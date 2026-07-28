3 লক্ষের সুপারি দিয়ে খুন দাপুটে তৃণমূল নেতাকে: বহুচর্চিত মামলায় দোষী সাব্যস্ত 7

3 লক্ষের সুপারি দিয়ে খুন দাপুটে তৃণমূল নেতাকে: বহুচর্চিত মামলায় দোষী সাব্যস্ত 7
2019 সালের 29 জুন । ব্যান্ডেল স্টেশনের 5 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ওঠার মুখেই রেললাইনের উপর দিলীপকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা ।
Published : July 28, 2026 at 7:03 PM IST
হুগলি, 28 জুলাই: ব্যান্ডেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দিনের আলোয় গুলিতে ঝাঁঝরা করে খুন করা হয়েছিল তৃণমূল নেতা তথা ব্যান্ডেল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী দিলীপ রামকে । সেই বহুচর্চিত হত্যাকাণ্ডের প্রায় সাত বছর পর বড় রায় দিল চুঁচুড়া আদালত । মামলায় সাতজন অভিযুক্তকে খুন-সহ একাধিক ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছে তৃতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত । বুধবার তাদের সাজা ঘোষণা করবেন বিচারক কৌস্তভ মুখোপাধ্যায় ।
তবে এই মামলার মূল চক্রী বলে অভিযুক্ত ব্যান্ডেলের বাসিন্দা তথা মাদক কারবারি শকুন্তলা যাদব ওরফে সমুন্দ্রি যাদব এবং তাঁর এক ছেলে এখনও পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে । তদন্তকারীদের দাবি, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই দিলীপ রামকে খুনের ছক কষেছিলেন সমুন্দ্রি । ভাড়াটে খুনি দিয়ে খুন করানোর জন্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল বলেও তদন্তে উঠে আসে ।
ঘটনাটি 2019 সালের 29 জুন । সকালে নৈহাটিতে রেলের পিডব্লিউআই অফিসে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন দিলীপ রাম । ব্যান্ডেল স্টেশনের 5 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ওঠার মুখেই রেললাইনের উপর তাঁকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা । ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি । আতঙ্ক ছড়াতে এবং নির্বিঘ্নে পালানোর জন্য শূন্যেও গুলি চালায় আততায়ীরা । ব্যস্ত স্টেশনে প্রকাশ্যে এই খুনে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা জেলায় ।
তদন্তে নেমে প্রথমে ব্যান্ডেল জিআরপি এবং পরে চুঁচুড়া থানার পুলিশ জানতে পারে, খুনের আগে কয়েক দিন ধরে এলাকায় ঘোরাফেরা করে রেকি করেছিল ভাড়াটে খুনিরা । নির্দিষ্ট দিন ও সময় বেছে নিয়ে সমুন্দ্রির নির্দেশেই হামলা চালানো হয়েছিল ।
খুনের পর দিলীপ রামের স্ত্রী তথা তৎকালীন ব্যান্ডেল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঋতু রাম তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন । তাঁদের মধ্যে একজন আত্মসমর্পণ করেন এবং বাকি দু'জনকে গ্রেফতার করা হলেও তদন্তে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রমাণ না মেলায় পরে ছেড়ে দেওয়া হয় ।
এরপর তদন্তের মোড় ঘুরে যায় । পুলিশ জানতে পারে, জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদের জেরেই এই হত্যার ছক কষা হয়েছিল । তদন্তে সমুন্দ্রি যাদব, তাঁর ছেলে মঙ্গল যাদব-সহ একাধিক ব্যক্তির নাম উঠে আসে । একের পর এক গ্রেফতারির পর নাগপুর থেকে ধরা হয় আকবর নামে এক অভিযুক্তকে । পরে আরও কয়েক জনকে গ্রেফতার করা হয় ।
মামলায় সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় জানান, মোট 39 জন সাক্ষীর বয়ান আদালতে পেশ করা হয় । চারজন ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী । তদন্তে গুলি চালানোর অভিযোগে অভিযুক্ত গুড্ডুর কাছ থেকে যে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল, ফরেন্সিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, সেই অস্ত্র থেকেই দিলীপ রামকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল । তদন্তকারী অফিসার মোট ন'জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন । তাঁদের মধ্যে সাতজনকে খুন-সহ একাধিক ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত ।
রায় ঘোষণার পর আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন নিহতের স্ত্রী ঋতু রাম । তাঁর কথায়, “পুলিশ এবং সরকারি আইনজীবীর কাজের জন্য আমি কৃতজ্ঞ । দিলীপ যখন খুন হন, তখন আমার ছেলের বয়স ছিল মাত্র 13 বছর । দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আজ আদালতের রায়ে কিছুটা ন্যায়বিচার পেলাম । তবে মূল অভিযুক্তরা এখনও পলাতক । তাদেরও দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের মুখোমুখি করা হোক ।" দিলীপের বাবা শঙ্কর রাম বলেন, "সমুন্দ্রির পরিবার একাধিক খুনে অভিযুক্ত । পুরানো দুষ্কৃতী এরা। আমরা দোষীদের ফাঁসির দাবি করছি ।"
বুধবার আদালত দোষীদের সাজা ঘোষণা করবে । সেই রায়ের দিকেই এখন তাকিয়ে নিহতের পরিবার এবং জেলার রাজনৈতিক মহল ।