আজকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেরিতে শুরু করাই শ্রেয়

আজকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেরিতে শুরু করাই শ্রেয়
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : August 6, 2026 at 12:04 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনি যদি শীঘ্রই বিবাহের জন্যে ইচ্ছুক থাকেন, তবে আজ থেকেই তার জন্যে প্রস্তুতি শুরু করতে পারেন । তবে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, সবদিক বিবেচনা করে নেওয়া ভালো । কারওর সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করা সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপগুলি আজ প্রাধান্য পাবে এবং দিনের শেষে আপনি খুব আনন্দিত বোধ করতে পারেন । আজ আপনার সময় এবং শক্তি আপনার জীবনের গুরুতর বিষয়গুলির জন্য বিনিয়োগ করুন । আজ সবকিছুই আপনার পরিকল্পনামাফিক হবে । ভাগ্যের উপর আপনি আস্থা রাখতে পারেন ।
বৃষ (TAURUS) : আজ আপনি বিবাদে জড়াতে পারেন । আপনার আজ যে কোনও প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব এড়িয়ে যাওয়া উচিত । আইনি বিবাদগুলি আপনাকে আজ বিব্রত করতে পারে । ধ্যান এবং আপনার পছন্দের সংগীতের মাধ্যমে আপনি নিজেকে শান্ত রাখতে পারেন । আজ কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেরি করে শুরু করলে আপনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হবে । আপনি আজ বুঝতে পারবেন যে, অর্থের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা এবং সুরক্ষা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন । স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আজ আপনার দিনটি ভালো-মন্দ মিশিয়ে কাটবে ।
মিথুন (GEMINI) : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ক্রিয়াকলাপে অংশ নেওয়া জন্য আজকের দিনটি ভালো । আপনি সম্ভবত কোনও সম্মেলন বা যৌথ উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারেন, তবে এটির জন্য খুব বেশি মাথা ঘামানো ঠিক হবে না । সন্ধ্যায়, আপনি অঙ্কন বা শাস্ত্রীয় সংগীতের মতো সূক্ষ্ম কলাগুলিতে উৎসাহী হতে পারেন । এই মুহূর্তে ভালোবাসার ব্যক্তির সঙ্গে আপনার ভালোবাসার বন্ধন আরও দৃঢ় হতে পারে, ফলে বাগদানের জন্য এটিই আদর্শ সময় ।
কর্কট (CANCER) : হৃদয় সম্পর্কিত ব্যাপারগুলির ক্ষেত্রে কূটনীতিক হওয়ার চেষ্টা করুন । তবে আপনাকে আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে কিছু নতুন জিনিস শিখতে হতে পারে তাই রোম্যান্টিক দিক থেকে আপডেট হয়ে থাকুন । আর্থিকভাবে আপনি আরও অর্থ উপার্জন করতে পারেন । আরও বেশি উপার্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ভালো দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল নিয়ে আসতে পারে । কর্মক্ষেত্রে, পরিস্থিতিগুলি কঠিন হয়ে উঠতে পারে কারণ আপনি বিভিন্ন কাজ একসঙ্গে চালিয়ে যাবেন । নিশ্চিত করুন যে আপনার সমস্ত কাজ কার্যকরভাবে সম্পাদিত হয়েছে । যাইহোক, জিনিসগুলি ধীরে ধীরে সঠিক পথে চালিত হবে এবং আপনি আরও ভালো ফলাফল পাবেন ।
সিংহ (LEO) : আর্থিক দিক থেকে আপনার আজ নিজেকে সামান্য ভাগ্যবান মনে হবে । যদিও, আজ অসাধারণ কোনও দিন নয় । অর্থ দিয়ে কেনা যায় এরকম আরাম ও স্বস্তির কথা আপনি ভাবতে পারেন, কিন্তু আপনাকে ধনী করে তুলবে এরকম ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগে বিনিয়োগের কথা ভাববেন না । আপনার সৃজনশীল সত্ত্বা আজকে শক্তিশালী থাকবে ও আপনি আপনার পছন্দের কোনও শিল্পকলার আয়োজন করার চেষ্টা করবেন । আপনার দলের লোকদের থেকে যে নতুন নতুন ধারণা পাবেন সেগুলি মাথায় রাখুন ।
কন্যা (VIRGO) : আপনার আর্থিক বিষয় সম্বন্ধে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি না রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । উত্তরাধিকার (সম্পত্তি বা অর্থ) সংক্রান্ত সমস্যাগুলি আস্তে আস্তে সামনে আসতে শুরু করবে, এমনকি যুগ্ম আর্থিক সংস্থানও । অমীমাংসিত সমস্যার কারণে আপনার আত্মবিশ্বাসের মাত্রা কমে যেতে পারে । ফলে, আপনি যদি সত্যিই নতুন কিছু শুরু করতে চান, তাহলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনাকে একাধিকবার ভাবতে হবে । আপনি ধৈর্যশীল হবেন ও আপনার সহর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন । এর ফলে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে ।
