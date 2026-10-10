বিশ্বের সেরা 2 শতাংশ বিজ্ঞানীর তালিকায় কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের 5 অধ্যাপক

বিশ্বের সেরা 2 শতাংশ বিজ্ঞানীর তালিকায় কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের 5 অধ্যাপক
Kazi Nazrul University: প্রদাহজনিত রোগ ও ক্যানসার থেকে অত্যাধুনিক ইনফ্রারেড সেন্সর, গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আসানসোলের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের ৷ তারক চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : October 10, 2026 at 2:49 PM IST
আসানসোল, 10 অক্টোবর: দেশের মাটিতে গবেষণা, আর তার স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক মঞ্চে । আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বের প্রভাবশালী বিজ্ঞানীদের তালিকায় জায়গা করে নিয়ে নজর কাড়লেন পশ্চিম বর্ধমানের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ অধ্যাপক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত একটি কলেজের এক শিক্ষক । বিশ্বের সেরা 2 শতাংশ বিজ্ঞানীর তালিকায় তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই খুশি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মহল । চিকিৎসাবিজ্ঞান থেকে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন থেকে গণিত, গবেষণার একাধিক শাখায় তাঁদের কাজ আন্তর্জাতিক স্তরে গুরুত্ব পেয়েছে ।
তালিকায় রয়েছেন কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ রায়, প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায় ও প্রেম রজক, রসায়নের অধ্যাপক রজত সাহা এবং গণিতের অধ্যাপক শেখ মিজানুর রহমান । তাঁদের পাশাপাশি রয়েছেন রানিগঞ্জের ত্রিবেণী দেবী ভালোটিয়া কলেজের রসায়নের শিক্ষক শশধর মাজি । বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অনুমোদিত কলেজের গবেষকদের এই সাফল্য আসানসোলের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার পরিসরকে নতুন করে পরিচিতি দিল বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ ।
এই স্বীকৃতির পিছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের গবেষণা, নির্দিষ্ট বিষয়ে গভীর অনুসন্ধান এবং আন্তর্জাতিক গবেষণাক্ষেত্রে কাজের প্রভাব । বিজ্ঞানীদের তালিকায় জায়গা পাওয়ার ক্ষেত্রে শুধু গবেষণাপত্রের সংখ্যা নয়, গবেষণার উদ্ধৃতি, অন্য গবেষকদের কাজে সেই গবেষণার প্রভাব-সহ একাধিক বিষয় বিবেচনা করা হয় । ফলে এই স্বীকৃতি ব্যক্তিগত সাফল্যের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গবেষণার মান ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রেও তাৎপর্যপূর্ণ ।
প্রদাহজনিত রোগ, গোদ ও ক্যানসার
প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র প্রদাহজনিত রোগ, লসিকাতন্ত্রের পরজীবীঘটিত সংক্রমণ এবং কোলোরেক্টাল ক্যানসার । বিশেষ করে ফাইলেরিয়াসিস বা গোদ রোগের জীববিজ্ঞান, রোগের প্রক্রিয়া এবং সম্ভাব্য চিকিৎসার পথ খুঁজতে তাঁর গবেষণা উল্লেখযোগ্য । রোগের পিছনে থাকা জৈবিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি করা গেলে ভবিষ্যতে আরও কার্যকর ও সাশ্রয়ী চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারের পথ খুলতে পারে ।
প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাওয়া কিছু অণুর সম্ভাব্য ঔষধি গুণ নিয়েও কাজ করছেন গবেষকেরা । গোদ রোগ এবং ক্যানসারের মতো জটিল অসুখের ক্ষেত্রে এমন উপাদান কতটা কার্যকর হতে পারে, তা পরীক্ষাগারভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা চলছে । এই গবেষণার একটি অংশে বিদেশের গবেষকদের সঙ্গেও সহযোগিতার কথা উঠে এসেছে । তবে এ ধরনের গবেষণার সম্ভাবনা আর মানুষের চিকিৎসায় তার প্রমাণিত প্রয়োগ এক বিষয় নয় । পরীক্ষাগারের ফলাফল থেকে নিরাপদ ও কার্যকর ওষুধ তৈরি করতে আরও গবেষণা, পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদনের ধাপ পেরোতে হয় ।
