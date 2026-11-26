মাত্র 600 গ্রাম একরত্তির 74 দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ! ফিরে পেয়ে আপ্লুত কম্বোডিয়ান মা
600 gram baby battles death: চিকিৎসকদের নিরলস প্রচেষ্টা এবং নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অক্লান্ত পরিচর্যায় সুস্থ হয়ে মায়ের কোলে চেপে বাড়ি ফিরল শিশুটি ।
Published : November 26, 2026 at 8:26 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 8:34 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 26 নভেম্বর: পৃথিবীর আলো দেখেছিল মাত্র 6 মাসে । জন্মের সময় তার ওজন ছিল মাত্র 600 গ্রাম ! এতটুকু শরীর নিয়ে আদৌ বেঁচে ফিরতে পারবে তো সন্তান ? এই একটাই প্রশ্ন তাড়া করছিল বাবা-মাকে । প্রতিটি মুহূর্ত কাটছিল উৎকণ্ঠায়, প্রতিটি দিন ছিল নতুন লড়াইয়ের ।
অবশেষে 74 দিনের দীর্ঘ প্রতীক্ষা, চিকিৎসকদের নিরলস প্রচেষ্টা এবং নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অক্লান্ত পরিচর্যায় হার মানল সমস্ত আশঙ্কা । সুস্থ হয়ে মায়ের কোলে চেপে বাড়ি ফিরল সেই একরত্তি । আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের SNCU-তে টানা 74 দিনের চিকিৎসার পর বৃহস্পতিবার মিলল ছুটি । সন্তানকে বুকে জড়িয়ে হাসপাতাল ছাড়ার সময় আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না কম্বোডিয়ার বাসিন্দা এবং শিশুটির মা ডেভি ভানাথংগ ।
নিজের দেশ থেকে বহু দূরে, অচেনা পরিবেশে সন্তানের নতুন জীবন ফিরে পাওয়ার আনন্দে হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কৃতজ্ঞতা জানালেন তিনি ।
এই পরিবারের গল্পটাও বেশ অন্যরকম । সোশাল মিডিয়ায় আলাপ, সেখান থেকে বন্ধুত্ব, আর বন্ধুত্ব গড়ায় প্রেমে । সেই সূত্রেই কুমারগ্রামের বাসিন্দা অর্পণ ছেত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয় কম্বোডিয়ার ডেভির । দীর্ঘদিনের সম্পর্কের পর এই বছরের 12 মার্চ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁরা ।
বিয়ের পর কুমারগ্রামেই নতুন সংসার শুরু করেন ডেভি । সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল । কিন্তু মাতৃত্বের স্বাদ পাওয়ার আগেই শুরু হয় কঠিন পরীক্ষা । গর্ভাবস্থার জটিলতায় মাত্র ছ'মাসের মাথায় কুমারগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সন্তানের জন্ম দিতে হয় ডেভিকে । নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই জন্ম নেওয়া শিশুটির ওজন ছিল মাত্র 600 গ্রাম ।
এত কম ওজনের অপরিণত শিশুকে বাঁচিয়ে তোলা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগে পড়েন পরিবারের সদস্যরা । শিশুটির শারীরিক অবস্থার গুরুত্ব বুঝে কুমারগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসকদের পরামর্শে দ্রুত তাকে নিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পৌঁছন অর্পণ ও ডেভি । গত 13 সেপ্টেম্বর সদ্যোজাতকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালের সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট (SNCU)-তে ।
শুরু হয় বাঁচিয়ে তোলার কঠিন লড়াই । একদিকে শিশুটির অত্যন্ত কম ওজন, অন্যদিকে অপরিণত অবস্থায় জন্মের কারণে একাধিক শারীরিক ঝুঁকি, সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ছিল যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের । তবে হাল ছাড়েননি চিকিৎসকরা । দিনরাত এক করে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণ, নার্সদের নিবিড় পরিচর্যা এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে উন্নতি হতে থাকে শিশুটির শারীরিক অবস্থার ।
অবশেষে 74 দিনের সেই দীর্ঘ লড়াইয়ে এল কাঙ্ক্ষিত জয় । মৃত্যুর আশঙ্কা ও সমস্ত প্রতিকূলতাকে পিছনে ফেলে সুস্থ হয়ে উঠল ছোট্ট শিশুটি । বৃহস্পতিবার হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয় তাকে । যে সন্তানকে একসময় বাঁচানো সম্ভব হবে কি না, তা নিয়েই সংশয়ে ছিলেন বাবা-মা, সেই সন্তানকেই আজ সুস্থ অবস্থায় কোলে নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দিলেন তাঁরা ।
হাসপাতাল ছাড়ার মুহূর্তে ডেভির মুখে ছিল স্বস্তি ও কৃতজ্ঞতার ছাপ । নিজের দেশ থেকে বহু দূরে থেকেও আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে যে আন্তরিকতা, সহযোগিতা ও চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন, তাতে আপ্লুত তিনি ।
চিকিৎসক, নার্স থেকে শুরু করে প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মীকে ধন্যবাদ জানান ডেভি । মাত্র 600 গ্রাম ওজন নিয়ে পৃথিবীতে আসা একরত্তির 74 দিনের এই জীবনযুদ্ধ শুধু একটি পরিবারের কাছে নয়, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের SNCU-র চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছেও এক বড় সাফল্য ।
দীর্ঘ উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে মায়ের কোলে নিশ্চিন্তে ফিরল ছোট্ট প্রাণ । 2 মাস 2 সপ্তাহের লড়াই শেষে এই ঘরে ফেরার গল্প যেন আরও একবার প্রমাণ করল সময়মতো চিকিৎসা, নিরলস পরিচর্যা আর অদম্য লড়াই সুস্থ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ।