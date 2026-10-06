মঙ্গলের কৃপা কার ওপর, আজ আপনার কেমন যাবে
6 October Horoscope 2026: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 6, 2026 at 12:05 AM IST
মেষ (ARIES) : স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে এবং অন্ততপক্ষে আপনি খাদ্যাভ্যাস এবং অনুশীলনের গুরুত্ব বোঝেন । যদিও, আজকে, আপনি নতুন কিছু খেতে চান অথবা আলাদা কোনও ধরনের রান্না করার প্রচেষ্টা করতে চান । পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করুন যাদেরকে কিছুদিন অবহেলা করেছেন ।
বৃষ (TAURUS) : কাছের বন্ধুদের কথা আনন্দের সঙ্গে চিন্তা করবেন আজ । হঠাৎ করে উপলব্ধি হতে পারে যে আপনি প্রেমে পড়েছেন । সম্ভবত, একটা প্রেমের দেখা সাক্ষাৎ হতে পারে ৷ এগিয়ে যান, ভালোবাসার সমুদ্রে নির্ভয়ে ঝাঁপ দিন । এটি মোটামুটি নিশ্চিত যে আপনি যত তাড়াতাড়ি ভাবছেন তার আগেই বিয়ের সানাই বাজবে ।
মিথুন (GEMINI) : আজকে, পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের আপনার কাছ থেকে বেশি প্রত্যাশা থাকবে এবং সেগুলি পূরণ করার চেষ্টা করতে গিয়ে আপনি খিটখিটে হয়ে উঠবেন । যাই হোক, আপনার থেকে যেসব চাহিদা, আপনি সেগুলি সামলানোর সৃজনশীল উপায় খুঁজে বার করবেন এবং শেষ অবধি সফল হবেন । আজকে আপনার মেজাজ ভালোর দিকেই থাকবে এবং আপনার সুস্থতার মাত্রাও অনেক বেশি থাকবে । ফলে, বলাই বাহুল্য, আপনি সব ক্ষেত্রের সব কাজই দ্রুত এবং মসৃণ ভাবে সম্পন্ন করবেন ।
কর্কট (CANCER) : আজকে আপনার জন্য একটি অসাধারণ দিন অপেক্ষা করছে ! আজ আপনি সম্ভবত চাপ মুক্ত ও একাগ্রচিত্তে থাকবেন । প্রবল কাজের চাপও আপনাকে বিব্রত করতে পারবে না । কাজের জায়গায় খুব সহজেই আপনি আপনার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন, কোনও কিছুই আপনার নজর এড়াবে না । কিন্তু, যদি কোনও ব্যক্তি আপনাকে কম সময়ে অর্থ দ্বিগুণ করার কোনও ব্যবসার প্রস্তাব বা পরিকল্পনা দেন – নিজের গবেষণা না করে তাকে বা সেই প্রকল্পকে বিশ্বাস করবেন না ।
সিংহ (LEO) : আপনাকে ব্যয় কমাতে হবে । শেয়ারবাজারে আপনি যে ঝুঁকি নেন, তাও কম করতে হবে । যদিও, আর্থিক লাভের জন্য আজকের দিনটি ভালো । আপনাকে সমঝোতার মূল্য বুঝতে হবে । সঙ্গীর সঙ্গে মতপার্থক্য সামলানোর ক্ষেত্রে ধৈর্য ও সহনশক্তি আপনাকে সাহায্য করবে । সঙ্গীর অনুভূতিগুলি বুঝতে হবে । স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি খুব একটা অনুকূলে থাকবে না ।
কন্যা (VIRGO) : খুব সম্ভবত আপনি কোনও লেখালেখি বা শৈল্পিক কাজে মনোনিবেশ করবেন, যা কিনা অসাধারণ ফল এনে দেবে । আপনি যেহেতু বিষয়গুলি নিয়ে খুবই আগ্রহী, হয়ত এগুলিকে আপনি শখ করে তুলবেন, যদি না তা এমনিতেই আপনার পেশা হয় । একটি উৎসাহ এবং উদ্যমে ভরা দিন আসতে চলেছে । যদিও সাংসারিক এবং পেশাগত দুই ক্ষেত্রেই কিছু কিছু সমস্যা উদ্বেগ নিয়ে আসতে পারে । এই পরিস্থিতিগুলি সামলানোর জন্য, আপনাকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে ।
