দার্জিলিং থেকে গঙ্গাসাগর, 770 কিমির 'মেগা করিডর' ! বদলাবে বাংলার সড়ক মানচিত্র
কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে বাংলার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে বলেই মনে করছে প্রশাসন ।
Published : June 11, 2026 at 9:02 PM IST
কলকাতা, 11 জুন: উত্তরবঙ্গের পাহাড় থেকে দক্ষিণবঙ্গের সাগরতট ! এক সুতোয় গাঁথতে এবার 770 কিমি দীর্ঘ 'মেগা সড়ক করিডর' এর পরিকল্পনা নিল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার । দার্জিলিং থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই মহাসড়ক বাস্তবায়িত হলে বাংলার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে বলেই মনে করছে প্রশাসন ।
বৃহস্পতিবার নবান্নে পূর্ত (পিডব্লিউডি) দফতরের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর এই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার । একইসঙ্গে বর্ষার মরশুমে রাজ্যের রাস্তাঘাট সচল রাখতে এবং দুর্ঘটনা রোধে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় খানাখন্দ মেরামতের নির্দেশও দেন তিনি ।
দুপুর আড়াইটে নাগাদ পূর্ত দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মন্ত্রী । সেখানে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গকে দ্রুত সংযোগকারী নতুন মহাসড়ক প্রকল্পের রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় । জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের (এনএইচএআই) তত্ত্বাবধানে এই করিডর গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে । প্রস্তাবিত রাস্তা পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি বিহারের কিষাণগঞ্জ এবং ঝাড়খণ্ডের কিছু অংশ অতিক্রম করে ফের পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করবে ।
বর্তমানের এনএইচ-55-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়ককে সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে এই 770 কিলোমিটার দীর্ঘ করিডর তৈরি হবে । গঙ্গাসাগর পর্যন্ত নির্বিঘ্ন সংযোগ নিশ্চিত করতে একটি বৃহৎ সেতু নির্মাণেরও পরিকল্পনা রয়েছে । পাশাপাশি সেই সেতুর সঙ্গে রেল সংযোগের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে মন্ত্রী জানান, আপাতত এটি পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়েছে । রুট ম্যাপ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে । উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত 'চিকেনস নেক' অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্ব ও নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখেই চূড়ান্ত নকশা তৈরি হবে । প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।
তবে দীর্ঘমেয়াদি এই স্বপ্নের প্রকল্পের পাশাপাশি রাজ্যের বর্তমান সড়ক পরিস্থিতিকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে পূর্ত দফতর । মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আগামী 15 জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ভারী বর্ষণের কারণে নতুন পিচঢালাই বা স্থায়ী রাস্তা নির্মাণের কাজ বন্ধ থাকবে । বৃষ্টির মধ্যে এই ধরনের কাজ করলে তা দ্রুত নষ্ট হয়ে সরকারি অর্থের অপচয় হয় বলেই মত দফতরের ।
তবে কাজ থেমে থাকবে না । বরং বর্ষাকালে রাস্তায় তৈরি হওয়া গর্ত ও খানাখন্দ দ্রুত মেরামতের উপরই জোর দেওয়া হবে । মন্ত্রীর কথায়, "বর্ষা এসে গিয়েছে । এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য রাস্তার সমস্ত পিটহোলস দ্রুত বুজিয়ে দেওয়া । কোনওভাবেই যেন গর্তের কারণে দুর্ঘটনা না ঘটে, কোনও পথচারী বা যানবাহনের ক্ষতি না হয় । যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই কাজ করতে হবে ।"
পূর্ত দফতর সূত্রে খবর, বর্ষার চার মাসকে আগামিদিনের বৃহৎ প্রকল্পগুলির প্রস্তুতির সময় হিসেবে ব্যবহার করা হবে । অক্টোবর থেকে নতুন করে প্রায় 90টি রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে । সেই জন্য এখন থেকেই ডিপিআর (ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট) প্রস্তুত, প্রশাসনিক অনুমোদন এবং টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
অতীতে অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও ডিপিআর জটিলতায় বহু প্রকল্প আটকে গিয়েছিল । এবার সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগেভাগেই সমস্ত প্রস্তুতি সেরে রাখার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে । একই সঙ্গে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের বার্তাও দিয়েছেন মন্ত্রী ।
তাঁর দাবি, পূর্ত দফতরে অর্থের কোনও অভাব থাকবে না । আধিকারিকদের স্বাধীনভাবে ও নির্ভয়ে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান 'জিরো টলারেন্স' বলেও পুনরায় স্পষ্ট করেছেন তিনি । মন্ত্রী বলেন, "পূর্ত দফতর সম্পর্কে মানুষের যে ধারণা তৈরি হয়েছে, তা বদলানো আমাদের লক্ষ্য । আগামী সাত মাসের মধ্যে রাজ্যের রাস্তার চেহারা বদলে দেওয়ার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর ।"
দার্জিলিং থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত এই মহাসড়ক প্রকল্প বাস্তবের রূপ পেলে শুধু সড়ক যোগাযোগ নয়, পর্যটন, বাণিজ্য এবং উত্তর-দক্ষিণবঙ্গের অর্থনৈতিক সংযোগের ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল ।
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