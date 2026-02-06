ETV Bharat / state

অর্থ থেকে প্রেম, শুক্রে সব ক্ষেত্রেই সৌভাগ্য এই রাশিদের; জানুন রাশিফল

কোন রাশির ভাগ্য খুলবে আজ ? কাদের থাকতে হবে সাবধান ? কী বলছে গ্রহ-নক্ষত্রের হালচাল ? ইটিভি ভারতের রাশিফলে দেখুন মেষ থেকে মীনের ভাগ্য ।

Today's Horoscope in Bangla
শুক্রবারের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 6, 2026 at 12:05 AM IST

5 Min Read
মেষ (ARIES): আজকে আপনি খুবই বিভ্রান্ত এবং বিষণ্ণবোধ করবেন। এর ফলে আপনি আধ্যাত্বিকতার দিকে ঝুঁকবেন। ধ্যানে আপনি অনেকটা সময় দেবেন এবং প্রচুর প্রার্থনা করবেন। বিরূপ পরিস্থিতি থাকা সত্বেও আপনার অগ্রগতি হবে। কাজের জায়গায় আপনাকে লোকে বাস্তববাদী এবং বিশ্লেষক হিসেবেই চেনে এবং আজকের দিনটি তার থেকে আলাদা নয়। এর সাহায্যে আপনি নিয়মমাফিক কার্যকলাপ ভালোই সামলাতে পারেন, ফলে কাজের দায়িত্ব নেওয়া থেকে বিরত থাকবেন না।

বৃষ (TAURUS): এখন আপনাকে সমস্যা থেকে দৌড়ে পালানো বন্ধ করতে হবে এবং সরাসরি সেগুলির সম্মুখীন হতে হবে। আপনার ভালোবাসার মানুষরা আজকে আপনার বস্তুগত উদারতা উপভোগ করবেন। বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিদের মুগ্ধ করার জন্য আপনি উদারচিত্তে অর্থ খরচ করবেন। ভুলে যাবেন না, সময় মূল্যবান। হৃদয়ঘটিত বিষয়গুলিকে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে হবে। এই সময়ে, তাই প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের ভালো অবস্থা বজায় রাখার প্রবল আকাঙ্খা আজ দেখা দেবে।

মিথুন (GEMINI): প্রেমের সম্পর্কে থাকা ব্যজতিদের জন্য আজকের দিনটি ভালো প্রমাণিত হবে। আপনার সম্পূর্ণভাবে এক অন্যের সান্নিধ্য উপভোগ করবেন। বিবাহিত না হলে আপনারা বিয়ে বা বাগদান সম্পন্ন করতে চাইবেন। আজকে আপনি হয়তো কোনো বাণিজ্যিক সম্পত্তি কেনার দিকে ঝুঁকবেন। সব মিলিয়ে আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি লাভজনক হবে। আজকে সাংসারিক জীবনে বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার। আপনার ব্যবহারিক ও যৌক্তিক ক্ষমতা আপনাকে অফিস ও কাজ একসঙ্গে সামলাতে সাহায্য করবে।

কর্কট (CANCER): আজকে আপনি, আপনার পরিকল্পনা খুব ভালোভাবে মেনে চলবেন। যদিও, আজকে সেরকমই বিরল একটি দিন, যখন সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়। আপনি নিজের মতামত নিজের কাছে রাখবেন এবং মাথায় কি আছে তা প্রায় প্রকাশই করবেন না। আজকের দিনে আপনার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে ভালো কথাবার্তা হবে। সম্ভবত, আপনার মাথায় প্রচুর ধারণা আসে এবং এখন আপনাকে সেগুলি প্রয়োগ করা শুরু করতে হবে। যদিও, আপনি হয়তো আর্থিক বিষয়ে কিছু দ্বিধায় ভুগবেন।

সিংহ (LEO): এক শুভ ও অনুকূল দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। বাড়ির ভালোর জন্য কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন। বাড়ির জন্য নতুন কিছু জিনিষপত্রও কিনবেন। আর্থিক লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অল্পবয়সীরা প্রেমে পড়তে পারে।

