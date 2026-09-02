গবেষণা থেকে শিল্প-স্টার্টআপে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে কলকাতায় হবে ষষ্ঠ রাইজ কনক্লেভ

গবেষণা থেকে শিল্প-স্টার্টআপে নতুন সম্ভাবনা নিয়ে কলকাতায় হবে ষষ্ঠ রাইজ কনক্লেভ
আগামী 6 ও 7 সেপ্টেম্বর এই কনক্লেভ অনুষ্ঠিত হবে ৷ থাকবেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ আরও অনেকে ৷
Published : September 2, 2026 at 10:24 PM IST
কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিল্পক্ষেত্র এবং উদ্যোগপতিত্বের মধ্যে সেতুবন্ধন আরও শক্তিশালী করে দেশীয় গবেষণা ও উদ্ভাবনকে বাজারমুখী প্রযুক্তি, পণ্য এবং নতুন উদ্যোগে রূপান্তরের লক্ষ্যে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ষষ্ঠ রাইজ কনক্লেভ 2026 (RISE Conclave 2026) ।
সিএসআইআর (CSIR)-এর চারটি জাতীয় গবেষণাগার — সিএসআইআর-সিজিসিআরআই, সিএসআইআর-আইআইসিবি, সিএসআইআর-সিএমইআরআই এবং সিএসআইআর-আইএমএমটি-এর যৌথ উদ্যোগে আগামী 6 ও 7 সেপ্টেম্বর সল্টলেকে সিএসআইআর-আইআইসিবি প্রাঙ্গণে এই কনক্লেভ অনুষ্ঠিত হবে ।
আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, কনক্লেভের মূল লক্ষ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইনকিউবেশন সেন্টার, স্টার্টআপ, শিল্প সংস্থা এবং নীতি-নির্ধারকদের একই মঞ্চে নিয়ে আসা । গবেষণাগারে তৈরি প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনকে কীভাবে শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায় এবং বৃহত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব কীভাবে বাড়ানো যায়, সেই বিষয়েই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে ।
এবারের রাইজ কনক্লেভের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ‘4এম’ থিম্যাটিক ফ্রেমওয়ার্ক — মিনারেলস, মেডিসিন, মেটিরিয়ালস ও মেশিনস । চারটি ক্ষেত্রের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী চারটি সিএসআইআর গবেষণাগারের পরস্পর-পরিপূরক প্রযুক্তিগত সক্ষমতা তুলে ধরা হবে ।
খনিজ সম্পদ, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য প্রযুক্তি, উন্নত উপকরণ, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশীয় গবেষণা ও প্রযুক্তির সম্ভাবনা তুলে ধরা হবে । পাশাপাশি সমাজ ও শিল্পক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রয়োগযোগ্য একাধিক দেশীয় প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন প্রদর্শিত হবে ।
কনক্লেভে প্রযুক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি গবেষক-শিল্প সংযোগ, স্টার্টআপের সঙ্গে শিল্পের অংশীদারিত্ব, বিনিয়োগের সুযোগ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর নিয়ে আলোচনা হবে । প্রযুক্তি যাচাই, লাইসেন্সিং, ইনকিউবেশন এবং গবেষণার ফলাফলকে বৃহত্তর শিল্পক্ষেত্রে পৌঁছে দেওয়ার পথ নিয়েও আলোচনা হবে ।
সিএসআইআর–সিজিসিআরআই-এর ডিরেক্টর বিক্রমজিৎ বসুর বক্তব্যে উঠে এসেছে পশ্চিমবঙ্গের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার কথা । তাঁর মতে, কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় গবেষণাগারগুলিতে এমন বহু প্রযুক্তি রয়েছে, যেগুলির সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে এবং দেশের উন্নয়ন ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সম্ভাবনা রয়েছে । গবেষণার ফলাফলকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি গবেষণাগারগুলির সঙ্গে স্টার্টআপ এবং শিল্প সংস্থার যোগাযোগ বাড়ানো জরুরি ।
