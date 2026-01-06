মঙ্গলে একাধিক সতর্কতা, সাবধানবাণী উপেক্ষা নয়; বলছে রাশিফল

মঙ্গলে একাধিক সতর্কতা, সাবধানবাণী উপেক্ষা নয়; বলছে রাশিফল
আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ পরিবারের সঙ্গে ভালো দিন কাটবে কারও ৷ আর কী কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷
Published : January 6, 2026 at 12:02 AM IST
মেষ: আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে সমর্থন নিয়ে আপনি দারুণ উৎসাহিত থাকতে পারেন। আপনার অনুভূতি সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে উঠলে আপনি প্রচুর অনুপ্রেরণা এবং তার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসে বৃদ্ধি দেখতে পাবেন। অনুমানমূলক কার্যক্রমে বিনিয়োগ শুভ হয়ে উঠতে পারে। আপনার নিজের পোর্টফোলিওটি পর্যালোচনা করতে হবে এবং কীভাবে এটিকে পুনরায় পরিবর্তন করবেন সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। খামখেয়ালি মনোভাব আপনাকে কাজের জায়গায় বিরক্ত এবং সন্তুষ্ট করবে। তবে মেজাজের পরিবর্তন আপনার ব্যক্তিগত বা কাজের জীবনে প্রভাব ফেলতে পারবে না। আবেগের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রেখে আপনি এটি কাটিয়ে উঠতে পারবেন।
বৃষ: আজকের দিনে আপনি সম্ভবত খুবই অধৈর্য ও অস্থির হয়ে পড়বেন। তা সত্ত্বেও যে আপনি যথেষ্ট ধীরস্থির থাকতে ও কাজে মন দিতে এবং সঠিকভাবে কাজ করতে ও প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবেন, তার জন্য নক্ষত্রদের ধন্যবাদ দিন। দিনের পরের দিকে সহকর্মী ও ওপরওয়ালারা বেশি সাহায্য করবে ও সাড়া দেবে। দিন ফুরোনোর সঙ্গে সঙ্গে, আপনি আপনার প্রিয়তমের কাছে সারা দিনের বিরক্তির কথা উজাড় করে দিতে চাইবেন। এরকম মানসিক বোঝা চাপিয়ে দেবেন না।
মিথুন: যারা একা আছেন তারা একটা তাজা টাটকা প্রেম নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। যারা সম্পর্কে আছেন যাদের বুঝে কথা বলা উচিৎ নাহলে কেস খাবেন। ব্যক্তিগত এবং পেশাগত দায়িত্বের জন্য আর্থিক ব্যাপারে মনোনিবেশ করা বেশ শক্ত। কাজের জায়গায়, আপনার দায়িত্ব নেওয়া প্রতিটি কাজ করার জন্য আপনাকে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হবে। এইভাবে আপনি সর্বোত্তম ফলাফল পাবেন। তাই আগেই নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করুন!
কর্কট: প্রেমের জীবনে, আপনি নিজের প্রেমিকার মনের অবস্থা বুঝতে পারবেন। কঠিন সময়গুলো হয়তো মজার নয় কিন্তু সম্পর্কে বড় বাধা কিছু নেই। দিনের প্রথমার্ধ আর্থিক বিষয়গুলি জন্য শুভ নাও হতে পারে । তবে দিনের পরের দিকে আপনি অনুকূল অবস্থা পাবনে। গঠনমূলক সমালোচনা আপনাকে নিজের ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে সহায়তা করবে। নিজের প্রতিভাকে জিইয়ে রাখুন। সংবেদনশীল দিকের চেয়ে যৌক্তিক প্রবাহের দিকে বেশি মনোযোগ দিন।
সিংহ: আপনার সঙ্গীর সঙ্গে কিছু উপভোগ্য মুহূর্ত কাটানো আপনার সন্ধ্যাকে অতুলনীয় করে তুলতে পারে। এইভাবে হয়তো একসঙ্গে কিছু ভালো সময় কাটাতে পারবেন। আজকের দিনে একটি ব্যয়বহুল ছুটির ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। তবে আপনার অনুপস্থিতিতে আর্থিক বিষয়গুলি দেখার করার জন্য আপনাকে কারও উপর ভরসা করতে হবে। আপনার ব্যক্তিগত এবং কাজের জীবনে ভারসাম্যহীনতা সবকিছু ওলটপালট করে দিতে পারে। হয়তো কোনও অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে ব্যস্ত হয়ে যাবেন। যাকে টাকা ধার দিয়েছেন তার কাছে তাগাদা করার জন্য আজকে ভালো দিন।
