হারিয়ে যাচ্ছে নদীয়ালি মাছ ! ভারসাম্য রক্ষায় উত্তরবঙ্গের নদীতে ছাড়া হচ্ছে 66 লক্ষ চারা
Maintain Balance of Aquatic Life: নদী থেকে মাছ ধরে তার ডিম থেকে জন্মানো চারা ছাড়া হচ্ছে জলে ৷ অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : November 21, 2026 at 5:48 PM IST
জলপাইগুড়ি, 21 নভেম্বর: কমে যাচ্ছে নদীয়ালি বা নদীতে থাকা মাছের সংখ্যা ৷ তাই নদীর মাছ বাঁচাতে উদ্যোগী মৎস্য দফতর ৷ সেই লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে 66 লক্ষ মাছের চারা ছাড়া হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যে সেই কর্মসূচি শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ তিস্তা নদীতে জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নীশিথ প্রামাণিক সুটুঙ্গা নদীতে মাছের চারা ছেড়েছেন ৷ পুরো নভেম্বর মাস জুড়ে এই কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়েছে জেলা মৎস্য দফতর ৷
পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম ৷ নদীর ভারসাম্য বজার রাখে নদীয়ালি বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ৷ কিন্তু, সেই সমস্ত মাছ এখন ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে ৷ মৎস্য দফতরের তথ্য বলছে, বর্তমান সময়ে নদীয়ালি বিভিন্ন মাছ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে ৷ এমন পরিস্থিতিতে জলপাইগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদীর মাছ বাঁচাতে উদ্যোগী হল মৎস্য দফতর ৷ রুই, কাতল, মৃগেল, বাটা, ভেদা, ছোটো ট্যাংরা, দেশিপুঁটি কুর্শা, বেলে-সহ বিভিন্ন ধরনের নদীয়ালি মাছ ছাড়া হচ্ছে পুরো নভেম্বর মাস জুড়ে ৷ নদীগুলির প্রতিটি ঘাটে 70 হাজার থেকে 1 লক্ষ মাছের চারা ছাড়া হচ্ছে ৷ মোট 66 লক্ষ মাছের চারা বিভিন্ন নদীতে ছাড়া হবে ৷
উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদীতে মাছের বংশবৃদ্ধি ও জলজ সম্পদ সংরক্ষণে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অধীনে তিস্তা, জলঢাকা, ধরলা ও করলা নদীতে 2 লক্ষ মাছের চারা ছাড়া হচ্ছে ৷ নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ এবং হারিয়ে যেতে বসা বিভিন্ন প্রজাতির মাছের বংশবৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছে মৎস্য দফতর ৷
বর্তমানে বিভিন্ন নদীতে ক্রমশ কমছে মাছের সংখ্যা ৷ প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ও নানা কারণে নদীর জলজ সম্পদও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ৷ ফলে নদীতে মাছের স্বাভাবিক বংশবৃদ্ধি বজায় রাখা এবং বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদের পুনরুজ্জীবন, দেশীয় মাছের প্রজাতি সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং নদীর উপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন এর প্রধান লক্ষ্য ৷
