ইতিবাচকতায় ভরা দিন, কর্মক্ষেত্রে হঠকারিতা-আবেগ এড়ানোর পরামর্শ এই রাশিদের

ইতিবাচকতায় ভরা দিন, কর্মক্ষেত্রে হঠকারিতা-আবেগ এড়ানোর পরামর্শ এই রাশিদের
7 October 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 7, 2026 at 7:31 AM IST
মেষ (ARIES) : জীবনসঙ্গীকে একটি রোম্যান্টিক ডেটে নিয়ে যাওয়ার জন্য আজকে অসাধারণ দিন । তবে আপনাকে নিজের আক্রমণাত্মক মেজাজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে নাহলে এটি আপনার সম্পর্ক নষ্ট করে দিতে পারে । আপনি হয়ত অনুমানমূলক ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে প্রলুব্ধ হবেন । কষ্ট করে উপার্জিত টাকা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের আগে সাবধান হোন । পূর্ববর্তী বিনিয়োগ থেকে লাভ করার পরেই একমাত্র এমনটি করুন । কাজের জায়গায় হঠকারী এবং আবেগপ্রবণ হবেন না । কঠিন পরিস্থিতিতে মাথা ঠাণ্ডা রাখুন ৷ কারণ ধৈর্য থাকলেই অর্ধেক কাজ হয়ে যাবে ।
বৃষ (TAURUS) : প্রিয়জনের সমর্থনের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন, তাই আবেগজনিত ব্যাপারে একটু হঠকারী হবেন । তবে সঙ্গীর সহায়তায় সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাবে । আর্থিকভাবে, কোনও বড় সমস্যা নেই কারণ কোনও অর্থের সীমাবদ্ধতা দেখা যায় না । কাজের জায়গায়, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যারা কাজ করেন তাদের জন্য এটি ভালো দিন । নেতৃত্বের কঠোর দক্ষতা আপনাকে সতীর্থদের পথপ্রদর্শন করতে সহায়তা করতে পারে । প্রযুক্তিগত বিষয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে কাজ ঠিক ঠাক চলবে ।
মিথুন (GEMINI) : আপনার স্টাইল এবং রুচিবোধে সবাই মুগ্ধ হয়ে যাবে আজ । আশেপাশের লোকজন মন্তব্য না করলেও, অবশ্যই আপনাকে লক্ষ্য করবেন তাঁরা । আজকের দিনটি খুবই মসৃণভাবে কাটবে । ইতিবাচক থাকুন এবং সহকর্মী ও বন্ধুদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখুন, কেননা তারা আপনাকে সমর্থন যোগাবেন । বেশি অর্থ উপার্জনের জন্য, নতুন ব্যবসা শুরু করা বা চাকরি পরিবর্তন করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন ।
কর্কট (CANCER) : আপনার প্রেম জীবনের জন্যে আজকে একটি অসাধারণ দিন । আপনার আনন্দ হয়ত কিছু লোককে ঈর্ষান্বিত করে তুলবে, কিন্তু তারা আপনার সম্পর্কের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, কাজেই তাদের পাত্তা দেবেন না । কিন্তু, আপনার সুনাম সুরক্ষিত করা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে । যদিও, আজকে আপনি কোনও গুরুতর স্বাস্থ্যের সমস্যার সম্মুখীন হবেন না, কিন্তু আপনার সংবেদনশীলতার মাত্রা বেশি থাকার সম্ভাবনা আছে । সবকিছু বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখুন এবং খুব বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাবেন না ।
সিংহ (LEO) : আজকে আপনি স্বাস্থ্যকে সবথেকে বেশি প্রাধান্য দেবেন । শরীরচর্চার একটি রুটিন তৈরি করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে এবং সেটি মেনে চলার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করুন । ভালো স্বাস্থ্য ও মেজাজ থাকার ফলে আপনি অনেক কিছুই সামলাতে পারবেন । কর্মক্ষেত্রে আপনি খুব ভালো কাজ করবেন । যদিও আপনার রাগ বেড়ে যেতে পারে এবং সতর্ক না থাকলে তার কারণে অনেক শক্তি খরচ হতে পারে । সৌভাগ্যক্রমে, আজকে আপনি আপনার উদ্যমের সঠিক ব্যবহার করতে পারবেন ।
কন্যা (VIRGO) : আজকে আপনি গুরুতর আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হবেন । পরের দিকে, সন্ধ্যাবেলা, আপনি হয়ত কিছু স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য অর্জন করবেন । গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যবসায়িক চুক্তি হওয়ার ফলে আপনার দিনটি খুব ভালোভাবে শেষ হবে ৷ সঙ্গীর মনের ভাব বুঝতে চাইবেন, কিন্তু তার অনুভূতির সমালোচনা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখুন । আবেগ হৃদয়ের বিষয়, মাথার নয় । কোনও পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া জানানোর আগে আপনার তা বিশ্লেষণ করা উচিত । আজকে হয়ত আপনি সাধ্যের বেশি খরচ করে ফেলবেন ।