প্রেম রজকের গবেষণাও প্রাণিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার পরিসরকে সমৃদ্ধ করছে । একই সঙ্গে রসায়নের অধ্যাপক রজত সাহা এবং কলেজের শিক্ষক শশধর মাঝির কাজ সংশ্লিষ্ট শাখায় গবেষণার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । গণিতের অধ্যাপক শেখ মিজানুর রহমানের গবেষণাও এই স্বীকৃতির তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপস্থিতিকে আরও বিস্তৃত করেছে ।
প্রযুক্তিনির্ভর গবেষণায় জোর
পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ রায়ের গবেষণার ক্ষেত্র আরও প্রযুক্তিনির্ভর । আলোকবিজ্ঞান, অপটিক্যাল লজিক এবং স্পিনট্রনিক্সের সংযোগস্থলে কাজ করছেন তিনি। সাধারণ কম্পিউটারে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে মূলত শূন্য ও এক, এই দুই অবস্থার উপর নির্ভর করা হয় । কিন্তু একাধিক মানভিত্তিক লজিক ব্যবস্থার সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা ভবিষ্যতের গণনা ও তথ্যপ্রযুক্তির নতুন দিশা দেখাতে পারে । আলোকে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজে ব্যবহার করার পাশাপাশি ইলেকট্রনের স্পিনের বৈশিষ্ট্য কাজে লাগানোর গবেষণাও এই বৃহত্তর ক্ষেত্রের অংশ ।
ইনফ্রারেড সেন্সর নিয়েও কাজ হচ্ছে । এই ধরনের প্রযুক্তি এমন পরিস্থিতিতে কাজে লাগতে পারে, যেখানে দৃশ্যমান আলো কম বা প্রায় নেই । রাতের অন্ধকারে বস্তু শনাক্ত করা, নজরদারি এবং প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রে ইনফ্রারেড সেন্সরের ব্যবহার রয়েছে । ফলে এই গবেষণার সম্ভাব্য প্রয়োগ শুধু তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় সীমাবদ্ধ নয়, আধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ ।
জিতেন্দ্রনাথ রায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, তাঁর গবেষণার সঙ্গে যুক্ত একটি প্রকল্পে আমেরিকার বিমানবাহিনীর গবেষণাগার থেকে প্রায় এক কোটি টাকার অনুদান পাওয়া গিয়েছে । পর পর দু'বার এই অনুদান মেলার কথাও জানিয়েছেন তিনি । ওই প্রকল্পের প্রধান গবেষক পূজা দে এবং সহ-গবেষক হিসেবে রয়েছেন জিতেন্দ্রনাথ । আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতার ক্ষেত্রে এই ধরনের অনুদান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই তা গবেষণার পরিকাঠামো ও কাজের পরিধি বাড়ানোর সুযোগও তৈরি করে ।
বিশ্বস্বীকৃতির পাশাপাশি নতুন সম্ভাবনা
সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 2022 সাল থেকে পর পর পাঁচবার এই তালিকায় জায়গা পেয়েছেন তিনি । অন্য দিকে, জিতেন্দ্রনাথ রায়ের নাম শুধু সাম্প্রতিক তালিকাতেই নয়, সর্বকালীন তালিকাতেও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে । ধারাবাহিকভাবে এই স্বীকৃতি পাওয়া গবেষকদের কাজের আন্তর্জাতিক প্রভাবের দিকটি সামনে আনে ।
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মতে, এমন স্বীকৃতি কোনও প্রতিষ্ঠানের কাছে শুধু সম্মানের বিষয় নয় । এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার পরিচিতি বাড়তে পারে, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ করা সহজ হতে পারে এবং নতুন গবেষণা প্রকল্পের জন্য অর্থসাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনাও তৈরি হয় । আন্তর্জাতিক স্তরে সহযোগিতা বাড়লে উন্নত যন্ত্রপাতি, গবেষণার পরিকাঠামো এবং নতুন গবেষণার সুযোতগ তৈরির পথও প্রশস্ত হতে পারে ।
আসানসোলের কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার অনুমোদিত কলেজের ছয় গবেষকের এই সাফল্য তাই একদিকে যেমন ব্যক্তিগত অধ্যবসায়ের স্বীকৃতি, অন্য দিকে তেমনই রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার পরিসরে নতুন করে আশার আলো । চিকিৎসা থেকে প্রযুক্তি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের গবেষণা আগামী দিনে কতটা বাস্তব প্রয়োগের মুখ দেখায়, এখন নজর থাকবে সেদিকেই ।