বৃহস্পতিতে লক্ষ্মীদেবীর আশীর্বাদে হাতে টাকা আসবে এই রাশির
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : November 6, 2025 at 12:02 AM IST
মেষ : আপনি অবিবাহিত হলে আজ কয়েকজনের হৃদয়ে ব্যথা দিতে পারেন, তাই আজ আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে । যদি আপনি বিবাহিত হন তাহলে আপনার সম্পর্ক আরও গভীর এবং দৃঢ় হবে । আজ আপনার দিনটি প্রচুর উদ্যম এবং উৎসাহ দিয়ে শুরু হবে । তবে, দ্বিতীয়ার্ধে, আপনার চিন্তাভাবনা আরও ব্যবহারিক দিকে মোড় নেবে । আপনি তখন নিজের শক্তির অপচয় করবেন না । স্বাস্থ্য আজ আপনার পক্ষে থাকবে, যা আপনাকে আরও ভালোভাবে কাজ সম্পাদন করতে সহায়তা করবে ।
বৃষ : আজকের দিনটি কেনাকাটার জন্য আদর্শ । আজ আপনার বাড়ির জন্য বহু মূল্যবান কিছু কেনার সম্ভাবনা প্রচুর । দিনের প্রথমার্ধ থেকে দ্বিতীয়ার্ধে যাওয়ার সময়, আপনি একটি বদল বুঝতে পারবেন । দ্বিতীয়ার্ধে, আপনি আরও দৃঢ়তার সঙ্গে কার্য সম্পাদন করবেন । আপনার অন্যকে বোঝানোর ক্ষমতা, দ্বিতীয়ার্ধে আরও শক্তিশালী হবে । অর্থের বিষয়ে আপনি আরও সৃজনশীল চিন্তা করতে সক্ষম হবেন ।
মিথুন : প্রেমের জীবন মসৃণ চলবে কারণ আপনার সঙ্গে পাওয়া মজা এবং আনন্দের মুহূর্তগুলি আপনার প্রিয়জনকে খুশি রাখবে । দিনের শুরুতে অনুকূল সময় থাকতে পারে ৷ কারণ আপনি অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভ এবং ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন । অফিসে, সহকর্মীরা আপনাকে দলগতভাবে কাজের মাধ্যমে লাভ অর্জনে সহায়তা করতে পারে । যাইহোক, সমস্ত কিছু সুচারুভাবে কাজ করানোর জন্য আপনাকে নিজের কথায় সতর্ক থাকতে হবে এবং মেজাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ।
কর্কট : আজ, আপনাকে শিক্ষাগত এবং বুদ্ধিগত ক্রিয়াকলাপগুলিতে প্রচুর মনোযোগ দিতে হতে পারে । বিকেলে অভিনব ব্যবসা এবং কাজের প্রস্তাব আসতে পারে । আপনার অনেক ভক্ত থাকতে পারে । তবে, আপনি যাকে পছন্দ করেন তার প্রতি আজ অনুগত থাকবেন । মেজাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন, যাতে আপনার প্রেমের সম্পর্কের ঐকতান বাধাগ্রস্ত না হয় । দিনের দ্বিতীয়ার্ধে আর্থিক অবস্থার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা বেশি ।
সিংহ : এটি সময়ের বিরুদ্ধে একটি প্রতিযোগিতা এবং হারার সুযোগ আপনার নেই । এই কর্মব্যস্ত দিনে, সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার জন্য আপনাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হবে । বিকেলে ইচ্ছাবিরোধী কিছু কাজ আপনাকে করতে হতে পারে । এই একঘেয়ে দিনে যে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা আপনি খোঁজেন, তা অর্জন করতে কাজ আপনাকে সাহায্য করবে । আপনার কাজ থেকে যেহেতু ইতিবাচক ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, ফলে আজ আপনার মেজাজ ভালো থাকবে ।
কন্যা : আপনার সঞ্চয় থেকে ব্যয় বেশি হবে । বৈবাহিক সম্পর্ক আরও উন্নত হবে । আপনার অর্ধাঙ্গিনীর সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করুন । প্রেমময়, যত্নশীল এবং সহানুভূতিশীল মনোভাবের জন্য প্রশংসা পাবেন । দিনের দ্বিতীয়ার্ধে আপনার কর্মক্ষমতা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে । আপনি তখন শক্ত কাজেও হাত দিতে পারবেন । কিছু কিছু সময়ে আপনার পরিকল্পনা মতো সব কাজ নাও হতে পারে । তার জন্য আজ নিজেকে তৈরি করতে হবে ।
তুলা : একটি বাহ্যিক আভা জীবনের দিকে আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচকতা আনতে পারে । এটি আপনার জীবনযাত্রাকে নতুন করে সাজাতে সহায়তা করতে পারে । দিনের প্রথম দিকটি আর্থিক লাভ নিয়ে আসবে । তবে, নিশ্চিত হয়ে নিন যে সেগুলি সম্পর্কে আপনি খুব বেশি আবেগপ্রবণ না হন ৷ যদিও তারা আপনার অবচেতন মনে প্রভাব ফেলতে পারে । জুনিয়ররা কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে অফিসে শৃঙ্খলা থাকতে পারে । যাইহোক, কোনও গণ্ডগোল হলে আপনার তদারকির প্রয়োজন হতে পারে । সহকর্মীদের যখন আপনার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় তখন তাদের সহায়তার হাত রয়েছে তা নিশ্চিত করুন ।
