আর্থিক দিক থেকে দিনের দ্বিতীয়ার্ধ উত্তম, পড়ুন রাশিফল

দিন শুরু করার আগেই দেখে নেওয়া যাক আপনার আজকের দিনটা কেমন যাবে ৷ তাই জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী আপনার রাশিচক্রে আজ কী রয়েছে দেখে নিন?

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 5, 2026 at 12:05 AM IST

মেষ (ARIES): আপনার প্রণয়ীর থেকে পাওয়া কোনও মধুর বার্তা জীবনে উত্তেজনা এনে দেবে। এছাড়াও দিনের পরের ভাগে কোনও ভালো খবরও আসতে পারে। আপনার প্রেম জীবনকে আরও রোমাঞ্চকর করে তোলার অ্যাডভেঞ্চারাস উপায় খুঁজে বার করবেন। আর্থিক দিক থেকে আপনি সম্ভবত হতাশ হবেন। কিন্তু হাল ছেড়ে দেবেন না কেননা এটি স্বল্পস্থায়ী একটি পর্যায় ও এই সময়ও কেটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে দিনের দ্বিতীয় অর্ধে কাজকর্ম বাস্তবায়িত হুয়া শুরু করতে পারে। কাজ নিয়ে আপনি উদ্যমী হবেন ও দক্ষতার সঙ্গে সময়কে কাজে লাগাতে পারবেন।

বৃষ (TAURUS): পরিবার ও প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটালে প্রফুল্লতা আসতে পারে। আপনার দয়িতের সঙ্গে হয়তো আপনি রোমান্টিক সান্ধ্যভোজন উপভোগ করবেন। আজকের দিনে আপনি আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করার বদলে ভালো ভাবমূর্তি তৈরি করা সম্বন্ধে বেশি সচেতন হয়ে পড়বেন। তার মানে এই নয় যে আপনি আপনার আর্থিক পরিস্থিতির দিকে একদমই নজর দেবেন না। পেশাগত ক্ষেত্রে কাজকর্ম হয়তো আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী এগোবে না। যদিও লক্ষ্যবস্তুর দিকে চোখ রেখে এগোলে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে ও স্থির করা লক্ষ্য অর্জন করতে সাহায্য হবে।

মিথুন (GEMINI): এটা সম্ভব যে, বর্তমানে যে সব সমস্যা আপনাকে ভোগাচ্ছে, তার অনেকগুলিরই কারণ আপনার আবেগপ্রবণ স্বভাব। কাজেই কোনও পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া জানানোর সময় নিজের আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন। আজ আপনি পারিবারিক বিষয়ের দিকে মন দেবেন ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাবেন। সব মিলিয়ে একটি প্রগতিশীল দিন। যদিও মনে হচ্ছে যে আজকে আপনার উদ্যমে একটু ভাটা পড়তে পারে। কোনওরকম বিতর্কে না জড়ানোই ভালো, কেননা আজকের দিনটি আপনার অনুকূলে না থাকায় আপনি হয়তো তর্কে জিততে পারবেন না।

কর্কট (CANCER): নতুন প্রকল্প বা জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করার জন্য আজ খুবই ভালো দিন। আজকে সারাদিন কাজের জন্য আপনি এত ব্যস্ত থাকবেন যে আপনি হয়তো প্রেমের জন্য সময়ই বার করতে পারবেন না। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে আপনাকে নিস্ফল কাজের পেছনে শক্তি খরচ না করে প্রাথমিক লক্ষ্যগুলির দিকে মনোনিবেশ করতে বলা হচ্ছে। অতীতে যদি আপনি কাউকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে থাকেন, তাহলে সেই ব্যক্তি আজ এগিয়ে এসে আপনাকে সাহায্য করবে।

সিংহ (LEO): আজকে আপনার অনেক বৈষম্য ও অসমতা মেনে নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে। তার ফলে দিনের পরের দিকে সীমাহীন সাহায্য ও বিষ্ময়কর জিনিসের জন্য প্রস্তুত থাকুন। প্রেমের ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গী আপনার থেকে অনেক শান্ত কথা আশা করবেন, এমনকি আপনি যদি তার সব প্রত্যাশা পূরণও করেন। আর্থিক দিক থেকে দিনের প্রথমার্ধে গড়পড়তা। আজকে আপনি সম্ভবত কিছু মিটিং ও আলোচনায় অংশ নেবেন।