কন্যা: যেহেতু আপনি পেশা নিয়েই আজ বেশি চিন্তিত থাকবেন, ফলে আপনার প্রেম জীবন হয়তো একটু কম গুরুত্ব পাবে। দিনের দ্বিতীয় অর্ধে সম্ভবত আপনার স্বাস্থ্য আপনাকে একটু ভোগাবে, কাজেই কোনওরকম লক্ষণ বা সাবধানবাণী উপেক্ষা করবেন না। আজকে কোনওরকম ঝগড়া বা বিবাদে জড়িয়ে না পড়ার চেষ্টা করুন, তাহলে আপনার উদ্যমের মাত্রা কমে যাবে। আজকে মুখোমুখি বসে দরদাম করার জন্যও ভালো দিন না। এই ধরনের কাজের জন্য, গ্রহের আরো ভালো অবস্থানের জন্য অপেক্ষা করুন।
তুলা: পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে দিনটি উপভোগ করবেন আজ। আপনার কাছের এবং প্রিয় মানুষদের সঙ্গে এক দুর্দান্ত গন্তব্যে সময় কাটানো আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলবে। আর্থিক দিকে, আপনি অর্থোপার্জনের নতুন পথ খুঁজে পাবেন। ফ্রিল্যান্স অ্যাসাইনমেন্টগুলি আপনাকে আর্থিক অবস্থাকে স্বাস্থ্যকর দিকে নিয়ে যাবে। কোনও কাজের চাপ না থাকায় অফিসে মজার দিন আশা করুন। দিনের বেশিরভাগ সময় মজা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনায় কেটে যাবে।
বৃশ্চিক: আপনি আপনার কাজের প্রতি মনোযোগী এবং নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠায় আপনার প্রিয়জন একা বোধ করতে পারেন। অর্থ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এটি একটি শুভ দিন হতে পারে। অতিরিক্ত উপার্জনের নতুন পথ খুঁজে পেতে পারেন। অতীত বিনিয়োগ ভালো ফল দিতে পারে। কাজের জায়গায়, আপনার ব্যবহারিক এবং যৌক্তিক দক্ষতা আপনাকে অফিস এবং কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে। যদিও সিনিয়রদের সঙ্গে তর্কাতর্কি এড়িয়ে যান। জিততে হলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন।
ধনু: আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলবে। একে অপরের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে আপনারা সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবেন। আজ আর্থিক ক্ষেত্রে আরও সতর্ক থাকুন। জমি জায়গায় অর্থ ব্যয় করার তাগিদ অনুভব করতে পারেন কারণ তা আপনার রক্তে আছে। কাজের জায়গায় আপনি নিষ্ঠাবান যা আপনার ভালো মূল্যায়নের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আদর্শগতভাবে, আপনি নিজেকে কর্মসাফল্যে উদ্ভুত হতে দেখবেন।
মকর: সবচেয়ে কঠিন সময়েও প্রিয়জনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখুন। ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভবত আপনার প্রথম অগ্রাধিকার। অন্যের আর্থিক বিষয়গুলিতে জড়িয়ে পড়বেন না, সমস্যা হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের তাদের ইচ্ছামত অর্থ ব্যয় করতে দিন। কাজের জায়গায়, আপনি হয়তো মাইনে বাড়ানোর কথা বলতে পারেন। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং আপনার নিষ্ঠা প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করতে পারেন।
কুম্ভ: আপনার সঙ্গীর সমস্যায় মনোযোগ দেওয়া আপনাকে তার আরও কাছাকাছি এনে দিতে পারে। কাজে ভীষণ ব্যস্ত থাকবেন, তাই টাকাপয়সা নিয়ে ভাবার সময় পাবেন না। তবে, কিছু বকেয়া ঋণ পরিশোধের বিষয়ে আপনি উদ্বিগ্ন হতে পারেন। আপনার কণ্ঠস্বরের আজ অনুশীলন দরকার, কারণ আপনি চাপের মধ্যে নার্ভাস হয়ে পড়ছেন। অতএব, যার সঙ্গে দেখা হবে তাকেই হয়তো পরামর্শ দিতে বসবেন। দামী পরামর্শ তাকেই দিন যিনি তা চেয়েছেন।
মীন: প্রিয়জনের সঙ্গে একটি রোমান্টিক নৈশভোজ, লোভনীয় মুখরোচক মিষ্টির মতো মনে হতে পারে! আপনার একটি হাসিখুশি, প্রফুল্ল এবং সুরেলা সন্ধ্যা কাটতে পারে। অর্থনৈতিক দিকে, আপনাকে বাস্তববাদী হতে হবে। কাছের মানুষদেরকেও টাকাপয়সা ধার দেওয়া বা তাদের থেকে ধার নেওয়া বন্ধ করুন। পেশাগতভাবে, আপনি আজ সবাইকে মুগ্ধ করে রাখার মেজাজে রয়েছে। কিছু মানবসম্পদ সংক্রান্ত সমস্যা হয়তো তখনই মেটাতে হতে পারে। আজকে করা একটি ত্যাগ আজ আপনার জীবনে বহু প্রতীক্ষিত ইতিবাচকতা আনতে পারে।