বৃশ্চিক : প্রেমের জীবন কম গুরুত্ব পাবে । ধৈর্য ধারণ করা এবং কোনওকিছুতে তাড়াহুড়ো না করা প্রয়োজন । আর্থিকভাবে এমন সময়ও আসতে পারে যখন আপনি ঋণ পরিশোধ এবং রুটিন ব্যয় সম্পর্কে গভীরভাবে নিমগ্ন থাকবেন । অফিসে কর্মরতরা দ্রুত মুলতুবি থাকা কার্যভার শেষ করতে সংকল্পবদ্ধ হবেন । আপনি আত্মবিশ্বাসে ঝলমল করবেন এবং আপনার দৃষ্টিভঙ্গি সিনিয়র এবং সহকর্মীদের কাছে তুলে ধরতে কোনও বিলম্ব করবেন না । আপনি আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সম্পূর্ণ করবেন ।
ধনু : ভালোবাসায় এমনই মগ্ন থাকবেন যে সারাদিন কাজের জায়গায় কাটানোর পরে নিজের প্রিয়জনকে জড়িয়ে ধরতে উন্মুখ হয়ে থাকবেন । চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে দ্বিধা করবেন না । কিছু জাতক দিনের প্রথমার্ধে অনুমানমূলক ক্রিয়াকলাপগুলিতে চেষ্টা করতে পারেন । অতিরিক্ত নগদ টাকা পয়সা আপনাকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করাতে পারে তবে আপনি অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে পারেন । কাজের জায়গায়, আপনি সম্ভবত ডেটা এন্ট্রি সম্পর্কিত সমস্যাগুলির মোকাবিলা করবেন । প্রতিষ্ঠানের বাইরে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে মতবিনিময় হতে পারে ।
মকর : আজ প্রিয়জনের সঙ্গে আনন্দময় সময় কাটতে পারে । আপনার সঙ্গীকে বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করান এবং তাদেরকে দলে যোগদানের জন্য বিশেষ বোধ করান । দিনের প্রথম দিকে, আপনি অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে হিসেবি হয়ে উঠতে পারেন । তবে, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কেবলমাত্র ক্ষণস্থায়ী সুখ আনতে পারে । সুখে থাকার কারণে আপনি কর্মক্ষেত্রে খুবই সন্তুষ্ট হতে পারেন ৷ অফিসে একটি দুর্দান্তভাবে পরিচালিত সভা আপনাকে নতুন আত্মবিশ্বাসের ভরপুর করে তুলতে পারে ৷ সতীর্থদের জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করতে পারেন ।
কুম্ভ : সারাদিন কাজের পরে আপনি হয়তো প্রেমের মেজাজে নাও থাকতে পারেন আজ । সঙ্গীর সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখতে শিখুন । আর্থিকভাবে, আপনি হয়তো বিভিন্ন দিক, স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিলাসিতা সম্পর্কে ভাবেন না ৷ তবে এই চিন্তাভাবনাগুলি কেবল অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে । কর্মক্ষেত্রে আপনার মস্তিষ্ক কম্পিউটারের চেয়ে দ্রুত কাজ করছে এবং নতুন সফটওয়্যার শেখার জন্য এটি আপনার জন্য সঠিক সময় । আপনি দূরে কোথাও বেড়াতে যেতে বা দূরের কাউকে ফোন করে মজায় সময় কাটাতে পারেন আজ ।
মীন : সর্বাধিক চেষ্টা করুন এবং বাকিটা ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিন ! আপনার প্রেমের জীবনকে চাঙ্গা করে তুলতে একটু নিজের আবেগগুলিকে ব্যক্ত করুন । প্রত্যাশার পাশাপাশি অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে আয় হওয়ায় আজ আপনি অর্থনৈতিক দিক থেকে ভাগ্যবান । আপনার আর্থিক স্থিতিশীলতা সম্পর্কে আপনি গুরুত্ব সহকারে ভাবতে পারেন বলে ভাগ্য আপনার স্বপক্ষে যেতে পারে । যদিও পেশাগত বিষয়গুলিতে এটি একই রকম নাও হতে পারে ৷ কারণ আপনি হয়তো ধীরে কাজ করবেন । মিটিংয়ের সময়সীমা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে । আপনার কাজকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং আপনার কাজগুলি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে শিখুন ।