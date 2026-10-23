পুজোয় কলকাতায় রেকর্ড ! পঞ্চমী থেকে দশমীতে মেট্রোয় উঠলেন 61 লাখেরও বেশি যাত্রী

পুজোয় কলকাতায় রেকর্ড ! পঞ্চমী থেকে দশমীতে মেট্রোয় উঠলেন 61 লাখেরও বেশি যাত্রী
Metro Crowd on Durga Puja: দুর্গাপুজোয় যাত্রী পরিবহণে নয়া নজির গড়ল কলকাতা মেট্রো। গত বছরের তুলনায় এবার যাত্রীসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।
Published : October 23, 2026 at 11:38 AM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর ক'দিন রেকর্ড সংখ্যক যাত্রীকে পরিষেবা দিয়েছে কলকাতা মেট্রো । কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, পুজোর ক'টা দিন অর্থাৎ পঞ্চম থেকে দশমী মেট্রোয় যাতায়াত করেছেন প্রায় 61 লক্ষ 51 হাজার যাত্রী।
ষষ্ঠীর দিনেই মেট্রোয় যাতায়াত করেছেন প্রায় 12.01 লক্ষ যাত্রী। মেট্রোর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ষষ্ঠীর নিরিখে এটাই সর্বোচ্চ দৈনিক যাত্রীর রেকর্ড। মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার প্রেম সাগর গুপ্ত-সহ অন্য উচ্চপদস্থ কর্তারা ভিড়-ব্যবস্থাপনার তদারকি করতে বিভিন্ন স্টেশন পরিদর্শন করেন এবং ট্রেনে সফরও করেছিলেন।
গতবছর পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত মেট্রোয় মোট 46.56 লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেছিলেন। চলতি বছরের পুজোয় মেট্রোয় যাত্রীর সংখ্যা অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে বলেই দাবি কর্তৃপক্ষের। পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট গতবারের থেকে এবারে যাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে অনেকটাই ।
- পাশাপাশি, পঞ্চমী থেকে দশমী পর্যন্ত সর্বাধিক যাত্রী ভিড় হয়েছে দমদম স্টেশনে। এখানে 4.97 লক্ষেরও বেশি যাত্রী যাতায়াত করেছেন।
- তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কালীঘাট স্টেশন। এই স্টেশনে 4.83 লক্ষেরও বেশি যাত্রী হয়েছিল।
- তৃতীয় স্থানে রয়েছে শিয়ালদা স্টেশন। শিয়ালদায় 4.19 লক্ষেরও বেশি যাত্রী সমাগম হয়েছিল।
পুজোর দিনগুলিতে ভিড় সামলানো মেট্রো কর্তৃপক্ষের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশেষ পরিকল্পনা ও বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়। পুজো ডিউটিতে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মীর ভূমিকা এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করে নির্দেশিকা জারি করা তার মধ্যে অন্যতম। এছাড়াও পুজো শুরুর আগে স্টেশন কর্মী এবং অন্যান্য বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করে একটি ত্রুটিহীন অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা হয়েছিল।
যেসব স্টেশনে বেশি ভিড় হয় সেখানে প্রচুর সংখ্যক আধিকারিক ও কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। পাশাপাশি, রাজ্য পুলিশের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে এবং বৈঠক করে পরিকল্পনাকে আরও নিখুঁত করা হয়। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্টেশনে পর্যাপ্ত পরিমাণে আরপিএফ বা RPF এবং রাজ্য পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল।
নিরাপত্তা কর্মীদের সঠিক জায়গায় মোতায়েন করা ও ভিড় সহজে নিয়ন্ত্রণের জন্য সিসিটিভির মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খ নজরদারি চালানো হয়। যে কোনও জরুরি চিকিৎসা পরিস্থিতি সামলানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে ডাক্তার ও প্যারামেডিকেল স্টাফ-সহ মেডিক্যাল বুথ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।