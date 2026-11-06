ধনতেরাসের মহাযোগ: কোন রাশির ব্যবসায় লাভ, কার হবে আর্থিক উন্নতি

ধনতেরাসের মহাযোগ: কোন রাশির ব্যবসায় লাভ, কার হবে আর্থিক উন্নতি
6 November 2026 Horoscope: আজ কি আপনার রাশির জন্য শুভ দিন ? ইটিভি ভারতের দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন ধনতেরাসের সম্পূর্ণ ভাগ্যফল ৷
Published : November 6, 2026 at 12:56 AM IST
মেষ (ARIES) : আজকে খুবই বিভ্রান্ত এবং বিষণ্ণ বোধ করবেন । এর ফলে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকবেন । ধ্যানে অনেকটা সময় দেবেন এবং প্রচুর প্রার্থনা করবেন । বিরূপ পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও আপনার অগ্রগতি হবে । কাজের জায়গায় লোকে আপনাকে বাস্তববাদী এবং বিশ্লেষক হিসেবেই চেনে এবং আজকের দিনটি তার থেকে আলাদা নয় । এর সাহায্যে নিয়মমাফিক কার্যকলাপ ভালোই সামলাতে পারেন, ফলে কাজের দায়িত্ব নেওয়া থেকে বিরত থাকবেন না ।
বৃষ (TAURUS) : এখন সমস্যা থেকে দৌড়ে পালানো বন্ধ করে সরাসরি সেগুলির সম্মুখীন হোন । ভালোবাসার মানুষরা আজকে আপনার বস্তুগত উদারতা উপভোগ করবেন । বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিদের মুগ্ধ করার জন্য উদারচিত্তে অর্থ খরচ করবেন । ভুলে যাবেন না, সময় মূল্যবান । হৃদয়ঘটিত বিষয়গুলিকে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে হবে । এই সময়ে, তাই প্রয়োজন । স্বাস্থ্যের ভালো অবস্থা বজায় রাখার প্রবল আকাঙ্ক্ষা আজ দেখা দেবে ।
মিথুন (GEMINI) : প্রেমের সম্পর্কে থাকা ব্যক্তিদের জন্য আজকের দিনটি ভালো প্রমাণিত হবে । সম্পূর্ণভাবে একে অন্যের সান্নিধ্য উপভোগ করবেন । বিবাহিত না হলে বিয়ে বা বাগদান সম্পন্ন করতে চাইবেন । আজকে হয়ত কোনও বাণিজ্যিক সম্পত্তি কেনার দিকে ঝুঁকবেন । সব মিলিয়ে বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি লাভজনক হবে । আজকে সাংসারিক জীবনে বেশি মনোযোগ দেওয়া দরকার । ব্যবহারিক ও যৌক্তিক ক্ষমতা আপনাকে অফিস ও কাজ একসঙ্গে সামলাতে সাহায্য করবে ।
কর্কট (CANCER) : আজকে পরিকল্পনা খুব ভালো ভাবে মেনে চলবেন । যদিও, আজকে সেরকমই বিরল একটি দিন, যখন সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী হবে । মতামত নিজের কাছে রাখবেন এবং মাথায় কি আছে তা প্রায় প্রকাশই করবেন না । আজকের দিনে ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে ভালো কথাবার্তা হবে । সম্ভবত, আপনার মাথায় প্রচুর ধারণা আসে এবং এখন সেগুলি প্রয়োগ করা শুরু করতে হবে । যদিও, আপনি হয়ত আর্থিক বিষয়ে কিছু দ্বিধায় ভুগবেন ।
সিংহ (LEO) : এক শুভ ও অনুকূল দিন অপেক্ষা করছে । বাড়ির ভালোর জন্য কিছু পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন । বাড়ির জন্য নতুন কিছু জিনিসপত্রও কিনবেন । আর্থিক লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে । অল্পবয়সীরা প্রেমে পড়তে পারেন ।
