিয়ে আসবে। আপনি হয়তো কিছু এমন সমস্যার সম্মুখীন হবেন যা আপনাকে খাদের ধারে দাঁড় করিয়ে দেবে। আজকে আপনাকে খুব চালাকির সঙ্গে আপনার কাজগুলির পরিকল্পনা করতে হবে। অগ্রাধিকার অনুযায়ী আপনাকে কাজগুলিকে সাজাতে হবে ও আজকের দিনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকলে একই সঙ্গে অনেকগুলি কাজ করা সম্ভব হয়।

মিথুন (GEMINI): একটি কর্মব্যস্ত কাজের সময়সূচি আপনাকে আপনার প্রিয়জনকে উত্সাহিত করার মেজাজে নিয়ে আসতে পারে। প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে আপনার সঙ্গীর প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগ দিন। সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য আজকের দিনটি ভালো না। তবে আপনি আজকের দিনের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করবেন না। কাজের জায়গায় সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকবেন। দিনের শুরুতে যোগাযোগ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি এবং প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি সমাধান করতে ব্যস্ত থাকবেন। দায়িত্ব নেওয়ার জন্য এবং সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার সিনিয়রের প্রশংসা করবেন।

কর্কট (CANCER): কোনও নথিতে সই করার আগে সেটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ে নেবেন। আজকে যেহেতু আর্থিক ক্ষতি হওয়ার দিন, দালাল ও ফড়েদের দক্ষতার সঙ্গে সামলান। চাকরির ক্ষেত্রে নতুন লোভনীয় প্রস্তাব পাবেন। কাজেই আপনি হয়তো নতুন চাকরি নেবেন। আজকে আপনার মাথা নানা হিসাবনিকাশে ভর্তি থাকবে। যদিও বিশাল কোনও অর্থ খরচ করবেন না। আপনি বুঝবেন যে অর্থ খরচ করলে সমৃদ্ধিতে সাহায্য হয় না।

সিংহ (LEO): আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কথোপকথনের সময় কাজের সমস্যাগুলি দূরে রাখুন। একটু আয়েশ করুন, বাস্তব মানসিকতা থেকে একটু বেরিয়ে আসুন। আপনার প্রিয়জনকে আবেগ ভাসতে দিন কারণ তার থেকে ভালোবাসার অনুভূতি ছাড়াও সুন্দর বিস্ময়কর অনেককিছু আসতে পারে। আর্থিক অবস্থা ভালো হতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী সঞ্চয় আছে বলে আপনি ব্যয়ের মেজাজে থাকতে পারেন। কাজের জায়গায়, আপনি প্রশংসা অর্জন করতে পারেন। এছাড়াও আজকে আপনার সমন্বয়ের দক্ষতা শীর্ষে আছে।

কন্যা (VIRGO): আজকে সাংসারিক দায়িত্ব সবথেকে বেশি প্রাধান্য পাবে। অধস্তন কর্মীরা আপনাকে তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। যদিও মনে রাখবেন, আপনি সর্বাধিক যত প্রয়াস করবেন, ঠিক ততটাই মূল্য পাবেন। লোকজন নিয়ে সতর্ক থাকুন। ইতিবাচক কোনও পরিবর্তনের জন্য আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে, কেননা আপনার সঙ্গী হয়তো জীবনের একঘেঁয়ে জিনিসগুলি মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত নন। আপনি সম্ভবত সারা দিন ধরে খুবই সক্রিয় থাকবেন।

তুলা (LIBRA): আপনার সৌন্দর্য এবং কমনীয়তা আপনার সঙ্গীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে আজ। প্রেম, তৃপ্তি এবং সুখে পূর্ণ একটি স্মরণীয় সময়ের সঙ্গে আপনি ঘনিষ্ঠতা উপভোগ করতে পারেন। টাকাপয়সা আসা বজায় রাখার একটি সুযোগ আজ থাকতে পারে। তবে, আজকে কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যয় থাকতে পারে। পেশাগতভাবে দিনটি ইতিবাচক ভাবে শুরু হতে পারে। আপনি কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজগুলির অর্ধেক সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আপনি হারিয়ে যাওয়া জীবনীশক্তি ফিরে পেতে পারেন। যোগাযোগ আপনার কারণ হতে পারে। নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি আপনার নিয়মিত কাজগুলিতে বিলম্ব করবেন না।