কন্যা (VIRGO): আজকে অন্তর্মুখী হয়ে চিন্তা করার দিন। শান্তি ও সমৃদ্ধি খুঁজে পান। ঝিনুকের মত নিজের মধ্যে বন্ধ হয়ে যান এবং অন্তরের মুক্তো খুঁজে পান। আজকে, আপনি তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন, যাদের তার প্রয়োজন আছে। প্রেমিকেরা একে অন্যের সান্নিধ্য উপভোগ করবেন এবং তাদের প্রেম জীবন সম্বন্ধে হয়তো কিছু ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত নেবেন। এই নৈকট্য উপভোগ করে আপনি আনন্দিত বোধ করবেন। আজকে হয়তো আপনি হিসেবি, যৌক্তিক ও বিশ্লেষক মেজাজে থাকবেন।

তুলা (LIBRA): কর্মক্ষেত্রে ক্ষমতায় থাকা কোন ব্যক্তি হয়তো, শুধুমাত্র মজা করার জন্য আপনার পিছনে লাগার সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু আপনার ভাগ্য খুব ভালো এবং আপনার নিজের চিন্তা এবং আশঙ্কা ছাড়া অন্য কোনো কিছুই আপনার ক্ষতি করতে পারবেনা। এই সমস্যাগুলি থেকে বেরিয়ে আসা আপনার জন্য তুলনামূলকভাবে সহজ হবে, যারা এর অন্যথা চান, তারা যতই অখুশি হন না কেন। আপনার হয়তো সময় কম পড়বে। এটি আপনার জন্য কঠিন হতে পারে। আজকে আপনার বিশ্লেষণী দক্ষতা সামনে বেরিয়ে আসবে।

বৃশ্চিক (SCORPIO): সকালের ঝলমলে আলোর সঙ্গে প্রফুল্লভাবে দিনটিকে শুরু করুন। আশপাশের মানুষের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক উপভোগ করুন। সামগ্রিকভাবে দিনটি ভালো কাটবে । প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটবে। প্রেমের সম্পর্ককে আবেগপূর্ণভাবে উজ্জীবিত করুন।

ধনু (SAGITTARIUS): আজকে আপনি সব চিন্তা ও কাজ পরিবারকে নিয়েই করবেন। আপনি প্রিয়তমের সঙ্গেও অসাধারণ সময় কাটাবেন ও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা আজ আপনাকে সমর্থন করবেন ও বেশি অর্থ উপার্জনে সাহায্য করবেন। আপনি যদি আপনার কাজ/ব্যবসাকে আন্তর্জাতিক করে তুলতে চান, তাহলে আজকেই সঠিক দিন। আপনি বাকি থাকা কাজ ও সেগুলিকে যে প্রাধান্য দিতে হবে সে সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন।

মকর (CAPRICORN): পরিবারে কিছু দারুণ ঘটনা ঘটার কারণে সারা দিনটাই উচ্ছ্বাসে ভরে থাকবে এবং আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। কাজের জায়গায় আপনার অসাধারণ প্রচেষ্টার উপযুক্ত পুরস্কার পাবেন । তবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনাকে অতিরিক্ত সতর্ক হতে হবে।

কুম্ভ (AQUARIUS): আজকে আপনি লক্ষ্যভেদ করতে চাইবেন। আজকে যাই করবেন, লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে করবেন। নিষ্ফল কিছুর পিছনে আপনি আপনার সংস্থান খরচ করবেন না এবং এই মনোভাবের কারণে আপনার পথ চলা মসৃণ এবং দ্রুত হবে। মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকেও আপনি ভালো মেজাজে ও ফুরফুরে থাকবেন। সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক দায়িত্বগুলির শুধু তালিকা বানালেই চলবে না, সেগুলোকে পূরণও করতে হবে।

মীন (PISCES): আজকে আপনার জন্য খুব একটি খুবই ফলদায়ক দিন অপেক্ষা করছে। আপনি সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবেন এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্যম ও উৎসাহে ভরপুর থাকবেন। ওপরওয়ালাদের সঙ্গে সাক্ষাত থেকে কিছু প্রত্যাশিত ফল পাবেন। সমালোচনাগুলিকে গঠনমূলক কাজে লাগান। এছাড়া, যদিও আপনি অর্থ খরচ করার দিকে মন দেবেন, উপার্জন খুব বেশি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অফিসে আপনি হয়তো লোকজনদের মতামত ও বিশ্বাসের সঙ্গে সহমত হবেন।