এই লক্ষ্যেই রাইজ (RISE)-এর মতো প্ল্যাটফর্মকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে । চারটি জাতীয় গবেষণাগারের প্রযুক্তি, স্টার্টআপ এবং তাদের উদ্ভাবনের সামাজিক প্রভাবকে সামনে আনার পাশাপাশি গবেষণাগার থেকে বাজার পর্যন্ত প্রযুক্তির যাত্রাকে আরও সহজ করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ।
ইটিভি ভারতের প্রশ্নোত্তর পর্বে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়টিও উঠে আসে । বিক্রমজিৎ বসুর বক্তব্য অনুযায়ী, এই ধরনের সহযোগিতার মাধ্যমে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে রাজ্য সরকারের যোগাযোগ এবং যৌথভাবে কাজ করার সুযোগ আরও বাড়ছে ।
আগের তুলনায় বিভিন্ন স্তরে যোগাযোগের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ আরও কার্যকরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদী । গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো এবং গবেষণার মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও এই ধরনের সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে তিনি মনে করেন ।
গবেষণার ক্ষেত্রে সরকারি অর্থায়নের পাশাপাশি শিল্প সংস্থার অংশগ্রহণ বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেছেন সিএসআইআর-সিজিসিআরআই-এর ডিরেক্টর । তাঁর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ফ্রান্স, জার্মানি, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপানের মতো দেশে গবেষণার অর্থায়নে শিল্পের অংশগ্রহণ প্রায় 70 থেকে 80 শতাংশ, যেখানে সরকারের অংশ প্রায় 20 থেকে 30 শতাংশ। ভারতে ছবিটা এখনও অনেকটাই বিপরীত — গবেষণায় শিল্পের অর্থায়নের অংশ প্রায় 35 থেকে 40 শতাংশ, ফলে সরকারি অর্থায়নের উপর নির্ভরতা তুলনামূলকভাবে বেশি ।
এর অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, গবেষণা স্পনসর করার ক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্পমহলের মধ্যে এখনও পর্যাপ্ত মানসিকতা তৈরি হয়নি । দীর্ঘদিন ধরে অ্যাকাডেমিক গবেষণা এবং শিল্পক্ষেত্রের বাস্তব সমস্যার মধ্যে একটি দূরত্ব ছিল । বর্তমানে গবেষণাগার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সেই ব্যবধান কমানোর চেষ্টা করছে ।
আইআইএস-এর মতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা-উদ্ভাবন কেন্দ্রও এই ব্যবধান কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে জানান তিনি । গবেষণাকে শুধু প্রকাশনা বা গবেষণাগারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তব শিল্পক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং প্রযুক্তির বাণিজ্যিকীকরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এখন অন্যতম বড় লক্ষ্য ।
রাইজ কনক্লেভ-এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য তরুণ গবেষক, ছাত্রছাত্রী এবং উদ্ভাবকদের উদ্যোগপতিত্বের দিকে উৎসাহিত করা । গবেষণাগারে তৈরি নতুন প্রযুক্তিকে কীভাবে স্টার্টআপের মাধ্যমে বাজারে নিয়ে আসা যায়, কীভাবে শিল্পের সঙ্গে অংশীদারিত্ব তৈরি করা যায় এবং কীভাবে উদ্ভাবন থেকে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে — সেই বিষয়গুলিও কনক্লেভে গুরুত্ব পাবে ।
এই প্রেক্ষাপটে রাইজ কনক্লেভ গবেষক, শিল্পপতি এবং স্টার্টআপগুলির মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ তৈরির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
আগামী রবিবার মূল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) এবং সিএসআইআর-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. জিতেন্দ্র সিং । অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি মন্ত্রী ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, এবং সিএঅসআইআর-এর ডিরেক্টর জেনারেল ও ডিএসআইআর-এর সচিব ড. এন. কালাইসেলভি-র ।