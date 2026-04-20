উত্তর দিনাজপুরে দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় মৃত 6, আহত বহু

উত্তর দিনাজপুরে দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় মৃত 6, আহত বহু
পথদুর্ঘটনায় উত্তর দিনাজপুরে প্রাণ গেল 6 জনের ৷ দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷
Published : April 20, 2026 at 5:04 PM IST
রায়গঞ্জ, 20 এপ্রিল: দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় উত্তর দিনাজপুরে মৃত্যু হল 6 জনের ৷ আহত হয়েছেন আরও অনেকে। প্রথম ঘটনাটি রায়গঞ্জের মহাদেবপুর এলাকার। প্রথম ঘটনায় মৃত্যু হয় তিন জনের। দ্বিতীয় ঘটনাতেও প্রাণ হারান তিনজন ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মালদা থেকে শিলিগুড়ির দিকে একটি পাথর বোঝাই ডাম্পার ও ধান বোঝাই লরি যাচ্ছিল। ওভারটেক করার সময় লরির পিছনে ধাক্কা মারে ডাম্পার ৷ ঘটনায় ডাম্পার চালক মানজারুল ইসলাম গুরুতর আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসাপাতালে নিয়ে যান ৷ সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।
অন্যদিকে, এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে গাজল টোলপ্লাজা থেকে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের অ্যাম্বুলেন্সের কর্মীরা মানজারুলকে উদ্ধার করতে আসেন ৷ ঘটনাস্থলে এসে তাঁরা জানতে পারেন ইতিমধ্যেই মানজারুলকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ এই খবর জানতে পেরে তাঁরা গাজলের দিকে ফিরে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন ৷ সে সময় মহাদেবপুর এলাকায় একটি ট্রেলার অ্যাম্বুলেন্সটিকে ধাক্কা মারে বলে পুলিশ জানিয়েছে ৷ ঘটনায় সুবল সরকার নামে এক অ্যাম্বুলেন্স কর্মীর মৃত্যু হয়। অ্যাম্বুলেন্সটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজনকে ধাক্কা মারে ৷ তাতে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আহত হয়েছেন একাধিক। যদিও মৃত ব্যক্তির এখনও পরিচয় জানা যায়নি।
অন্যদিকে, ইটাহার বাঙ্গার এলাকায় একটি মেলার গাড়ি মালদার দিকে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরিত্যক্ত ঘরে ধাক্কা মারে ৷ ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ৷ মৃতদের পরিচয় এখনও জানতে পারেনি পুলিশ। ডাম্পারের খালাসি আজাহারুল শেখ বলেন, " দুর্ঘটনার সময় আমার চোখ লেগে গিয়েছিল। আমাদের গাড়ির চালকের মৃত্যু হয়েছে। গাড়িতে পাথর বোঝাই ছিল।"
অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দা প্রতীক মুর্মু জানিয়েছেন, ধান বোঝাই একটি লরি রাস্তায় উল্টে পড়ে ছিল। সেই সময় একটি ডাম্পার গাড়ি এসে অ্যাম্বুলেন্সে ধাক্কা মারে ৷ ঘটনাস্থলে তিনজনের মৃত্যু যায়। দু'জন রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে, মৃত অ্যাম্বুলেন্স কর্মী সুবল সরকারের আত্মীয় পুরঞ্জয় কুমার রায় বলেন, "সুবল টোল ট্যাক্সে চাকরি করতেন। রায়গঞ্জ থানার রুপাহারে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল ৷ সেই দুর্ঘটনার আহতদের বাঁচাতে গিয়ে তিনি নিজেও দুর্ঘটনার কবলে পড়েেন ৷ "