বাগডোগরায় গরু পাচার, সেনার সহায়তায় গ্রেফতার 7

বাগডোগরায় গরু পাচার, সেনার সহায়তায় গ্রেফতার 7
Cattle Smuggling: পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পর শনিবার রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিন পাচারকারীকে গ্রেফতার করে বাগডোগরা থানার পুলিশ।
Published : October 4, 2026 at 6:02 PM IST
শিলিগুড়ি, 4 অক্টোবর: গরু চুরিকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠা বাগডোগরার তারাবাড়ি এলাকার গরু পাচারের ঘটনায় এবার পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ তৎপরতায় হাতেনাতে ধরা পড়েছে সাত জন গরু পাচারকারী। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়।
উল্লেখ্য, শনিবার এই তারাবাড়ি এলাকাতেই গরু চুরি করতে এসে তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি করেছিল পাচারকারীরা। সেই সময় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দাদের গণপিটুনিতে মৃত্যু হয়েছিল দুই পাচারকারীর। তারা হল হরিয়ানার বাসিন্দা শাদ মহম্মদ ও শাহিদ আখতার। উত্তেজিত জনতা পাচারকারীদের একটি পিকআপ ভ্যান আগুনে পুড়িয়ে দেয় এবং একটি চারচাকার গাড়ি ভাঙচুর করে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের এলাকায় হানা দেয় পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পর শনিবার রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিন পাচারকারীকে গ্রেফতার করে বাগডোগরা থানার পুলিশ। পাশাপাশি, ওইদিন এলাকায় পাচারের উদ্দেশ্যে আসা পাচারকারীরা স্থানীয়দের তাড়া খেয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সেনার এলাকায় ঢুকে পরে। আর্মি ক্যান্টমেন্টে ঢুকলে ওই পাচারকারীরা সেনার চোখে পরে যায়। চারজনকে আটক করেন সেনাবাহিনীর জওয়ানরা। এরপর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে গোটা বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।
সেনার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বাগডোগরা থানার পুলিশ ওই সাতজনকেই গ্রেফতার করে। ধৃতদের নাম রাকিব মহম্মদ, নুর মহম্মদ, মহম্মদ আনারুল, মহম্মদ আজাদ, আমির, আরিফ খান এবং আক্রম খান। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া পাচারকারীরা উত্তর দিনাজপুর, বিহার ও হরিয়ানার বাসিন্দা।
পুরো ঘটনার তদন্ত চালাতে এবং পাচার চক্রের শিকড়ে পৌঁছাতে ধৃতদের রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে তিনদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এলাকাজুড়ে এখনও পুলিশি নজরদারি বজায় রাখা হয়েছে। এই বিষয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি অনির্বান মজুমদার বলেন, "ঘটনায় সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"