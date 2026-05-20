52 বছর পর স্ত্রীকেই ফের বিয়ে প্রাক্তন বিধায়ক 75-এর খগেশ্বরের, কারণ জানলে অবাক হবেন

প্রথম বিয়ে সামাজিক মতে, ছোটদের আবদার রাখতে দ্বিতীয় বিয়ে 50তম বিবাহবার্ষিকীতে, তৃতীয় বিয়েটা হল আইন মোতাবেক। ইটিভি ভারতের অভিজিৎ বোসকে কারণ জানালেন খগেশ্বর রায় ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 20, 2026 at 6:25 PM IST

জলপাইগুড়ি, 20 মে: বিয়ের 52 বছর পর ফের বিয়ে করলেন রাজগঞ্জের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক খগেশ্বর রায় । বর্তমানে তাঁর বয়স 75 ৷ পাত্রী অন্য কেউ নন ৷ তাঁরই বিবাহিতা স্ত্রী প্রতিমা রায় । প্রথমবার সামাজিক বিয়ে হলেও একসঙ্গে পথ চলার হাফ সেঞ্চুরি কাটিয়ে এবার একেবারে আইনিভাবে পাকাপোক্ত বিয়ে ৷ তবে শুধুই খবর হওয়ার জন্য বা আবেগের বশে নয়, নিজের স্ত্রীকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করার এই সিদ্ধান্ত নেহাতই পেটের টানে !

তৃণমূল কংগ্রেসের চারবারের বিধায়ক ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে দলের টিকিট পাননি ৷ তাই বর্তমানে তাঁর বিধায়ক তকমার আগে জুড়ে গিয়েছে 'প্রাক্তন' শব্দটি ৷ আর প্রাক্তন বিধায়ক হওয়ায় তিনি বিধানসভা থেকে ফ্যামিলি পেনশন-সহ পাবেন অন্যান্য বেশকিছু সুযোগ সুবিধা । আর সেগুলি নিশ্চিত করার জন্য আইনিভাবে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করতে হল তাঁকে ৷ তিনি জানান, বিধানসভা থেকে পেনশন ও অন্যান্য সুবিধেগুলি পাওয়ার ক্ষেত্রে শুধু সামাজিক মতে বিয়েকে মান্যতা দেওয়া হয় না ৷ সেজন্যই এই বয়সে এসে ফের তাঁকে নতুন করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে হল ৷

রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক খগেশ্বর রায় ইটিভি ভারতকে জানালেন, এই নিয়ে কার্যত তৃতীয়বার বিয়ে করলেন তিনি । প্রথম বিয়ে সামাজিক মতে, ছোটদের আবদার রাখতে নিয়ম-রীতি মেনে দ্বিতীয় বিয়ে 50 বছরের বিবাহবার্ষিকীতে, আর তৃতীয় বিয়েটা হল আইন মোতাবেক রেজিস্ট্রি করে ।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়কের কথায়, "বিয়ে করেছিলাম 1974 সালের 17 এপ্রিল । 2024 সালে 17 এপ্রিল আমাদের বিয়ের 50 বছর পুরণ হয় । সেই সময় প্রতীকী বিয়ে করতে হয়েছিল সবার আবদার মেনে । আর এবার আইনানুগ ভাবে বিয়ের 52তম বর্ষে রেজিস্ট্রি করতে হল ।" বর্তমানে একেবারে খাতায়-কলমে খগেশ্বর রায়ের স্ত্রী হলদিবাড়ির প্রতিমা রায় ৷

তাঁদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে । সবাই বিবাহিত । 1973 সালে 21 ডিসেম্বর সরকারপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন খগেশ্বর রায় । 39 বছর চাকরি করার পর তিনি 2011 সালে অবসর গ্রহণ করেন । 2009 থেকে তিনি টানা চারবারের তৃণমূল বিধায়ক ৷

তৃতীয় বিয়ের সিদ্ধান্ত তাঁকে কেন নিতে হল, সেকথা বলতে গিয়ে তিনি জানালেন, "বিধায়কের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি বিধানসভায় যাই । আমার পেনশনের বিষয়ে কথা বলতে । আমাকে জানানো হয় পেনশন, চিকিৎসা-সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিতে হলে আমি যে বিবাহিত তার সরকারিভাবে প্রমাণ দিতে হবে । সামাজিক মতে বিয়ে হওয়ার ফলে আর কখনও রেজিস্ট্রি করিনি । ফলে এবার রেজিস্ট্রি বিয়ে করে তারপর সেই সার্টিফিকেট জমা করতে হবে বিধানসভায় । সংসার তো চালাতে হবে । তাই পেনশনের দরকার । আর তো কিছু করি না ।"

তিনি আরও বলেন, "আমি 1998 সাল থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস করি । 2009 সাল রাজগঞ্জে উপনির্বাচনে প্রথম জয়ী হই । এরপর 2011, 2016, 2021 সালেও জয়ী হই । 2026 সালে দল আমাকে প্রার্থী করেনি । আমি আর বিধায়ক নই । তাই বিধানসভার পেনশনের জন্য আবেদন করতে যাই ।তাঁদেরকে বলেছিলাম, সামাজিক মতে বিয়ে করেছি । তাঁরা জানান, রেজিস্ট্রি করতেই হবে ।" তাই অগত্যা, 75 বছর বয়সে স্ত্রীর সঙ্গে আইনি বিয়েটা সেরে ফেললেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক ৷

এই বয়সে বিয়ে করতে হবে শুনে বেশ অবাকই হয়েছিলেন খগেশ্বর রায়ের স্ত্রী প্রতিমা রায় ৷ তিনি বলেন, "এই বয়সে এসে বিয়ে করতে হবে ভাবতে পারিনি । ভালোই লাগছে । লোকে কী বলবে সেটাই ভাবছিলাম । তবে পেনশনের তো দরকার । সন্তানরাও অবাক হয়ে বলেছিল, কেন এটা করতে হবে ? তাদেরকে বোঝালাম ৷ তখন তারাও বলল, তাহলে রেজিস্ট্রি করে নেওয়াই ভালো ৷"