বৃশ্চিক (SCORPIO): গ্রহের অবস্থান অনুযায়ী, আজকে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হতে পারে। কথাবার্তায় সতর্ক থাকুন এবং চুম্বনে আপনার ঠোঁট বন্ধ করা ভালো। ব্যবসায় লাভের পরেও আপনার সম্ভবত আরও অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। এটি হয়তো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কারণে হতে পারে। কাজের জায়গায়, জিনিসগুলি দিনটির জন্য ঠিক না হতে পারে। প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি উদ্বেগজনক হতে পারে। আপনি অন্যের ভুল সমাধানের চেষ্টা করতে পারেন তবে এই বিষয় নিয়ে পড়ে থাকবেন না।

ধনু (SAGITTARIUS): আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে না যাওয়ার নিরাপদ হতে পারে। স্পষ্ট কথা বলা ভালো কিন্তু এমন ভোঁতাভাবে বলবেন না যা আঘাত দিতে পারে। অর্থ এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে আপনি হিসেবি এবং যুক্তিবাদী হবেন। ব্যবসা এবং প্রকল্পগুলির শুরু করার আগে একটি চার্ট বানিয়ে নিন। আজকের গ্রহশক্তি আপনার কাজের শৈলীর পরিবর্তনের পরিচয় দিতে পারে। যাইহোক, একটি ভালো জীবন একটি নিখুঁত ভারসাম্যযুক্ত ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনের সঙ্গে প্রত্যাশিত হতে পারে।

মকর (CAPRICORN): ঘরোয়া কাজের চিন্তায় মন ব্যস্ত থাকবে। রেস্তোঁরায় যাবেন না বাড়িতে রাতের খাবার খাবেন তা নিয়ে বিভ্রান্ত হতে পারেন। আর্থিকভাবে আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফলগুলি উপভোগ করতে পারেন যদি আপনি পরিকল্পনা করতে শেখেন। ভবিষ্যতের পুরষ্কার অর্জনের জন্য আপনার অর্থের জন্য একটি বিশদ চার্ট প্রস্তুত করুন। আপনার সমাপ্ত সমস্ত কাজ পর্যালোচনা করুন এবং বাকি থাকা কাজগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। এটি কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনবে। আপনার যুক্তির দক্ষতা শীর্ষে আছে, তবে আপনার কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন।

কুম্ভ (AQUARIUS): ঝামেলা মুক্ত প্রেমের জীবন আপনার জীবনে সুখ আনতে পারে। সমস্যা নিয়ে আলোচনা দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের পথ প্রশস্ত করতে পারে। আর্থিক দিকে খুব একটা ভালো কিছু আশা করা যায় না কারণ আপনি আপনার ব্যবসার অংশীদার অথবা জীবনসঙ্গীকে নিয়ে হতাশ হতে পারেন। যৌথ এবং ব্যক্তিগত আর্থিক অবস্থা উদ্বেগের বিষয় হতে পারে। পেশাদারভাবে আপনি সতীর্থ এবং সহকর্মীদের থেকে সহায়তা পেতে পারেন। কড়া কথা বলে আপনি কাউকে আঘাত করতে পারেন। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে সবকিছু ঠিক ঠাক হয়ে যাবে।

মীন (PISCES): আপনার প্রিয়জনের কাছাকাছি আছেন তাই প্রেম তুঙ্গে। অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলি আপনাকে কল্পনার জগতে নিয়ে যেতে পারে। আর্থিক বিষয়ে মনোযোগের প্রয়োজন। কোনও নতুন চাকরি, প্রকল্প বা ব্যবসায় আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য আজকে অনুকূল দিন নয়। একইভাবে, কাজের জায়গায়, আপনি মোটামুটি সময় কাটবে কারণ আপনি অফিসে একঘেয়েমিতে ভুগতে পারেন। অন্যের দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার চেয়ে আত্মদর্শন আপনার জন্য এখন অনেক বেশি প্রয়োজনীয়।

