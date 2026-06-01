ঝড়ে দুলছিল 'মেসি'! অবশেষে সরানো হল লেকটাউনের 70 ফুটের মূর্তি
Published : June 1, 2026 at 6:07 PM IST
কলকাতা, 1 জুন: শেষ পর্যন্ত সরিয়ে নেওয়া হল লেকটাউন মোড়ের সেই বহুচর্চিত 'মেসি'-র মূর্তি । দীর্ঘ টানাপোড়েন, উদ্বেগ এবং জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সোমবার সকালে ভিআইপি রোড সংলগ্ন লেকটাউন মোড় থেকে নামিয়ে ফেলা হল বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসির প্রায় 70 ফুট উঁচু মূর্তিটি । কয়েক দিন ধরেই ঝড়-বৃষ্টি ও প্রবল হাওয়ার মধ্যে মূর্তিটি বিপজ্জনকভাবে দুলতে থাকার ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল । অবশেষে নিরাপত্তার স্বার্থে সেটি অপসারণের সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন ।
সোমবার সকাল থেকেই লেকটাউন মোড় এলাকায় ছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা । লেকটাউন থানার পুলিশ, পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়ার এবং বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে শুরু হয় মূর্তি নামানোর কাজ । আনা হয় দুটি বিশাল হাইড্রোলিক ক্রেন । কয়েক ঘণ্টার সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ও সতর্কতার পর ধাপে ধাপে বিচ্ছিন্ন করে নামিয়ে আনা হয় কাঠামোটিকে । পরে সেটি ট্রাকে তুলে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ।
লেকটাউন মোড়ে স্থাপিত এই মেসি-মূর্তি উত্তর কলকাতার অন্যতম আকর্ষণে পরিণত হয়েছিল । ফুটবলপ্রেমীদের কাছে এটি ছিল এক জনপ্রিয় 'ল্যান্ডমার্ক'। বিশ্বকাপের সময় কিংবা আর্জেন্টিনার ম্যাচের দিন মূর্তির সামনে ছবি তোলা, পতাকা লাগানো বা সমর্থকদের জমায়েত ছিল পরিচিত দৃশ্য । কিন্তু সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর সেই আকর্ষণই পরিণত হয়েছিল উদ্বেগের কারণে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সপ্তাহে প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির সময় থেকেই মূর্তিটির উপরের অংশ অস্বাভাবিক ভাবে দুলছিল । বহু পথচারী এবং স্থানীয় বাসিন্দা বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনেন । এরপর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন পূর্ত দফতরের আধিকারিকরা । পাশাপাশি কাঠামোগত স্থায়িত্ব যাচাই করতে বিশেষজ্ঞ মতামত নেওয়া হয় । আইআইটি খড়্গপুরের প্রকৌশলীদের একটি দলও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে বলে জানা গিয়েছে ।
প্রাথমিক পরীক্ষায় আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় যে, দীর্ঘদিন খোলা আকাশের নীচে থাকা এবং সাম্প্রতিক দুর্যোগের ধাক্কায় মূর্তির ভিতরের কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে । ফলে প্রবল হাওয়ায় সেটি ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না । বিশেষত ভিআইপি রোডের মতো ব্যস্ত এলাকায় এমন দুর্ঘটনা ঘটলে তার পরিণতি ভয়াবহ হতে পারত ।
এরপরই প্রশাসন প্রথমে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে গোটা এলাকা ব্যারিকেড করে দেয় । মূর্তিটিকে অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্য মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধেও রাখা হয়েছিল । কিন্তু বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর স্থায়ী সমাধানের পথেই হাঁটার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । সেই অনুযায়ী সোমবার মূর্তিটি সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করা হল ।
তবে এই মূর্তি ভবিষ্যতে পুনর্নির্মাণ করে অন্য কোনও নিরাপদ স্থানে বসানো হবে কি না, তা নিয়ে এখনও প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট কোনও ঘোষণা করা হয়নি । আপাতত লেকটাউন মোড়ে 'মেসি'র অনুপস্থিতি অনেক ফুটবলপ্রেমীর কাছেই আবেগের বিষয় । কিন্তু প্রশাসনের বক্তব্য, মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব ছিল না । তাই জনপ্রিয়তার চেয়ে নিরাপত্তাকেই শেষ পর্যন্ত অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ।