দার্জিলিং জেলায় ভোটগণনায় 700 কর্মী, নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে স্ট্রংরুম

দার্জিলিং জেলায় ভোটগণনায় 700 কর্মী, নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে স্ট্রংরুম
গণনার কাজে নিযুক্ত কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে । প্রতিটি স্ট্রংরুমের বাইরে মোতায়েন থাকছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান এবং রাজ্য ও জেলা পুলিশ ৷
Published : April 28, 2026 at 10:31 PM IST
শিলিগুড়ি, 28 এপ্রিল: পাহাড় ও সমতল মিলিয়ে দার্জিলিং জেলার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের ভাগ্য এখন ইভিএমে বন্দি । আগামী 4 মে ভোটগণনা । 152টি আসনে প্রথম দফার নির্বাচন নির্বিঘ্নে মিটেছে । বাকি আসনে নির্বাচন 29 এপ্রিল । জেলা নির্বাচন আধিকারিক ও জেলাশাসক হরিশঙ্কর পানিক্করের তত্ত্বাবধানে গণনার প্রস্তুতি প্রায় শেষ লগ্নে ।
ফাঁসিদেওয়া আসনে আটজন, দার্জিলিং আসনে ছয়জন, কার্শিয়াং আসনে সাতজন, শিলিগুড়ি আসনে 11 জন ও মাটিগাড়া নকশালবাড়ি আসনে নয়জন মিলিয়ে মোট 41 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে 4 মে । দার্জিলিং জেলার পাঁচটি বিধানসভা আসনের (শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, কার্শিয়াং এবং দার্জিলিং) ইভিএম ও ভিভিপ্যাটগুলি তিনটি ভিন্ন স্ট্রংরুমে রাখা হয়েছে । এই কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক রাখতে চাইছে না কমিশন ।
সমতলের তিনটি আসনের ইভিএম শিলিগুড়ি কলেজে রাখা হয়েছে । এই স্ট্রংরুমটি প্রায় 25টি সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে দিনরাত নজরদারিতে রাখা হয়েছে । সেন্ট আলফনসো স্কুল ও দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজ কার্শিয়াং ও দার্জিলিং পাহাড়ের স্ট্রংরুম হিসেবে এই দুটি কেন্দ্র ব্যবহৃত হচ্ছে । প্রতিটি কেন্দ্রে অন্তত 10টি করে সিসিটিভি ক্যামেরা মোতায়েন করা হয়েছে । নিরাপত্তার খাতিরে প্রতিটি স্ট্রংরুমের বাইরে প্রথম স্তরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাফ সেকশন জওয়ানরা মোতায়েন রয়েছেন । দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে রয়েছে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশ ও জেলা পুলিশের কড়া পাহারা রাখা হয়েছে ।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন কেন্দ্রের ভোটগণনা প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে মোট 700 জন ভোটকর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে । গণনার কাজে নিযুক্ত কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ মঙ্গলবার থেকেই শুরু হচ্ছে । প্রথম দফায় তাঁদের গণনার নিয়মাবলী ও ভিভিপ্যাট স্লিপ মেলানোর প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হবে । গণনার দিন সকালে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে স্ট্রংরুমের সিল খোলা হবে । এরপরই শুরু হবে রাউন্ড ভিত্তিক গণনা ।
দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক হরিশঙ্কর পানিক্কের বলেন, "4 জুন গণনা কেন্দ্রের ভেতর ও বাইরে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তার জন্য পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছে । গণনা কেন্দ্রের 100 মিটারের মধ্যে 144 ধারা জারি থাকবে । শুধুমাত্র বৈধ পরিচয়পত্র থাকা ব্যক্তিরাই গণনা কেন্দ্রের নির্দিষ্ট পরিসরে প্রবেশ করতে পারবেন ।"
ভোটের ফল ঘোষণার পর যাতে কোনও রাজনৈতিক সংঘর্ষ না ঘটে, সেদিকেও কড়া নজর রাখছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট ও জেলা পুলিশ প্রশাসন ।