তুলা (LIBRA) : পরিবার এবং তাদের সমস্যাগুলির প্রতি আপনার আরও মন দেওয়া উচিৎ । আপনি আপনার বাড়ি সংস্কার করতে এবং সাজসজ্জা পরিবর্তন করতে চাইবেন অথবা বাড়ির জন্য নতুন যন্ত্রপাতি কিনবেন । আজকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটাবেন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : আপনার জীবন ধীরে ধীরে রোমান্স এবং প্রেমে ভরে উঠছে, কাজেই আপনি সারা শহর রাঙিয়ে দিতে চাইবেন । আজকে হয়ত আপনার সেই বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হবে এবং আপনার জীবনে প্রেম প্রস্ফুটিত হতে দেখবেন । বিবাহের প্রস্তাব আসার সম্ভাবনা আছে এবং সম্ভাব্য পাণিপ্রার্থীর দেখাও পেতে পারেন । আর্থিক দিক থেকে আপনি সৌভাগ্যশালী হবেন । আর্থিক বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত দৃঢ় হবে এবং একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়ার পরে আপনি তার পরিবর্তন করতে চাইবেন না । অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে আজকে আপনি খুবই সোজাসাপটা ও স্পষ্ট থাকবেন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আজকে আপনি যে কাজেই হাত দেবেন তাতেই জয়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন । আজকে আপনার অধঃস্তনদের আপনার সমর্থন ও প্রেরণার প্রয়োজন হবে । আপনাকে আজকে স্বাস্থ্যকে সবথেকে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে । বিশেষত, যাদের দুরারোগ্য ব্যাধি আছে তাদের বেশি সতর্ক থাকতে হবে । মাথা বা পেশী কোনওটিকেই অত্যধিক খাটাবেন না, তাহলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন । আজকে আপনি আর্থিক ক্ষেত্রে কোনও ভালো খবরের অপেক্ষায় থাকবেন ।
মকর (CAPRICORN) : অংশীদারী ও কাজের প্রকল্পগুলি আপনাকে এতই ব্যস্ত রাখবে, আপনার অন্য কোনও কিছুর জন্যই প্রায় সময় থাকবে না । যোগাযোগের দক্ষতা ও কূটনৈতিক বুদ্ধির সাহায্যে আপনি যে শুধু মিটিংগুলিতে প্রশংসা কুড়োবেন তাই নয়, তার পাশাপাশি লোকজন ও পরিস্থিতির সঠিক বিচার করতে পারবেন ও সঠিক মতামতে গঠন করতে পারবেন । সাধারণত আর্থিক বিষয়ে আপনি খুবই হিসেবি এবং অনেক ভেবেচিন্তেই খরচ করেন । কিন্তু আজকে আপনি অন্য লোকজনের মতামত ও চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়বেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : সকল কাজ বা প্রকল্পের খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করতে আপনি ভালোই জানেন এবং তার ফলে আপনার প্রচুর মূল্যবান সংস্থান খরচ হয় । যদিও কথায় বলে, সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়, সেরকমই আপনার নিপুণ পরিকল্পনা, হার বা ব্যর্থতার সম্ভাবনা খুবই কম করে দেয় । সবাই এতে ভালো হয় না, আর হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতার সময়ে আপনার এই কার্যকর পরিকল্পনাই আপনাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখে । আজকে সম্ভবত, অফিসে আপনি প্রচুর কাজে ব্যস্ত থাকবেন ।
মীন (PISCES) : আপনার মন আজ চতুরভাবে চলবে । আপনি প্রাকৃতিক উপায়ে উপভোগ করবেন এবং আপনার সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে পারবেন । আপনার অশেষ বিশ্বাস মুলতুবি কাজগুলিকে সম্পন্ন করাবে । আপনার ভাগ্য সাফল্যের আপনিই পথ প্রদর্শক হবেন । পেশাদার ইচ্ছার চেয়ে বুদ্ধিজীবী ইচ্ছাগুলি প্রতি আরও সদয় থাকবেন । এটি দেখুন যে আপনি কোনও দায়িত্ব যেন না হারান ।