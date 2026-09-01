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সন্দেশখালিতে 3 বিজেপি কর্মী খুনে সিবিআইয়ের জালে শাহজাহান বাহিনীর আরও 6

ধৃতরা হলেন স্বপন দাস, বাবলু মোল্লা, জহর মীর, মোমিন মীর, স্বপন মণ্ডল এবং ভানুময় মণ্ডল । হাইভোল্টেজ এই খুনের মামলায় মোট গ্রেফতারের সংখ্যা হল 16।

BJP workers murder case in Sandeshkhali
সিবিআইয়ের জালে শাহজাহান বাহিনীর আরও 6 (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 1, 2026 at 1:36 PM IST

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সন্দেশখালি, 1 সেপ্টেম্বর: সাত বছর পর সন্দেশখালির বহুচর্চিত রক্তক্ষয়ী রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও তিন বিজেপি কর্মী খুনের মামলায় বড়সড় পদক্ষেপ করল সিবিআই । সিবিআই দফতরে ডেকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর তৃণমূলের ছ'জন সক্রিয় কর্মীকে গ্রেফতার করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা । ধৃতরা হলেন স্বপন দাস, বাবলু মোল্লা, জহর মীর, মোমিন মীর, স্বপন মণ্ডল এবং ভানুময় মণ্ডল । এর ফলে হাইভোল্টেজ এই ট্রিপল মার্ডার মামলায় মোট গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 16-তে ।

2016 সালের আট জুন লোকসভা নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে জামাইষষ্ঠীর দিন ন্যাজাটের ভাঙিপাড়ায় দলীয় পতাকা টাঙানোকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাঁধে । অভিযোগ, শেখ শাহজাহান ও কাদের মোল্লার অনুগামীদের সশস্ত্র হামলায় খুন হন তিন বিজেপি কর্মী - প্রদীপ মণ্ডল, সুকান্ত মণ্ডল ও দেবদাস মণ্ডল । দু'জনের দেহ মিললেও একজনের দেহ আজও নিরুদ্দেশ ।

সিবিআইয়ের জালে শাহজাহান বাহিনীর আরও 6 (ইটিভি ভারত)

ঘটনার পর রাজ্য পুলিশ ও সিআইডি-র তদন্ত নিয়ে তীব্র অনাস্থা প্রকাশ করে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় নিহত বিজেপি কর্মীদের পরিবার । আদালতের নির্দেশেই পরবর্তীকালে গোটা মামলার তদন্তভার হাতে নেয় সিবিআই । যদিও বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন যে, ন্যায্য বিচার হবে, দোষীরা শাস্তি পাবে । রাজ্যে পালাবদল হতেই আগে এই মামলায় 10 জনকে গ্রেফতার করে সিবিআই ৷ আর এবার ফের ছ'জনকে গ্রেফতার করতেই নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে সন্দেশখালিতে ।

এই ছ'জনের গ্রেফতারির পর নিহত পরিবারের সদস্য সন্দীপ মণ্ডল বলেন, "2019 সালের আট জুন শাসকদলের হার্মাদ বাহিনী শেখ শাহজাহান ও কাদের মোল্লার নেতৃত্বে আমাদের পরিবারের তিনজনকে নৃশংসভাবে খুন করেছিল । তখনকার সরকার পুরো ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে । শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে লড়াই করার পর হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত শুরু হয় । আগে ধৃতদের পর ফের এই ছ'জনকে গ্রেফতার করায় আমরা আশাবাদী যে সঠিক বিচার পাব । তবে শুধু এই দুষ্কৃতীরাই নয়, যেসব পুলিশ অফিসার সে সময় তদন্তে প্রভাব খাটিয়ে মূল অপরাধীদের আড়াল করতে চার্জশিট থেকে নাম বাদ দিয়েছিলেন, সিবিআই তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেও কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুক ।"

BJP workers murder case in Sandeshkhali
তিন বিজেপি কর্মী খুনের মামলা (ইটিভি ভারত)

বিজেপি নেত্রী পিয়ালি দাস এই গ্রেফতারিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি বলেন, "আমরা আশাবাদী, নতুন সরকার দোষীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করবে ৷"

প্রসঙ্গত, এই ঘটনাতেই শেখ শাহজাহান-সহ একাধিক অভিযুক্তের নাম মূল মামলা থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল । যদিও সন্দেশখালির ত্রাস শাহজাহান বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছেন । জানা গিয়েছে, ধৃতদের আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা । দীর্ঘ সাত বছর পর সিবিআইয়ের এই জোরদার পদক্ষেপে ভাঙিপাড়া এলাকায় রাজনৈতিক আলোড়ন তৈরি হয়েছে ৷ এই ঘটনার পর নিহতদের পরিবার দ্রুত ন্যায়বিচারের আশায় দিন গুনছে ।

TAGGED:

SANDESHKHALI
BJP WORKERS MURDER CASE
সন্দেশখালি
শেখ শাহজাহান
SHEIKH SHAHJAHAN

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