ছুটি দিনে বাড়বে উত্তেজনা, পাবেন আনন্দও; আপনার রাশি রয়েছে তালিকায় ?

মেষ থেকে মীন, রাশিচক্রের 12টি রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যে রবিবার কী আছে ? আজই কি ভাগ্যের মোড় ঘুরছে ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 7, 2025 at 12:02 AM IST

5 Min Read
মেষ: দ্বিধা দিয়ে দিনটি শুরু হবে ঠিকই, কিন্তু সেই কারণেই আপনার দক্ষতাগুলি কাজে লাগগাতে পারবেন। সন্ধ্যা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে, আপনি আপনার অসাধারণ কাজের জন্য প্রশংসা কুড়োবেন। আজকে, আপনার ভাগ্য ভালো থাকলে নতুন চুক্তিতে সই করবেন। আপনার প্রিয়তম আপনার জন্য উৎসুকভাবে অপেক্ষা করছেন। দিনটি দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর হলেও আপনি উদ্যম হারাবেন না। আপনি শুধু আর্থিক স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন না, কেননা আপনি তারও বেশি চান।

বৃষ: আজকে আপনার মাথায় এমন কিছু ঘুরবে, যার জটিলতা আপনাকে শান্তিতে থাকতে দেবেনা। খোলাখুলি কথা বলুন, কেননা অন্যদের ওপর আপনার বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়তে পারে। আজকে আপনি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চাইবেন না। চিন্তা করবেন না, নক্ষত্রেরা সম্ভবত আপনার অনুকূলে আছে। আপনার কাছে যেসব আর্থিক সুযোগ আসবে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত, কিন্তু সঠিক সুযোগটি বেছে নেওয়া সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মিথুন: আজকে একটি কর্মব্যস্ত এবং কঠিন দিন। আপনার শক্তি ও উদ্যমকে কীভাবে সব থেকে ভালো কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে চিন্তা করেই আপনি সারাদিন কাটিয়ে দেবেন। আজকে আপনার মেজাজ খুব বেশি ওঠানামা করতে পারে। মন শান্ত রাখার জন্য ধ্যান করলে সাহায্য হতে পারে। আপনি সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু এবং আপনি ও আপনার প্রিয়তম আদর্শ দম্পতি। আপনার প্রেমাষ্পদের কাছেও আপনি প্রিয় হয়ে উঠবেন, আপনার চুম্বকের মতো আকর্ষণ শক্তির কারণে যিনি আপনার সঙ্গে আঠার মতো আটকে থাকবেন।

কর্কট: ব্যবসা সূত্রে পরিচিত ব্যক্তিরা আপনার জন্য এমন ভাবে এগিয়ে আসবেন, যে সেটি দৈবযোগ বলেই মনে হবে। এর অর্থ হল, আপনার গলা গিলোটিনে কাটা যাওয়ার থেকে তারাই বাঁচাবেন। আজকের দিনটি আপনারই। আপনার ফটোগ্রাফিক স্মৃতিশক্তি আপনাকে অফিসে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলবে। জটিল গণনা আপনার কাছে বালখিল্য বিষয় এবং আজ তা আপনি অনায়াসেই করে ফেলবেন। আপনার বুদ্ধিদীপ্ত স্থির এবং ধারালো মনোভাব, সবার মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

সিংহ: নিজের কাজ দিয়ে লোকজনকে অনুপ্রাণিত করা একটি উপায়; অন্যটি হল আপনার কথাকেই কাজ করতে দেওয়া। দুটিই সমান কার্যকর। নক্ষত্রের সাহায্যে, আজকে আপনার কাজের থেকে আপনার কথার দাম বেশি হবে এবং আপনি আপনার উপস্থাপনের দক্ষতার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকে আপনি কোনও সমস্যার সম্মুখীন হবেন না। আজকে আপনার এত লাভ হবে যে, আপনি কর গুণে শেষ করতে পারবেন না। যদিও, লোকের ওপর কর্তৃত্ব ফলানো এড়িয়ে চলুন।

কন্যা: আপনার দিকে যে আর্থিক সমস্যাগুলি ছুড়ে দেওয়া হবে, তা সম্ভবত আপনি পছন্দই করবেন, কেননা আপনার সাফল্যের যে খিদে তাতে তা ইন্ধন যোগায়। আপনি এই সমস্যা সমাধানের জন্য অভিনব ধারণা ও ও উন্নত পদ্ধতি খুঁজে বের করবেন। আজকে যেহেতু আপনার মাথা খুবই সক্রিয় এবং যৌক্তিক থাকবে, আপনি সব পরিকল্পনা আরও ভালোভাবে করতে পারবেন। কোনও ব্যবসায়িক উদ্যোগ নিয়ে কাজ করা ও তার আর্থিক দিকটির জন্য প্রস্তুত হওয়ার একটি ভালো সময়।

