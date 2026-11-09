কালী মন্দিরের সামনে থেকে নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন, চাঞ্চল্য বর্ধমানে

কালী মন্দিরের সামনে থেকে নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন, চাঞ্চল্য বর্ধমানে
Bhatar Rape Arrest: কালীপুজোর আবহে ভাতারে নাবালিকিকা যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ৷ ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে প্রতিবেশী যুবককে ৷
Published : November 9, 2026 at 7:17 PM IST
ভাতার, 9 নভেম্বর: কালীপুজোর উৎসবের মধ্যেই পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে শিউরে ওঠার মতো ঘটনা। পাড়ার কালী মন্দিরের সামনে অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে খেলছিল সাত বছরের এক নাবালিকা। অভিযোগ, সেখান থেকেই তাকে ফুসলিয়ে গ্রামের পাশের একটি মাঠের নির্জন ঝোপে নিয়ে যায় প্রতিবেশী এক যুবক। সেখানে মেয়েটির উপর যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
অভিযুক্ত রানা মণ্ডল (26) নামে ওই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। ভাতার থানার পুলিশ জানিয়েছে, একটা ঘটনা ঘটেছে। এক যুবককে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ভাতার থানার অন্তর্গত একটি গ্রামের ঘটনা। নাবলিকার বাবা দিনমজুর। কালীপুজো উপলক্ষে মন্দির চত্বরে অন্যদের সঙ্গে খেলাধুলো করছিল মেয়েটি। সেই সময়ই তাকে নির্জন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ওঠে। মাঠের পাশের একটি বাগানে বেলপাতা সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন মেয়েটির দুঃসম্পর্কের এক আত্মীয়।
আচমকা তাঁর নজরে আসে ঘটনাটি। তড়িঘড়ি মেয়েটিকে উদ্ধার করে মন্দিরের সামনে নিয়ে আসেন তিনি। পরিবারের সদস্যদের পুরো বিষয়টি জানান। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত যুবককে চড়, থাপ্পড় মেরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। প্রথমে মেয়েটিকে ভাতার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই নির্যাতিতার চিকিৎসা করা হয়।
নাবালিকার ঠাকুমার কথায়, "সময়মতো ওই আত্মীয়ের নজরে না-পড়লে আরও বড় বিপদ ঘটে যেতে পারত।" অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে প্রতিক্রিয়া। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে জঙ্গলরাজের অভিযোগ তোলা হয়েছে।
A 7-year-old girl was BRUTALLY RAPED in Purba Bardhaman. Even MINORS are not spared under BJP’s Jungle Raj! Where are the tall promises of ‘Bhoy Out, Bhorsha In’ now, @SuvenduWB? While the family fights for justice, local @BJP4Bengal leaders are attempting to suppress the news and prevent it from coming to light. Since 4th May, Bengal has been plunged into darkness. There is no justice, no accountability, and seemingly no end to the horrific crimes against women and children. Your failures are glaringly evident, and BJP’s hollow promises stand exposed once again.— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) November 9, 2026
এক্স হ্য়ান্ডেলে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস লিখেছে, "4 মে থেকে বাংলা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। এখানে নেই কোনও ন্যায়বিচার, নেই কোনও জবাবদিহিতা ৷ আর নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে ঘটে চলা ভয়াবহ অপরাধের যেন কোনও শেষ নেই।"
'যে শাস্তি চেয়েছিলাম, পুলিশ সেটাই দিয়েছে,' রায়গঞ্জ এনকাউন্টারের পর বললেন নির্যাতিতার বাবা-মা