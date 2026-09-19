'ওয়ার্ল্ড স্ট্রেন্থ লিফটিং ও ইনক্লাইন বেঞ্চ' প্রতিযোগিতায় জোড়া সোনা জয় 63 বছরে অনুপমের

'ওয়ার্ল্ড স্ট্রেন্থ লিফটিং ও ইনক্লাইন বেঞ্চ' প্রতিযোগিতায় জোড়া সোনা জয় 63 বছরে অনুপমের
World Strength Lifting and Incline Bench Championship: মাস্টার-থ্রি ক্যাটাগরি (60 বছরের উর্ধ্বে)-তে 85 কেজির বিভাগে বেঞ্চ প্রেস ও পাওয়াল লিফটিং প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ৷
Published : September 19, 2026 at 5:06 PM IST
ব্যারাকপুর, 19 সেপ্টেম্বর: বয়স 63 বছর ৷ অর্থাৎ, বার্ধক্যে প্রবেশ করে গিয়েছেন ৷ কিন্তু, উত্তর 24 পরগনার সোদপুরের অনুপম ধরের কাছে বয়স কেবলই একটা সংখ্যা ৷ না, তাঁর নিজের মুখে বলে বড়াই করা কথা নয় ৷ বাস্তবে তা প্রমাণও করেছেন তিনি ৷ কিরগিজস্তানে আয়োজিত 'ওয়ার্ল্ড স্ট্রেন্থ লিফটিং ও ইনক্লাইন বেঞ্চ' প্রতিযোগিতায় সোনা জিতলেন অনুপম ধর চৌধুরী ৷
এই বয়সে মানুষ অবসর জীবন কাটান । কিন্তু সেই বয়সে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের নাম উজ্জ্বল করে ফিরলেন সোদপুর পিয়ারলেস নগরের এই বাসিন্দা ৷ গত 8 সেপ্টেম্বর থেকে 12 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কিরগিজস্তানে 13 তম আন্তর্জাতিক 'বিশ্ব স্ট্রেন্থ লিফটিং ও ইনক্লাইন বেঞ্চ' প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল ৷ সেখানে 15টি দেশকে নিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় 'বিশ্ব স্ট্রেন্থ লিফটিং ও ইনক্লাইন বেঞ্চ' চ্যাম্পিয়নশিপ 2026 ৷
মাস্টার-থ্রি ক্যাটাগরি (60 বছরের উর্ধ্বে)-তে 85 কেজির বিভাগে বেঞ্চ প্রেস ও স্ট্রেন্থ লিফটিং প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন অনুপম ধর চৌধুরী ৷ তিনি জানান, ভারত থেকে খেলোয়াড়, ট্রেনার ও সাপোর্ট স্টাফ মিলিয়ে মোট 44 জন প্রতিযোগী অংশ নেন ৷ যার মধ্যে বাংলা থেকে মোট 6 জন প্রতিযোগী ও 2 জন ট্রেনার ছিলেন ৷
ভারত, আয়োজক কিরগিজস্তান, কাজাখাস্তান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও নেপাল-সহ 15টি দেশের প্রতিযোগীদের মধ্যে মাস্টার-থ্রি ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে উচ্ছ্বসীত অনুপম ধর চৌধুরী ৷ তাঁর এই পেশাদার স্ট্রেন্থ লিফটিং ও ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেস ফিল্ডে আসা হঠাৎ করে নয় ৷ 1979 সাল থেকে তিনি বডি বিল্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ৷ আর সেই সুবাদে 1981 সালে 'মিস্টার ইন্ডিয়া' প্রতিযোগিতায় অংশ নেন ৷ পরবর্তী সময়ে পেশাদার স্ট্রেন্থ লিফটিং ও ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেস ফিল্ডে আসার সিদ্ধান্ত নেন ৷
পেশাদার ফিল্ডে আসা নিয়ে অনুপম ধর চৌধুরী বলেন, "আমার এক দাদা আছেন ৷ উনি জাতীয় স্ট্রেন্থ লিফটিং ও ইনক্লাইন বেঞ্চ প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি ৷ তিনিই আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন ৷ এখনও পর্যন্ত যে ক’টা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি প্রায় সবক’টায় সোনা জিতেছি ৷ শুধু ঝাড়খণ্ডে একটা প্রতিযোগিতায় বেঞ প্রেসে রুপো জিতেছিলাম, স্ট্রেন্থ লিফটিংয়ে সোনা পেয়েছিলাম ৷ এছাড়া বাকি সব জায়গায় সোনা জিতেছি ৷"
এনিয়ে প্রোগ্রেসিভ পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি তথা অনুপমের ট্রেনার অনির্বাণ নন্দী বলেন, "সাফল্য কীভাবে পেতে হয় সেটা অনুপম দা’র থেকে শেখা উচিত ৷ 63 বছর বয়সে উনি যেটা করে দেখালেন, সেটা আরও কম বয়সী যাঁরা রয়েছেন এই খেলার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের শেখা উচিত ৷ অনুপম দা’কে যখনই কিছু শেখােনো হয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি সেগুলি রপ্ত করেছেন ৷ এমনকী উনি কখনও না-করেননি বা পিছিয়ে যাননি ৷ ওঁকে বিভিন্ন সময়ে ওজন বাড়িয়ে, কমিয়ে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ৷ আর সবসময় সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এগিয়ে চলেছেন ৷ ওঁর থেকে অনেক কিছু শেখার আছে জুনিয়রদের ৷ গত দু’বছর ধরে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করছেন ৷ তার মধ্যে গত ছ'মাস ধরে আমাদের তত্ত্বাবধানে ওঁ পুরো ট্রেনিং করেছেন ৷ ওঁ সফল হয়েছেন এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয় ৷"