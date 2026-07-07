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মঙ্গলে চাকরি-জীবন মঙ্গলময়, ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে রোম্যান্টিক সন্ধ্য়া উপভোগ করবেন কারা ?

জুলাই মাস শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ বেশ কয়েকটি গ্রহের গোচর থেকে জন্ম হয়েছে নানা শুভ যোগের ৷ ভাগ্য দেবতা কি মুখ তুলে চাইবেন ?

7 july horoscope
বেশ কয়েকটি গ্রহের গোচর থেকে জন্ম হয়েছে নানা শুভ যোগের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 7, 2026 at 7:58 AM IST

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মেষ (ARIES): আজকের দিনটি রৌদ্রোজ্জ্বল এবং ঝলমলে থাকবে ৷ নক্ষত্ররা বলছে, আজকের দিনটি সাফল্যের জন্য ভালো। আজ হাতে একটি তুলি তুলে নিন বা নতুন রান্না করুন। আপনি যদি কোনও কিছু একা পরিচালনা করেন, তাহলে সেটিকে যত্ন সহকারে এবং সতর্কতার সাথে করা আপনার পক্ষে ভালো। তবে মানসিক চাপ আজ আপনার সমস্যার কারণ হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে ৷ কিন্তু যদি আপনি নিরাশায় ভোগেন, তাহলে আপনার স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। আপনাকে আপনার লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকতে হবে।

বৃষ (TAURUS): আজ আপনি সম্ভবত অলস এবং ধীর স্থির থাকবেন এবং ফলে আপনার প্রভাব কমে যেতে পারে। গুরুতর কোনও স্বাস্থ্যের সমস্যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও, কাজের জায়গায় অনেকটা সময় দেওয়ার ইচ্ছা আপনার থাকবে না। আরাম করতে চাইবেন। প্রয়োজনীয় বিরতি ও আরাম নিয়ে, আপনি আপনার শক্তি ও উদ্যম ঠিক করতে চাইবেন। আজকে আপনি ভালো অর্থ উপার্জন করবেন। গ্রহের অবস্থান ভালো হওয়ার কারণে আপনি নানা উৎস থেকে উপার্জন করবেন।

মিথুন (GEMINI): প্রেমের জন্য আদর্শ সময় কারণ আপনি আপনার প্রিয় মানুষটির সঙ্গে একটি মনোরম ভ্রমণ উপভোগ করতে পারেন। একটি আনন্দময় সন্ধ্যা আপনার সম্পর্ককে উজ্জীবিত করে তুলতে পারে। টিকাপয়সা লেনদেন চিন্তার কারণ হতে পারে। দ্বিধাগ্রস্ত না হয়ে কাজের ব্যাপারে একজন শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শ নিন। পেশাদারদের আত্মবিশ্বাসের মাত্রা কম হতে পারে। দিনের শুরুর দিকে সিদ্ধান্তহীনতা আপনাকে গ্রাস করতে পারে। যদিও, দিনের দ্বিতীয় ভাগে তা দূর হয়ে যেতে পারে কারণ আপনি নিজের উপর আস্থা রাখতে পারেন ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

কর্কট (CANCER): জীবন যেরকম যাচ্ছে সেভাবেই আপনার তার মুখোমুখি হওয়া উচিত ৷ জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে এটি আপনার জন্য প্রচণ্ড সৌভাগ্যশালী দিন হবে। আজ আপনি আপনার সৃজনশীলতা পরখ করে দেখার সুযোগ পাবেন। প্রতি ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই জয়ী হবেন। মাথায় অনেকরকম ভাবনা আসবে, যার ফলে সিদ্ধান্ত নিতে একটু সমস্যা হতে পারে। আপনার মিশুকে স্বভাবের জন্য আজ আপনি প্রশংসিত হবেন।

সিংহ (LEO): অবিবাহিতদের জন্য প্রেম-ভালবাসার ক্ষেত্রে এটি ভালো দিন নাও হতে পারে। সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য বাড়তি প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকুন। দম্পতিরা পুনরায় নিজেদের প্রেম জাগিয়ে তুলতে কিছু রোম্যান্টিক চিন্তা-ভাবনা বিনিময় করতে পারেন। শেয়ার বাজার থেকে লাভ হতে পারে, তাই আর্থিক দিক ঠিক থাকতে পারে। পারিবারিক সম্পত্তিতে ভালো দাম পাওয়া যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের সঙ্গে কথোপকথন আপনাকে অনেক কিছু শিখতে সাহায্য করতে পারে। অসম্পূর্ণ প্রোজেক্টগুলি শেষ করতে নিজের সৃজনশীলতা কাজে লাগান।

কন্যা (VIRGO): আপনি আপনার প্রিয়তমকে খুশি করতে চাইবেন ও সেইজন্য তাঁর সকল দাবি পূরণ করতে চেষ্টা করবেন। সঙ্গীর মেজাজ ও অনুভূতির দিকে মনোযোগ দিতে কোনও অসুবিধা হবে না। অংশীদারী ব্যবসায় যুক্ত থাকলে লাভ হতে পারে। বিবাহিত হলে আর্থিক বিষয়ে আপনার জীবনসঙ্গীর পরামর্শ শুনুন। সমস্যার সমাধান খোঁজা কঠিন হবে না। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন ও সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করুন।