নদীতে মাছ ধরার জন্য মৎস্যজীবীরা চাইনিস জাল, ফাঁস জাল, মশারির নেটের দিয়ে তৈরি জাল ব্যবহার করে থাকে। কেবল তাই নয় কিছু কিছু অসৎ মৎস্যজীবী ব্যটারি চালিত বৈদ্যুৎ করে মাছ ধরার জন্য প্রচুর মাছ মারা হচ্ছে। এই চিত্র কেবল তিস্তা,করলা,জলঢাকা নদীতে নয় জেলা প্রায় সমস্ত নদীতেই চোখে পড়ে। জেলা মৎস্য দফতরের বক্তব্য এই ভাবে মাছ ধরার ফলে ছোটো মাছ তো বটেই, পেটে ডিম রয়েছে এমন মাছও আটকে পড়ছে জালে ৷
সেই কারণে বোরলির পাশাপাশি দেশী প্রজাতির নদীয়ালী মাছের বংশ ধ্বংসের মুখে ৷ বর্তমান সময়ে নদীতে ভেদা, ছোটো ট্যাংড়া, দেশিপুঁটি কুর্শা, বেলে-সহ বহু দেশীয় প্রজাতির মাছ উধাও হয়ে গেছে ৷ ফলে উত্তরের নদীগুলিতে দেশীয় মাছের জোগান বৃদ্ধি করা হচ্ছে ৷ তাই নদী থেকে মাছ সংগ্রহ করে তার থেকে চারা তৈরি করে আবার নদীতে ছাড়া হচ্ছে ৷ যাতে করে মাছগুলি প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠে ৷
উত্তরবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরামের জলপাইগুড়ির জেলা সভাপতি শরৎচন্দ্র দাস বলেন, "তিস্তা নদীতে মাছের জোগান কম ৷ অনেকেই নিয়ম ভেঙে মাছ ধরছেন ৷ ফলে মাছ কমে যাচ্ছে ৷ ছোট ছোট মাছ ধরা হচ্ছে ৷ আমরা ইতিমধ্যেই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি ৷ সরকার যেভাবে মাছ ছাড়ছে, তাতে করে এই মাছগুলো যদি বড় হয় তাহলে আগামীতে মৎসজীবীরা লাভের মুখ্য দেখতে পারবেন ৷ পাশাপাশি সরকারের তরফে সচেতেনতার প্রচারও দরকার আছে ৷"
জলপাইগুড়ি মৎস্য দফতরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর রমেশচন্দ্র বিশ্বাস বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অধীনে 'মৎস সঞ্চার' প্রকল্প নেওয়া হয়েছে ৷ তিস্তা নদীতে মাছ ছাড়া হচ্ছে ৷ একটি ঘাটেই 70 হাজার নদীয়ালি মাছ ছাড়া হবে ৷ মূলত নদী থেকে মাছ সংগ্রহ করে, সেই মাছের চারা তৈরি করে তা নদীতে ছাড়ার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "একদিকে যেমন নদীতে মাছের যোগান বাড়বে, অন্যদিকে নদীর পাশ্ববর্তী এলাকায় যাঁরা থাকেন, সেইসব মৎস্যজীবীও আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারবেন ৷ ধূপগুড়ি ব্লকের জলঢাকা নদীতে, ক্রান্তি ব্লকে ধরলা নদীর ধনতলা ঘাটে, ময়নাগুড়ি ব্লকের তিস্তা নদীতে মাছ ছাড়া হচ্ছে ৷ রুই, কাতলা, মৃগেল ধরে চারা বানিয়ে তারপর নদীতে ছাড়া হল ৷ নদীর স্বাস্থ্য উন্নত করার লক্ষ্যই এটা করছি আমরা ৷ ছোটো মাছ ধরার ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের সতর্ক করা হচ্ছে ৷ কিন্তু, তার মধ্যেও কিছু মৎস্যজীবী নিয়ম ভেঙে মাছ ধরে চলেছেন ৷ ইতিমধ্যে তিস্তা ও করলা নদী সংলগ্ন এলাকায় প্রচার কর্মসূচিও শুরু করা হয়েছে ৷ বিলি করা হচ্ছে লিফলেট ৷"
জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার মাধ্যমে নদীতে মাছের চারা ছাড়া হচ্ছে ৷ মৎস দফতরের পক্ষ থেকে নদী থেকে মাছ ধরে নিয়ে, সেই মাছ বড় করে চারা ছাড়া হচ্ছে ৷ উদ্দেশ্য নদীতে মাছের পরিমাণ যাতে কোনওভাবেই কমে না-যায় সেটা নিশ্চিত করা ৷ পাশাপাশি মৎসজীবিরা যাতে তাঁদের পেশাকে ভালোভাবে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সে কথা মাথায় রেখে হারিয়ে যাওয়া নদীয়ালী মাছ ছাড়া হচ্ছে নদীগুলিতে ৷ তিস্তা নদীতে 2 লক্ষ 70 হাজার মাছ ছাড়া হচ্ছে ৷