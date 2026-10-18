চোরবাগান-কাণ্ডে গ্রেফতার পুজো কমিটির সম্পাদক-সহ 7 ! একাধিক এলাকায়​ জারি 163 ধারা

চোরবাগান-কাণ্ডে গ্রেফতার পুজো কমিটির সম্পাদক-সহ 7 ! একাধিক এলাকায় জারি 163 ধারা
Stampede at Chorbagan: চোরবাগান সংলগ্ন রাস্তাঘাট, বিশেষ করে কলেজ স্ট্রিটের কলুতলা থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পর্যন্ত একাধিক পয়েন্টে পাঁচ বা তার বেশি মানুষের জমায়েতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা৷
Published : October 18, 2026 at 10:19 AM IST
কলকাতা, 18 অক্টোবর: চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজো মণ্ডপে ঘটে যাওয়া পদপিষ্ট ও চরম অব্যবস্থার ঘটনায় কঠোর পদক্ষেপ পুলিশের ৷ ওই মর্মান্তিক ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকার অভিযোগে উদ্যোক্তা ও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি-সহ মোট সাতজনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী । পাশাপাশি উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় জারি করা হল ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার 163 ধারা । আগামী তিনদিনের জন্য এই কড়া নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে ।
163 ধারা জারি
লালবাজারের নির্দেশিকা অনুযায়ী, চোরবাগান সংলগ্ন রাস্তাঘাট, বিশেষ করে কলেজ স্ট্রিটের কলুতলা থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পর্যন্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে পাঁচ বা তার বেশি মানুষের জমায়েতের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে এই নিয়ম মেনে চলার জন্য সতর্ক করা হয়েছে ।
এদিকে, এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের নেপথ্যের কারণ খুঁজতে এবং দায়ীদের চিহ্নিত করতে তদন্তে নেমেছে লালবাজার । ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় মোট সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ধৃতদের তালিকায় রয়েছেন সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটির সম্পাদক, সহ-সভাপতি, এক বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার দুই আধিকারিক-সহ আরও বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি । পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং গাফিলতির দিকগুলি খতিয়ে দেখতে ধৃতদের জেরা করা হচ্ছে ।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্তাদের চরম গাফিলতি এবং অপরিকল্পিত আয়োজনের কারণেই এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল । এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগারওয়াল বলেন, "আমরা ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করব এবং এই ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না সেই বিষয়টা পরিষ্কার করব ৷"
গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের তালিকা ও পরিচয়
পুলিশ সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে পুজো কমিটির শীর্ষস্থানীয় পদাধিকারী থেকে শুরু করে নিরাপত্তা ইনচার্জ ও বাঁশ কাঠামোর নির্মাণকারী ব্যক্তিরাও রয়েছেন ৷ ধৃতদের তালিকা দেখে নেব একনজরে,
1. রাজ কুমার শেওড়া ওরফে রাজা (48): পিতা মৃত জগদীশ প্রসাদ শেওড়া । ঠিকানা: 119/বি, মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, কলকাতা-7 (গিরিশ পার্ক থানা)। তিনি চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সম্পাদক পদের দায়িত্বে ছিলেন ।
2. শান্তনু দুবে (55): পিতা অশোক কুমার দুবে । ঠিকানা: 29এ, অমর বসু সরণি, কলকাতা-7 (গিরিশ পার্ক থানা)। তিনি এই কমিটির সহ-সভাপতি পদে যুক্ত ছিলেন ।
3. বিপ্লব মুখোপাধ্যায় ওরফে জয় (48): পিতা মৃত রামজীবন মুখোপাধ্যায় । ঠিকানা: 18এইচ/4, ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-9 (নারকেলডাঙা থানা) এবং 45এ, গরপার রোড, কলকাতা-9 । তিনি পুজোর মণ্ডপের বাঁশের কাঠামো নির্মাণের দায়িত্বে ছিলেন ।
4. কৌশিক সাহা (53): ঠিকানা: এইচবি 161, সেক্টর 3, সল্টলেক, কলকাতা-106 (বিধাননগর দক্ষিণ থানা)। ঘটনার দিন তিনি ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং ভিআইপি পাস চেকিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন ।
5. পিন্টু দে (51): ঠিকানা: 122/5এ, এপিসি রোড, কলকাতা-5 । তাঁকেও পুজোর দিন ভিড় নিয়ন্ত্রণের বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছিল ।
6. সুমন চক্রবর্তী (30): ঠিকানা: গ্রাম-শৌখচুরা, পোস্ট-দক্ষিণ বাগুন্দি, থানা-বসিরহাট । তিনি পুজোর নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত বেসরকারি সিকিউরিটি এজেন্সির ইনচার্জ ছিলেন ।
7. রাজেশ পাল (29): ঠিকানা: গ্রাম-ভগবানপুর, পোস্ট-পশ্চিম পাড়া, থানা-গোগহাট, হুগলি । তাঁকেও বেসরকারি সিকিউরিটি ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ।
পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ
মণ্ডপে অতিরিক্ত ভিড় সামলানোর ক্ষেত্রে পুলিশের নির্দেশিকা অমান্য করা এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাব কেন ছিল, সে বিষয়ে ধৃতদের জেরা করা হচ্ছে । পুজো কমিটির শীর্ষ কর্তা থেকে শুরু করে সিকিউরিটি ইনচার্জদের এই গ্রেফতারির ফলে আয়োজকদের ভূমিকা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । পুলিশ জানিয়েছে, জননিরাপত্তার সঙ্গে আপোস করার অপরাধে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না এবং এই ঘটনার নেপথ্য অন্য কোনও গাফিলতি আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে জোরদার তদন্ত চলছে ।