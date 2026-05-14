উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় 64 জন, ছাত্রী কেবল 8

উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় 64 জন, ছাত্রী কেবল 8
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি পার্থ কর্মকারের কথায়, যেমন পড়াশোনা করেছে তেমন নম্বর পেয়েছে ৷
Published : May 14, 2026 at 3:31 PM IST
সল্টলেক, 14 মে: প্রকাশিত হল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বাদশ শ্রেণির দ্বিতীয় পর্ব তথা চতুর্থ সেমেস্টারের ফলাফল ৷ উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় এবার জায়গা করে নিয়েছে 64 জন ছাত্রছাত্রী ৷ তবে পাশের হারে এগিয়ে থাকলেও মেধাতালিকায় ছাত্রীর সংখ্যা অনেক কম ৷ মেধাতালিকায় 56 জন ছাত্র রয়েছে ও ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র 8 জন ৷
মেয়েদের তালিকা
হুগলি জেলার শ্রীরামপুর রমেশচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের মেঘা মজুমদার পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে ৷ প্রাপ্ত নম্বর 492 ৷ বহরমপুর মহারানি কাশেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ের অদ্রিতা পাল ৷ ষষ্ঠ হয়েছে সে ৷ প্রাপ্ত নম্বর 491 ৷ বীরভূম জেলার পুষ্পিতা বাসুরি ৷ অষ্টম হয়েছে ৷ প্রাপ্ত নম্বর 489 ৷ কলকাতার মৌপিয়া পাল ও দার্জিলিংয়ের শ্রেয়সী শিলও অষ্টম হয়েছে ৷ বাঁকুড়া প্রত্যুষা নন্দী দশম হয়েছে, প্রাপ্ত নম্বর 487 ৷ পূর্ব মেদিনীপুরের সম্প্রীতি গিরিও দশম হয়েছে ৷ পাশপাশি দশম স্থানে রয়েছে কলকাতার অদ্রিজা গণ ৷
মেধাতালিকায় মেয়েদের সংখ্যা কম নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি পার্থ কর্মকার বলেন, "এখানে ছাত্রছাত্রীদের কোনও ভেদাভেদ নেই ৷ যেমন পড়াশোনা করেছে তেমন নম্বর পেয়েছে ৷"
একনজরে মেধাতালিকা
উচ্চমাধ্যমিক প্রথম হয়েছে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্র আদৃত পাল । তাঁর প্রাপ্ত নম্বর 496 ।
দ্বিতীয় হয়েছে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ছাত্র জিষ্ণু কুণ্ডু । তার প্রাপ্ত নম্বর 495 । দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আরও দু'জন । তারা দু'জনেই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্র । তাদের প্রাপ্ত নম্বর 495 । তাদের নাম হল ঋতব্রত নাথ এবং ঐতিহ্য পাছাল ।
তৃতীয় স্থানে রয়েছে পাঁচজন । তারা সকলেই পেয়েছেন 494। এদের মধ্যে তিনজন পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র । তারা হল দেবপ্রিয় মাঝি, তন্ময় মণ্ডল এবং প্রীতম বল্লভ । একজন হল নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র সৌম্য রায় । আরেকজন বীরভূম সুরি পাবলিক এবং চন্দ্রবোতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল স্কুলের ছাত্র সুবায়ন মণ্ডল ।
এছাড়া চতুর্থ হয়েছে চারজন ৷ তাদের প্রাপ্ত নম্বর 493 ৷ পঞ্চম স্থানে 7 জন, ছ'জন ছেলে ও একটি মেয়ে ৷ 492 নম্বর পেয়েছে সকলে ৷ ষষ্ঠম স্থান অধিকার করেছে 10 জন ৷ নম্বর পেয়েছে 491 ৷ তার মধ্যে ন'জন ছেলে ও একটি মেয়ে রয়েছে ৷ সপ্তম হয়েছে একজন ছাত্র, প্রাপ্ত নম্বর 490 ৷ অষ্টম হয়েছে 11 জন, প্রাপ্ত নম্বর 489 ৷ এর মধ্যে আটটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে রয়েছে ৷ 488 পেয়ে নবম স্থানে রয়েছে ন'জন ৷ তারা সকলেই ছেলে ৷ দশম হয়েছে 13 জন, প্রাপ্ত নম্বর 487 ৷ 10টা ছেলে ও তিনটে মেয়ে দশম স্থানে জায়গা পেয়েছে ৷
পাশের হার
উল্লেখ্য, গত 31 অক্টোবর উচ্চমাধ্যমিকে তৃতীয় সেমেস্টারে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছিল ৷ ওই মেধাতালিকায় ছিল 69 জন ৷ পাশের হার ছিল 93.72 শতাংশ ৷ বৃহস্পতিবার চতুর্থ সেমেস্টারের ফলাফলে পাশের হার 91.23 শতাংশ ৷ তার মধ্যে ছাত্রী 92.47 শতাংশ ৷ আর ছাত্রদের পাশের হার 89.71 শতাংশ ৷