তুলা (LIBRA): প্রিয় মানুষটির সঙ্গে সময় কাটিয়ে আপনার চাপমুক্ত লাগতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার জন্য এটি আদর্শ সময়। অবিবাহিতদের বিয়ের জন্য উপযুক্ত সম্বন্ধ আসতে পারে। অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা থেকে বিরত থাকুন কারণ এটি আপনাকে অর্থনৈতিকভাবে শেষ করে দিতে পারে। আপনি নিজের কাজের প্রতি সমর্পিত থাকতে পারেন যার জন্য আপনি অফিসে প্রশংসিত হতে পারেন। কাজের চাপ ও একঘেয়েমি কাটিতে সহকর্মীদের সঙ্গে বিনোদনমূলক ক্রিয়াকলাপে অংশ নিন। আপনার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে এমন কিছু জরুরি বিষয় শেখার সুযোগ নিন।

বৃশ্চিক (SCORPIO): প্রেমের জীবনে আপনার আধিপত্যপ্রবণ স্বভাব সমস্যায় ফেলতে পারে। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে হবে এবং ধৈর্য ধরতে হবে। নতুন প্রোজেক্ট সংক্রান্ত কাজ ত্বরান্বিত হবে ৷ সাফল্যও পেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে এটা একটা খুব আকর্ষণীয় দিন হবে কারণ আপনি আজ সমস্ত কাজেই নিজের সৃজনশীলতার পরিচয় দেবেন। মিটিংয়ে সবার সাথে সময়টা খুব উপভোগ্য হবে। নিজের উপস্থাপনার কাজে আপনি আত্মবিশ্বাসী থাকবেন।

ধনু (SAGITTARIUS): আজ আপনার বন্ধুর সংখ্যা বাড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে, অতিরিক্ত দায়িত্বভার আপনার উপর চাপিয়ে দেওয়া হতে পারে এবং আপনাকে নতুন কোনও সংস্থার ভারও নিতে হতে পারে। আপনি এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে সমস্ত ক্ষেত্রে বিজয়ী হতে পারেন। আপনি আজ নতুন সম্পত্তি কিনতে চাইতে পারেন, সেটি বসবাসের জন্য অথবা শুধু বিনিয়োগের খাতিরেও হতে পারে। নতুন এবং আরও বেশি বিলাসবহুল গাড়ি কেনার জন্য আজকের দিনটি ভাল।

মকর (CAPRICORN): ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনের ভারসাম্য রক্ষা নিয়ে বাড়িতে আলোচনা করবেন। যে প্রোজেক্ট নিয়ে আপনি কাজ শুরু করেছেন তার প্রথম পর্যায়ের কাজ আজকে শেষ করতে পারেন। খুব দ্রুত দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করতে চাইতে পারেন আপনি। সমস্ত পর্যায়গুলি একবার ভালো করে চেক করে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সবকিছু পুনর্মূল্যায়ন করে নেওয়ার জন্য আজকের দিনটি আদর্শ কারণ এটি আপনাকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে পথনির্ধারণ করবে।

কুম্ভ (AQUARIUS): আপনি সব কাজ একবারে করতে চাইবেন এবং চারপাশের পরিবেশ সুবিধাজনক মনে হবে আপনার। খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে আপনাকে এই পরিবেশের মধ্যে। ভালো দিকটি হলো, আপনি এই সমস্ত চ্যালেঞ্জের কাজগুলো সফলভাবে শেষ করবেন। আপনার শারীরিক অবস্থা ঠিক থাকবে। কাজের সিংহভাগ যেগুলো আজ আপনি হাতে নিয়েছেন সেগুলিকে গোড়া থেকে ধরতে হবে।

মীন (PISCES): সঙ্গীর সঙ্গে মানসিক সংযোগের ফলে আপনার ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনে ভারসাম্য রাখতে সুবিধা হতে পারে। আপনার ভীষণ রোম্যান্টিক ও কল্পনাপ্রবণ দিক আপনাকে নিজের ভাব প্রকাশে সাহায্য করতে পারে। আর্থিক বিষয়ে বন্ধুদের সাহায্য করে সুনাম অর্জন করার এটিই সেরা সময়। কিন্তু লোকে যাতে আপনাকে ঠকাতে না পারে সে ব্যাপারে খেয়াল রাখুন। পেশাগত ক্ষেত্রে আপনি নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা উদ্ভাবন করতে পারেন কিন্তু দ্বিধাদ্বন্দ্বের ফলে সেগুলি কাজে লাগানো থেকে বিরত থাকতে পারেন। তবে, এই দ্বিধা খুব তাড়াতাড়ি দূর হয়ে যেতে পারে।

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