75 রকমের দেশীয় বিরল-বিলুপ্তপ্রায় ধানের বীজ সংগ্রহ করল বীরভূম প্রশাসন
Retrieve Rare and Endangered Paddy: রাসায়নিক দূষণ-সহ বিভিন্ন কারণে একে একে উধাও হয়েছিল বেশ কিছু জাতের দেশীয় ধান ৷ বিশেষ প্রতিবেদন অভিষেক দত্ত রায়ের ৷
Published : November 28, 2026 at 9:16 PM IST
বোলপুর, 28 নভেম্বর: চাষিদের কাছ থেকে প্রায় 75 রকমের দেশীয় ধানের বীজ সংগ্রহ করল বীরভূম জেলা প্রশাসন। এগুলির মধ্যে অধিকাংশ ধানই বিলুপ্তপ্রায়। সেগুলি সচরাচর চাষ করেন না চাষিরা ৷ এর নেপথ্যে অবশ্য একাধিক কারণ রয়েছে।
দেশীয় ধান চাষ কমেছে রাসায়নিক সারের অত্যধিক ব্যবহার, মুনাফা কম, সবুজ বিপ্লব ইত্যাদি একাধিক কারণে ৷ তবে, জেলা কৃষি দফতরের তরফে উদ্যোগী করা হচ্ছে চাষিদের ৷ বোঝানো হচ্ছে, দেশীয় ধান চাষ করে ভালো ফলন ও মুনাফা সম্ভব।
পশ্চিমবঙ্গ জীববৈচিত্র্য পর্ষদের বীরভূম জেলা কো-অর্ডিনেটর অরূপ কুমার থান্দার বলেন, "বোলপুরের দু'টি গ্রাম থেকে প্রায় 75 রকম দেশীয় ধানের বীজ সংগ্রহ করা হয়েছে ৷ সম্পূর্ণ জৈব সার ব্যবহার করে এই ধানগুলি চাষে ভালো ফলন সম্ভব ৷ বহু কারণে চাষিরা দেশীয় ধানের চাষ থেকে পিছিয়ে গিয়ে উচ্চ ফলনশীল চাষে আগ্রহী হয়েছিল ৷ এতে ক্ষতিই হচ্ছিল, রাসায়নিক ব্যবহারে জমির উর্বরতা কমছিল ৷ এবার চাষিরা বুঝতে পারছেন, দেশীয় ধান চাষ করে মুনাফা অর্জন সম্ভব। আমরাও সেই বিষয়ে আগ্রহী করে তুলছি।"
বোলপুরের কমলাকান্তপুর গ্রামের প্রবীণ চাষি দীনবন্ধু দাসের সংগ্রহে প্রায় 30 রকম দেশীয় ধানের বীজ আছে ৷ আর পাঁচশোয়া গ্রামে চাষি বিপ্লব ব্যাপারীর সংগ্রহে প্রায় 75 রকম দেশীয় ধানের বীজ আছে ৷
এদিন, বীরভূম জেলা প্রশাসন এই দুইজন চাষির কাছ থেকে প্রায় 75 রকমের দেশীয় ধানের বীজ সংগ্রহ করল । এই ধানগুলির মধ্যে অধিকাংশই বিলুপ্তপ্রায়। বহু ধানের নাম সচরাচর শোনাই যায় না, এমনটাও রয়েছে।
কেন বিলুপ্তপ্রায় ?
দেশীয় ধানের বীজ অথচ বিলুপ্তপ্রায়। এর একাধিক কারণ আছে ৷ বেশি মুনাফা অর্জনের আশায় চাষিরা রাসায়নিক সার ব্যবহার করে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করে থাকেন ৷ অন্যদিকে, দেশী ধান চাষ ফলন কম হয়, স্বাভাবিকভাবেই মুনাফা কম হয় ৷ তবে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষে দ্রুত বেশি ফলন ভালো হয় ঠিকই, কিন্তু রাসায়নিক চাষের ব্যবহারে জমির উর্বরতা একেবারে হারিয়ে যায় ৷ এছাড়া, সবুজ বিপ্লবের ফলেও দেশীয় ধান চাষ বহুমাত্রায় হ্রাস পেয়েছে ৷
চাষিদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, এদিন যে দেশীয় ধানের বীজ সংগ্রহ হল তার মধ্যে অন্যতম হল কবিরাজশাল ও দুধেশ্বর ধান ৷ এই ধানের চাল গর্ভবতী ও প্রসূতিদের পুষ্টির জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এছাড়া রয়েছে, খেঁজুরছরি, কেরালা সুন্দরী, সিঁদুরমুখী, ঝুমপুরি, কালাভাত, খারা, কনকচূড়, হেংলালঘু বা লাল লঘু, ভাষামানিক, ট্যাংরাশাল, রাবনশাল, রাঁধুনি পাগল প্রভৃতি। তাছাড়া, একটু দামি চালগুলির মধ্যে রয়েছে, কামিনীভোগ, বাসমতি, বার্মা ব্ল্যাক, বাদশাভোগ, খারা প্রভৃতি। এর পাশাপাশি বিরল বহুরূপী, তুলসী মুকুল, যুগল, গঙ্গাপাটনাই ধানের বীজও সংগ্রহ করা হয়েছে ৷
চাষিদের মধ্যে দীনবন্ধু দাস ও বিপ্লব ব্যাপারী বলেন, "আমরা দেশীয় ধান অল্প অল্প করে চাষ করি। বীজ সংগ্রহ করি ৷ কেউ চাষের জন্য নিতে চাইলে বীজ দিই ৷ এদিন, আমাদের কাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করল প্রশাসন ৷ এক সময় যখন উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ আসেনি, তখন এই দেশীয় ধান চাষই হত ৷ এখন কমে গিয়েছে। তবে দেশীয় ধান চাষ করাই ভালো। এতে জৈব সার ব্যবহার হয়। রাসায়নিক সারে জমি নষ্ট হয় ৷ আমরা বাকি চাষিদের বলি দেশীয় এই ধান চাষ করার জন্য ৷"
চাষিদের দেশীয় ধান চাষে বৈজ্ঞানিকভাবে সহযোগিতা করেন বরুণ গড়াই ৷ তিনি বলেন, "এখন এই ধানগুলি বিলুপ্তপ্রায় ঠিকই, এক সময় এগুলিই কমন ছিল। এখন চাষিরা ধান বিক্রি করে দেন, অধিকাংশই আর চাল তৈরি করেন না ৷ চাল তৈরি করলে মুনাফা বেশি হয় ৷ আমরা চাষিদের জৈব সার ব্যবহার করে দেশীয় ধান চাষ করতে উৎসাহিত করছি ৷ অবশ্যই ফলন ভালো হবে ৷ চাল তৈরি করলে লাভও ভালো হবে।"