তুলা (LIBRA) : ভাগ্যলক্ষ্মী আজকে আপনাকে একটি মিশ্র দিন এনে দেবেন, কাজেই প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিত সব কিছুই ঘটতে পারে । আপনি হয়ত নিজের খামতিগুলোর দিকে নজর না দিয়ে, অন্যের ভুল ধরাতে থাকবেন । আপনার একাত্মতাবোধ তৈরি হবে । আশেপাশের লোকজনের সঙ্গে আপনি ভালো সম্পর্ক বজায় রাখবেন । লোকজনের সঙ্গে আপনি খুবই সংযুক্ত বোধ করবেন, যার ফলে সন্তুষ্টি বোধ হবে । এছাড়াও, আপনি কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসতে পারবেন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আজকে আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অসাধারণ কাজ করবে । আপনার সহজাত বাঁধের উপর ভরসা রাখুন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করুন । কাজের চাপ যখন প্রবল বেড়ে যাবে তখন বিরতি নিন এবং হালকা গানের সাহায্যে চাপমুক্ত হোন । কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার ক্ষমতার প্রমাণ দেবেন । লোকজন আপনার কর্তৃত্ব মেনে নেবে, যে কারণে আপনার ভালো লাগবে । আজকে আপনি খুবই উৎসাহী থাকবেন এবং বাকি থাকা অনেক কাজ শেষ করতে পারবেন । কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার জায়গায় থাকা মানুষদের মাধ্যমে, আপনি আজকে আরও বেশি ব্যবসা পাবেন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আজকে এত ভাগ্যবান হবেন যে প্রেমে পড়বেন, আবার অন্যদিকে কেউ কেউ ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে এমন তর্কে জড়িয়ে পড়বেন, যা এড়িয়ে যাওয়াই উচিত ছিল । কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেবে না । আশেপাশের সব কিছুই আপনার ভালো লাগবে । ইতিবাচকতা আপনাকে ঘিরে থাকবে । অন্যদের সামনে আপনি নিজেকে ভালোভাবে উপস্থাপিত করতে পারবেন এবং পরিবারকে অনেক বেশি সময় দিতে পারবেন ।
মকর (CAPRICORN) : আজ যদি সমস্যা আপনার দরজায় এসে কড়া নাড়ে, তাহলে ভাগ্যদেবী আপনাকে বাঁচাতে আসবেন । অন্যদের মতো অসম্ভব লক্ষ্যের পিছনে দৌড়ে জীবন নষ্ট না করে, আপনি আপনার কৃতিত্বগুলি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন । যদিও তার মানে এই নয় যে আপনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নন । আপনার যদি এখনও অজানা কোনও ভয় থাকে, তাহলে সেগুলি আপনাকে কোনও গুরুতর সমস্যার ফেলার আগেই তার সমাধান করে নিন । আত্মবিশ্বাস বাড়ায়, এরকম কিছু করার চেষ্টা করা উচিত ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আজকে আপনার মনে হবে, আপনি একজনের জায়গায় দু'জন ব্যক্তি হলে ভালো হত ! শেষ না হওয়া কাজের ভারে আপনি চাপা পড়ে আছেন এবং দ্বিগুণ প্রচেষ্টাও যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না । আপনি আপনার কর্মকর্তাকে নিয়ে চিন্তিত । আজকে নতুন কিছু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মেজাজে থাকবেন । আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি খুবই ভারসাম্যযুক্ত । আপনি খুব বেশি খরচ করবেন না, আবার খুব বেশি আয় করবেন না । শুধু পরিস্থিতি যেরকম আছে তা বজায় রাখার চেষ্টা করবেন এবং সাবলীলভাবে এগিয়ে যেতে চাইবেন ।
মীন (PISCES) : সম্প্রতি আপনি স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করছেন, আজকে পোশাক গায়ে আঁট হওয়ায় তা আপনি বুঝতে পারবেন । চিকিৎসার থেকে রোগ প্রতিরোধ ভালো, এই প্রবাদটিকে আপনি যদিও উপেক্ষা করে এসেছেন; তাও আপনি এখন হাল ধরতে পারেন । বিবাদ এড়ানোর জন্য, বাড়িতে আপনাকে খুবই ধৈর্যশীল হতে হবে । রোমান্স বাঁচিয়ে রাখার জন্য অঙ্গীকার আবশ্যক । আজকে আপনি উচ্চমাত্রায় সংবেদনশীল থাকবেন এবং কিছু মানসিক চাপের সম্মুখীন হবেন । আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে ।