রাষ্টায়ত্ব ব্যাঙ্কে গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও 64 লক্ষ টাকা, গ্রেফতার ক্যাশিয়ার

রাষ্টায়ত্ব ব্যাঙ্কে গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও 64 লক্ষ টাকা, গ্রেফতার ক্যাশিয়ার
গ্রাহকদের অভিযোগ, তাদের অজান্তে অ্য়াকাউন্ট থেকে টাকা তুলে নেওয়া হচ্ছে । অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অভিযোগ দায়ের করেন।
Published : October 24, 2025 at 6:30 PM IST
ফরাক্কা, 24 অক্টোবর: রাষ্টায়ত্ব ব্যাঙ্কের 64 লক্ষ টাকার আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেফতার ব্যাঙ্কেরই এক ক্যাশিয়ার ও অস্থায়ী কর্মী। শুক্রবার দুপুরে অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এদিনই দু'জনকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় ।
ফরাক্কা ব্যারেজ এলাকায় রাষ্টায়ত্ব ব্যাঙ্কে চাঞ্চল্যকর দুর্নীতি সামনে এল। ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের অভিযোগের ভিত্তিতে এবার গ্রেফতার করা হয়েছে ব্যাঙ্কেরই দুই কর্মীকে। একজন ক্যাশিয়ার ও অন্যজন অস্থায়ী কর্মী। ধৃত অস্থায়ী কর্মীর নাম প্রবীণ দত্ত এবং ক্যাশিয়ারের নাম শুভেন্দু সাহা । উভয়ের বাড়ি ফরাক্কা থানার পলাশী এলাকায়। জানা গিয়েছে, গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উধাও হওয়ার অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই উঠছিল ফরাক্কার ওই রাষ্টায়ত্ব ব্যাঙ্কের শাখায়। বেশ কয়েকজন গ্রাহক ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাছে লিখিত অভিযোগ করেন ৷
এই প্রসঙ্গে ব্যাঙ্ক ম্যানাজার অরিন্দম মিত্র বলেন, "তদন্ত করে সঠিক ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । গ্রাহকদের ব্যাঙ্কের প্রতি আস্থা ফেরাতে আমরা তৎপরতা শুরু করেছি । ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের টাকা ফেরত দেওয় হবে বলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে । অভিযুক্ত দু'জনকে আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷"
গ্রাহকদের অভিযোগ, তাদের অজান্তে টাকা তুলে নেওয়া হচ্ছে । অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অরিন্দম মিত্র অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু করেন । ফরাক্কা থানায় এফআইআরও দায়ের করা হয় ৷ প্রাথমিকভাবে অন্তত 30 জন গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে প্রায় 64 লক্ষ টাকার গরমিল ধরা পড়ে। অভিযোগের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন ব্যাঙ্কের অস্থায়ী কর্মী প্রবীণ দত্ত । তবে গ্রাহকদের দাবি, এত বড় দুর্নীতি প্রবীণ একা করতে পারে না। তার সঙ্গে ব্যাঙ্কের অন্য কেউ জড়িত থাকতে পারে বলেও দাবি করেন গ্রাহকরা। সেই আশঙ্কা থেকেই পুলিশের নজরে আসে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার শুভেন্দু সাহাও।
অবশেষে পুলিশ দু’জনকেই গ্রেফতার করা হয় । যদিও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই দুর্নীতিতে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পুরো ঘটনার সঙ্গে আরও বড় কোনও চক্র জড়িত কি না, সেই দিকেও নজর রেখেছে ফরাক্কা থানার তদন্তকারী দল। স্থানীয়ভাবে এই ঘটনা ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণ গ্রাহকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তাঁদের দাবি ব্যাঙ্কের ভিতরেই যদি এমন অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ঘটে তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায় ?