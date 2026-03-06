ETV Bharat / state

শুক্রে ভাগ্য আপনার সহায়, যা চাইবেন তা হবেই; পড়ুন রাশিফল

রাশিফল হল জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি অন্যতম অঙ্গ ৷ সেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা অনুযায়ী সপ্তাহের শুক্রবার কেমন যাবে তা জানতে দেখে নিন, ইটিভি ভারতের রাশিফল ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (RKC)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 6, 2026

মেষ (ARIES): খুবই গড়পড়তা দিন। কাজ যেরকম এগোনোর এগোবে, উন্নতিও হবে। কিন্তু খুবই সাধারণ দিন। গুনগুন করুন, ছবি আঁকুন ও গ্রিন টি-তে চুমুক দিন। দিবাস্বপ্ন দেখাকালীন নিজের স্বপ্নের বাড়ির পরিকল্পনা করুন। পরিকল্পনা সেখান থেকেই আকার পায়। আপনার প্রেম জীবন আজ অত ভালো নাও থাকতে পারে। আপনি হয়তো কম আবেগপ্রবণ ও বেশি বাস্তববাদী হবেন, যা আপনার প্রিয়তমের অদ্ভুত ও অন্যরকম মনে হবে। এই আচরণ আজকে আপনাদের মধ্যের সম্পর্কে প্রভাব ফেলবে।

বৃষ (TAURUS): খুব সম্ভবত আপনি আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে কোনও অলঙ্ঘনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। আজ আপনি রুটিন কাজ ভালোই সামলাতে পারবেন। আপনার সৃজনী শক্তি উচ্চতার শিখরে থাকবে, কাজেই আপনার মেজাজও ভালো থাকবে। আপনি কিছু পরিকল্পনা করতে চাইবেন। আপনি যদি শেয়ার বাজারে এখনো বিনিয়োগ না করে থাকেন, তাহলে আজকে তা করার সঠিক দিন। ভাগ্য আপনার সহায়, ফলে আপনি সফল হবেন।

মিথুন (GEMINI): আজ বাড়ির ঝামেলা ও সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাবেন। সকালে বাচ্চাদের পড়াশোনায় সাহায্য করতে হবে। সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে আমোদ করার সুযোগ থাকবে।

কর্কট (CANCER): আপনি ক্লান্ত ও দুর্বল বোধ করবেন, তবে অফিস বা ব্যবসার কাজে চাপ থাকবে না । এর ফলে আপনি অনেক বেশি যত্নশীল থাকবেন এবং হাতে পাওয়া নতুন দায়িত্বগুলি পূরণ করতে পারবেন। ভ্রমণের ক্ষেত্রে ব্যয়ের সম্ভাবনা আছে ।

সিংহ (LEO): স্বাস্থ্যের সমস্যা নিয়ে চিন্তায় থাকবেন। আপনার খাদ্যাভ্যাস দুশ্চিন্তার বড় কারণ হবে । কর্মজীবনে উন্নতি করার সুযোগ পাবেন । এই সময়ের মধ্যে যতটা সম্ভব প্রচেষ্টা চালিয়ে যান এবং সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন।

কন্যা (VIRGO): নতুন কাজকর্ম শুরু করার এটা সঠিক সময় । হাতে পড়ে থাকা পুরোনো কাজগুলিও শেষ করতে পারবেন । পরের সপ্তাহের মধ্যে আপনি নিজেকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করবেন। বিনোদন ও আনন্দ উপভোগের জন্য পার্টিতে যেতে পারেন । বাচ্চারা পরিবারের গর্ব বাড়াতে পারে, যা আপনাকে আরও বেশি প্রেরণা দেবে।

তুলা (LIBRA): আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে যথেষ্ট সময় কাটাতে পারবেন এবং তাদেরকে লাঞ্চ বা ডিনারেও নিয়ে যেতে পারেন ৷ এভাবে আপনারা আরও কাছাকাছি আসতে পারবেন। আজ আপনার কাছের লোককে উপহার দিয়েও খুশি করার চেষ্টা করতে পারেন ।

বৃশ্চিক (SCORPIO): আবেগে ভেসে গিয়ে বোকার মতো কাজ করবেন না। আজ দুটি সেরা বিষয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধায় ভুগবেন। তবে, কথায় আছে, সঠিকটিকে বেছে নেওয়া সহজ কথা নয়। বাস্তববুদ্ধি ব্যবহার করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিন।

ধনু (SAGITTARIUS): আজ একটি নিষ্পত্তিমূলক দিন হবে। যে পরিস্থিতি গুলি আপনাকে কোণঠাসা করে ফেলেছে, তার কারণে আপনি তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবেন। কিন্তু পরিস্থিতি পর্যালোচনা করুন এবং আপনার কাজের দীর্ঘমেয়াদী পরিণামগুলির আগে থেকে মূল্যায়ন করুন। মেজাজের দিক থেকে আপনি আজকে বাস্তববাদী থাকবেন। এর ফলে, আপনার নানা ধরনের সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য হবে। আপনার ভালো মেজাজের কারণে, আপনি নানা কাজ সময়ের মধ্যে শেষ করতে পারবেন। আজকে কাজের ক্ষেত্রে, ভাবনা-চিন্তার থেকে হাতে কলমে কাজ বেশি করবেন।

মকর (CAPRICORN): আজ আপনার যুক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা তীব্র হবে। যাঁরা নিজেদের কর্মজীবন শুরু করতে চলেছেন তাঁদের মধ্যে টেলিভিশন বা প্রিন্ট মিডিয়ায় চাকরি নেওয়ার ঝোঁক দেখা যাবে। আপনার আধ্যাত্মিক দিক সক্রিয় থাকবে এবং বিশেষ করে ধর্মীয়স্থান আপনাকে শান্তি প্রদান করবে।

কুম্ভ (AQUARIUS): সাধারণত আপনি অন্যদের কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন, কিন্তু আজ পরিস্থিতি ভিন্ন থাকবে। আপনার উপর কাজের প্রচুর চাপ থাকবে এবং সাহায্য করার মত কাউকেই পাশে পাবেন না। তবে, হতাশ হবেন না কারণ পরিশ্রমের উপযুক্ত পুরষ্কারও আপনি পাবেন। আপনার কাজ ও দায়িত্ববোধ অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করবে।

মীন (PISCES): আপনি শত্রুদের হারাতে সফল হবেন এবং আপনার ক্ষমতা দেখে অনেকেই আপনাকে বেআইনি কার্যকলাপে জড়াতে চাইবে। এই মানুষগুলি সম্পর্কে সতর্ক হবেন। বেশী দুশ্চিন্তা হলে মেজাজ ভালো করার জন্য লং ড্রাইভে যান বা একটু হেঁটে আসুন।