কন্যা (VIRGO) : আজকে অন্তর্মুখী হয়ে চিন্তা করার দিন । শান্তি ও সমৃদ্ধি খুঁজে পান । ঝিনুকের মতো নিজের মধ্যে বন্ধ হয়ে যান এবং অন্তরের মুক্তো খুঁজে পান । আজকে, তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন, যাদের প্রয়োজন আছে । প্রেমিকরা একে অন্যের সান্নিধ্য উপভোগ করবেন এবং প্রেম জীবন সম্বন্ধে হয়তো কিছু ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত নেবেন । এই নৈকট্য উপভোগ করে আনন্দিত বোধ করবেন । আজকে হয়ত হিসেবি, যৌক্তিক ও বিশ্লেষক মেজাজে থাকবেন ।
তুলা (LIBRA) : কর্মক্ষেত্রে ক্ষমতায় থাকা কোনও ব্যক্তি হয়ত, শুধুমাত্র মজা করার জন্য আপনার পিছনে লাগার সিদ্ধান্ত নেবেন । কিন্তু ভাগ্য খুব ভালো থাকার জন্য নিজের চিন্তা এবং আশঙ্কা ছাড়া অন্য কোনওকিছুই আপনার ক্ষতি করতে পারবে না । এই সমস্যাগুলি থেকে বেরিয়ে আসা তুলনামূলকভাবে সহজ হবে, যারা এর অন্যথা চান, তারা যতই অখুশি হন না কেন । হয়ত সময় কম পড়বে । এটি কঠিন হতে পারে । আজকে আপনার বিশ্লেষণী দক্ষতা সামনে বেরিয়ে আসবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : সকালের ঝলমলে আলোর সঙ্গে প্রফুল্লভাবে দিনটিকে শুরু করুন । আশপাশের মানুষের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক উপভোগ করুন । সামগ্রিকভাবে দিনটি ভালো কাটবে । প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটবে । প্রেমের সম্পর্ককে আবেগপূর্ণভাবে উজ্জীবিত করুন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আজকে আপনি সব চিন্তা ও কাজ পরিবারকে নিয়েই করবেন । প্রিয়তমের সঙ্গেও অসাধারণ সময় কাটাবেন ও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন । প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা আজ আপনাকে সমর্থন করবেন ও বেশি অর্থ উপার্জনে সাহায্য করবেন । কাজ/ব্যবসাকে আন্তর্জাতিক করে তুলতে চাইলে আজকেই সঠিক দিন ৷ বাকি থাকা কাজগুলিকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়ে সচেতন থাকবেন ।
মকর (CAPRICORN) : পরিবারে কিছু দারুণ ঘটনা ঘটার কারণে সারা দিনটাই উচ্ছ্বাসে ভরে থাকবে এবং আপনাকে ব্যস্ত রাখবে । কাজের জায়গায় অসাধারণ প্রচেষ্টার উপযুক্ত পুরস্কার পাবেন । তবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্ক হতে হবে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আজকে লক্ষ্যভেদ করতে চাইবেন । আজকে যাই করবেন, লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে করবেন । নিষ্ফল কিছুর পিছনে সংস্থান খরচ করবেন না এবং এই মনোভাবের কারণে আপনার পথ চলা মসৃণ এবং দ্রুত হবে । মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকেও ভালো মেজাজে ও ফুরফুরে থাকবেন । সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক দায়িত্বগুলির শুধু তালিকা বানালেই চলবে না, সেগুলোকে পূরণও করতে হবে ।
মীন (PISCES) : আজকে একটি খুবই ফলদায়ক দিন অপেক্ষা করছে । সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবেন এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্যম ও উৎসাহে ভরপুর থাকবেন । ওপরওয়ালাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে কিছু প্রত্যাশিত ফল পাবেন । সমালোচনাগুলিকে গঠনমূলক কাজে লাগান । এছাড়া, যদিও আপনি অর্থ খরচ করার দিকে মন দেবেন, উপার্জন খুব বেশি হওয়ার সম্ভাবনা নেই । অফিসে আপনি হয়তো লোকজনদের মতামত ও বিশ্বাসের সঙ্গে সহমত হবেন ।