তুলা: নানা ধরনের চিন্তা সামলানোর জন্য আপনাকে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। এটি করার জন্য আপনাকে, সমস্যা বিশ্লেষণের কৌশলের প্রাথমিক ধাপগুলি শিখতে ও অনুসরণ করতে হবে। এই ধাপগুলির মধ্যে পড়ে, বাস্তব ঘটনা জানা, সেগুলি বিশ্লেষণ করা এবং তারপরে আপনার পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। যদিও সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, আপনার নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করা। আজকে, আপনি আর্থিক উন্নতির জন্য আপনার ভাগ্য এবং অন্যদের ওপর নির্ভর করবেন।

বৃশ্চিক: কর্মক্ষেত্রে চাপ সামলানোর ক্ষমতা আপনার আছে এবং আজকে, আপনার উপরে প্রচুর কাজের চাপ পড়বে। দিনের শেষে, যোগাসন, ধ্যান বা হালকা গান শোনা জাতীয় কার্যকলাপ করার চেষ্টা করুন, যাতে মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পান। সকালবেলা আপনি খুবই মনমরা এবং অবসন্ন বোধ করবেন। তা সত্বেও নেতিবাচক চিন্তা দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করুন, নাহলে আপনার স্বাস্থ্যের ওপর তার বিরূপ প্রভাব পড়বে।

ধনু: আজকে সবার মন জয় করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। অন্যদের মন নিয়ে আপনার যে মনজ্ঞ মতামত, তা নিয়ে আপনি বই লিখে ফেলতে পারেন! প্রেমের যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি নতুন করে আপনার প্রিয়তমের মন জয় করে নেবেন, হয়তো বা সুন্দর কোনও ধীর নাচের মাধ্যমে। আপনার প্রিয়জনের প্রতি আপনি হয়তো মনোযোগ হারাবেন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে দূরত্বও বেড়ে যেতে পারে। ভালোবাসার মানুষটির প্রতি অমায়িক থাকুন ও তার দিকে মনোযোগ দিন, তাতে অবশ্যই আপনার লাভ হবে।

মকর: আজকের সেইরকমই একটি একঘেঁয়ে দিন, যেদিন কোনও ক্ষেত্রেই কিছুই ঘটে না। কিন্তু হতাশ হয়ে পড়বেন না, গ্রহের অবস্থান এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, শীঘ্রই পরিবর্তন আসতে চলেছে, এবং সম্ভবত ভালোর দিকে। কাজেই আত্মবিশ্বাস ধরে রাখুন এবং আগামীকালের অপেক্ষায় থাকুন। সঙ্গীর সঙ্গে আপনার মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবনযাপনের ধারণার পার্থক্য দেখা দিতে পারে। আপনার প্রিয়জনকে বোঝা এবং কিছু আকর্ষণীয় বিষয় শেখা আপনার চাপ সামলাতে সাহায্য করবে।

কুম্ভ: আজ আপনি লক্ষ্যভেদ করবেন। ছোট থেকে বড়, আপনার সকল পরিকল্পনাই বাস্তবে পরিণত হবে। আপনার রাস্তায় কোনও বাধা এলে হতাশ হয়ে পড়বেন না; চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া এবং তাতে জয়ী হওয়ার জন্য আপনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সমস্ত শক্তি নিয়ে এগিয়ে যান, আপনি অবশ্যই সফল হবেন। যদিও, এই আপাত কঠিন দিনটি ইতিবাচকভাবে শেষ হবে, কেননা আপনার সঙ্গীর সঙ্গে দেখা হবে এবং একসঙ্গে শান্ত সন্ধ্যা কাটানোর পরিকল্পনা করবেন।

মীন: আপনার গ্রহের অবস্থান অনুকূলে নেই, ফলে, আজকে নতুন কোনও প্রকল্প শুরু না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আজকে শুরু করা কোনও প্রকল্প থেকে যে সুবিধাগুলো পাবেন, তা এর সঙ্গে সংযুক্ত ঝুঁকির তুলনায় অনেকই কম। ব্যবসায়ীদের সকল লেনদেনের বিষয়েই অতিরিক্ত সতর্ক থাকতে হবে। সন্ধ্যা এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আপনি বাড়ি ফেরা এবং পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর জন্য অধৈর্য হয়ে পড়বেন। আজকের দিনে ভালো উপার্জনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত নেই।