তুলা (LIBRA) : প্রিয়তম হয়ত আপনার পিঠ চাপড়ে দেবে, আপনি যার উপযুক্ত । এর ফলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে । জনসাধারণের সামনে নিজের ভাবমূর্তি ধরে রাখার জন্য আপনি অনেক অর্থ খরচ করতে পারেন । জাঁকজমক ও আস্ফালন এড়িয়ে চলুন, কেননা এতেও প্রচুর খরচ হতে পারে । আজকে কোনও বড় আর্থিক ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো । আপনার পেশাগত জীবনের দিক থেকে এটি একটি ক্লান্তিকর দিন । আপনি সম্ভবত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না ও অন্যদের ওপর নির্ভর করবেন । স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজ একটি গড়পড়তা দিন কাটবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : এই কঠিন দিনে আপনাকে প্রচুর ব্যস্ত থাকতে হবে । আপনি ঘুম থেকে কম প্রফুল্লতা নিয়ে উঠতে পারেন এবং রোজকার কাজগুলি করার জন্য অনীহা হতে পারে । আপনার কাজগুলি আপনার প্রত্যাশা মতো না হতে পারে এবং অপ্রত্যাশিত ফলাফল আপনার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে । তবে দিনটি, অর্থ ও অর্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য এটি একটি আদর্শ হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে । আপনার ঋণের প্রয়োজন হলে আপনি তার জন্য আবেদন করতে পারেন । আজকের সমস্যাগুলি থেকে বাঁচার জন্য আপনাকে নিজেকে উদ্দীপ্ত রাখতে হবে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আজ ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার সহায় । আপনার এক সময়ে বিভিন্ন কাজ করার দক্ষতাগুলি শানিয়ে নিন, কারণ আপনি আজ সারাদিন ব্যস্ত থাকবেন এবং মাঝে খুব সীমিত সময়ের জন্য বিশ্রাম করতে পারবেন । আজকের দিনটি আপনার জন্যে ইতিবাচক এবং উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হবে । আজ আপনি বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপগুলিতে আপনার শক্তি খরচ করবেন । আজ আপনার সৃজনশীল শক্তি, আপনাকে আপনার পেশাদার দক্ষতা অর্জন করতে সাহায্য করবে । আপনার বেশি কাজ করার উৎসাহ আপনার কাজের চাপ আরও বাড়িয়ে তুলবে ।
মকর (CAPRICORN) : প্রেমের জীবন ভালো কাটছে কারণ আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কে আপনি মন দিচ্ছেন । প্রেমের দিক থেকে মনোরম দিন, আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবেন । আপনি শিল্পকর্ম কিনে বা বাড়ির সাজসজ্জা পরিবর্তন করে ব্যয় করতে পারেন । কর্মক্ষেত্রে, আজকে বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকবেন । আপনার দুর্বল শক্তিগুলি আপনার সম্ভাব্যতাকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে বাধা দিতে পারে । লাভজনক আর্থিক লাভের সুযোগ হারানোর করার সম্ভাবনা থাকতে পারে ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : ভেবে কথা বলুন । সঙ্গীর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ভালো করার জন্য এটি সেরা দিন হতে পারে । নিজের সমস্যাগুলির সমাধান করার জন্য আপনিই সবচেয়ে সেরা মানুষ । আর্থিকভাবে এটি একটি শুভ দিন । ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেন এড়িয়ে যান এবং কারও উপর নির্ভর না করে একটি দৈনিক সময়সূচি মেনে চলুন । সভা, সাক্ষাৎকার, যোগাযোগ আপনাকে কাজের জায়গায় ব্যস্ত রাখবে । আপনি নির্দ্বিধায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে নিজের মতামত প্রকাশ করবেন । সহকর্মীদের সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন ।
মীন (PISCES) : নিশ্চিন্ত হয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে আরামের সময় কাটান । আপনার সম্পর্কের পরিবর্তন নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন । আর্থিক জট ছাড়ানোর জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিন । দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনা এবং সম্পাদনের উপর জোর দিন । আপনার কাজের সঙ্গে সংবেদনশীল সংযুক্তি আপনাকে দিনটি পুরোপুরি উপভোগ করতে সহায়তা করতে পারে । কর্মক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি হতে পারে । আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে আপনি কিছু মজাদার মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন বলে আত্মবিশ্বাস সর্বকালের উচ্চতায় থাকতে পারে ।