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3 লক্ষের সুপারি দিয়ে খুন দাপুটে তৃণমূল নেতাকে: বহুচর্চিত মামলায় দোষী সাব্যস্ত 7

2019 সালের 29 জুন । ব্যান্ডেল স্টেশনের 5 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ওঠার মুখেই রেললাইনের উপর দিলীপকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা ।

Dilip Ram murder case
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 28, 2026 at 7:03 PM IST

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হুগলি, 28 জুলাই: ব্যান্ডেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দিনের আলোয় গুলিতে ঝাঁঝরা করে খুন করা হয়েছিল তৃণমূল নেতা তথা ব্যান্ডেল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী দিলীপ রামকে । সেই বহুচর্চিত হত্যাকাণ্ডের প্রায় সাত বছর পর বড় রায় দিল চুঁচুড়া আদালত । মামলায় সাতজন অভিযুক্তকে খুন-সহ একাধিক ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছে তৃতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত । বুধবার তাদের সাজা ঘোষণা করবেন বিচারক কৌস্তভ মুখোপাধ্যায় ।

তবে এই মামলার মূল চক্রী বলে অভিযুক্ত ব্যান্ডেলের বাসিন্দা তথা মাদক কারবারি শকুন্তলা যাদব ওরফে সমুন্দ্রি যাদব এবং তাঁর এক ছেলে এখনও পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে । তদন্তকারীদের দাবি, জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই দিলীপ রামকে খুনের ছক কষেছিলেন সমুন্দ্রি । ভাড়াটে খুনি দিয়ে খুন করানোর জন্য প্রায় তিন লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল বলেও তদন্তে উঠে আসে ।

Dilip Ram murder case
নিহত তৃণমূল নেতা দিলীপ রাম (নিজস্ব চিত্র)

ঘটনাটি 2019 সালের 29 জুন । সকালে নৈহাটিতে রেলের পিডব্লিউআই অফিসে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন দিলীপ রাম । ব্যান্ডেল স্টেশনের 5 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ওঠার মুখেই রেললাইনের উপর তাঁকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা । ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি । আতঙ্ক ছড়াতে এবং নির্বিঘ্নে পালানোর জন্য শূন্যেও গুলি চালায় আততায়ীরা । ব্যস্ত স্টেশনে প্রকাশ্যে এই খুনে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা জেলায় ।

Dilip Ram murder case
আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দোষীদের (নিজস্ব চিত্র)

তদন্তে নেমে প্রথমে ব্যান্ডেল জিআরপি এবং পরে চুঁচুড়া থানার পুলিশ জানতে পারে, খুনের আগে কয়েক দিন ধরে এলাকায় ঘোরাফেরা করে রেকি করেছিল ভাড়াটে খুনিরা । নির্দিষ্ট দিন ও সময় বেছে নিয়ে সমুন্দ্রির নির্দেশেই হামলা চালানো হয়েছিল ।

খুনের পর দিলীপ রামের স্ত্রী তথা তৎকালীন ব্যান্ডেল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঋতু রাম তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন । তাঁদের মধ্যে একজন আত্মসমর্পণ করেন এবং বাকি দু'জনকে গ্রেফতার করা হলেও তদন্তে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রমাণ না মেলায় পরে ছেড়ে দেওয়া হয় ।

Dilip Ram murder case
বহুচর্চিত মামলায় 7 জন দোষী (নিজস্ব চিত্র)

এরপর তদন্তের মোড় ঘুরে যায় । পুলিশ জানতে পারে, জমি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদের জেরেই এই হত্যার ছক কষা হয়েছিল । তদন্তে সমুন্দ্রি যাদব, তাঁর ছেলে মঙ্গল যাদব-সহ একাধিক ব্যক্তির নাম উঠে আসে । একের পর এক গ্রেফতারির পর নাগপুর থেকে ধরা হয় আকবর নামে এক অভিযুক্তকে । পরে আরও কয়েক জনকে গ্রেফতার করা হয় ।

মামলায় সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় জানান, মোট 39 জন সাক্ষীর বয়ান আদালতে পেশ করা হয় । চারজন ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী । তদন্তে গুলি চালানোর অভিযোগে অভিযুক্ত গুড্ডুর কাছ থেকে যে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল, ফরেন্সিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, সেই অস্ত্র থেকেই দিলীপ রামকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল । তদন্তকারী অফিসার মোট ন'জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন । তাঁদের মধ্যে সাতজনকে খুন-সহ একাধিক ধারায় দোষী সাব্যস্ত করেছে আদালত ।

রায় ঘোষণার পর আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন নিহতের স্ত্রী ঋতু রাম । তাঁর কথায়, “পুলিশ এবং সরকারি আইনজীবীর কাজের জন্য আমি কৃতজ্ঞ । দিলীপ যখন খুন হন, তখন আমার ছেলের বয়স ছিল মাত্র 13 বছর । দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আজ আদালতের রায়ে কিছুটা ন্যায়বিচার পেলাম । তবে মূল অভিযুক্তরা এখনও পলাতক । তাদেরও দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের মুখোমুখি করা হোক ।" দিলীপের বাবা শঙ্কর রাম বলেন, "সমুন্দ্রির পরিবার একাধিক খুনে অভিযুক্ত । পুরানো দুষ্কৃতী এরা। আমরা দোষীদের ফাঁসির দাবি করছি ।"

বুধবার আদালত দোষীদের সাজা ঘোষণা করবে । সেই রায়ের দিকেই এখন তাকিয়ে নিহতের পরিবার এবং জেলার রাজনৈতিক মহল ।

TAGGED:

7 CONVICTED
DISTRICT JUDGE COURT HOOGHLY
দিলীপ রাম হত্যা
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DILIP RAM MURDER CASE

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