কন্যা (VIRGO): সমস্যা আসতে চলেছে এবং আপনাকে সেই আসন্ন অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে। বাকি ও জমে থাকা কাজ শেষ করার জন্য পরিশ্রম করুন। আজকে আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে অতিগোপন কোনও কথা ভাগ করে নেবেন। এছাড়াও আপনি হয়তো স্বাস্থ্য সচেতন থাকবেন ও খাদ্যাভ্যাসের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখবেন। দিনের দ্বিতীয় ভাগে সাংসারিক দায়িত্ব নিয়ে আপনি এতটাই ব্যস্ত থাকবেন যে আর্থিক বিষয়ে চিন্তা করার সময় পাবেন না।

তুলা (LIBRA): কর্মক্ষেত্রে আপনি প্রচুর সম্মানের দাবিদার হবেন, কেননা আপনি এতই শক্তিশালী হয়ে উঠবেন, যা আগে কখনও দেখা যায়নি। নতুন ও সফল ব্যবসায়িক কৌশল নিয়ে আসার জেদ আপনার আছে। যাই হোক, এরকম নয় যে আজকের দিনে আপনি শুধু কাজই করবেন। আপনি বুদ্ধিমানের মতো কাজ করবেন, গাধার মতো খাটবেন না। দিনের প্রথমার্ধ আর্থিক দিক থেকে ভালো ও আপনি ভালোই উপার্জন করবেন।

বৃশ্চিক (SCORPIO): আজকে আপনি হয়তো হৃদয় দিয়ে নয়, মাথা দিয়ে চিন্তা করবেন। তার ফলে আপনার সিদ্ধান্তগুলি ব্যবহারিক ও যুক্তিযুক্ত হতে পারে। ওপরওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলার সময় সতর্ক থাকুন, কেননা আপনাকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। আপনার প্রেমাস্পদের জন্য কোনও চমক দিয়ে আপনি দিনটি আনন্দের সঙ্গে শেষ করতে চাইবেন। সব মিলিয়ে, আর্থিক দিক থেকে দিনের দ্বিতীয়ার্ধ বেশি সম্ভাবনাপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।

ধনু (SAGITTARIUS): দিনের প্রথমার্ধ গড়পড়তা হলেও দ্বিতীয়ার্ধে আপনি ভালো মেজাজে থাকবেন ও কাজের ক্ষেত্রে সব লক্ষ্য অর্জন করতে পারবেন। দ্বিতীয়ার্ধে আপনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে মিটিং রাখবেন, কেননা এর থেকে ব্যবসা পেতে বা দ্রুত আর্থিক উন্নতি করতে সাহায্য হতে পারে। আজ আপনার অন্যের সমালোচনা করার একদম ইচ্ছা থাকবে না।

মকর (CAPRICORN): আজ আপনার দিন! আপনার মনে হবে সবই আপনার পক্ষে হচ্ছে, আপনি কোনও চেষ্টা না করলেও। যদিও অবচেতন ভাবে আপনি আশেপাশের লোকদের মুগ্ধ করার জন্য আপনার প্রতিভা ও কৃতিত্ব জাহির করতে চাইবেন। সম্পর্কের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করে আপনার অসাধারণ সময় কাটবে। দিনের প্রথমার্ধে আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। দিনটি ইতিবাচকভাবে শুরু হবে। যদিও সতর্ক থাকুন, কেননা কিছু ভুল করতে পারেন।

কুম্ভ (AQUARIUS): কুম্ভ আজকের দিনটি ক্যালেন্ডারে দাগ দিয়ে রাখুন, কেননা এটি আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিন হয়ে উঠবে। আপনার কিছু অর্থাগম হবে ও আপনার পড়াশোনা বা ব্যবসার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ থাকবে। এছাড়াও ভালো স্বাস্থ্য ও মেজাজের কারণে আপনি ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। আপনি সম্পর্কগুলিও ভালো বজায় রাখবেন। আপনি যদি কারোর থেকে নির্দিষ্ট কোনও অর্থ পাওয়ার কথা থাকে, তাহলে সেটি আজকে ফেরত পাবেন।

মীন (PISCES): আজ আপনি লক্ষ্যের প্রতি স্থির থাকবেন এবং আপনার উদ্যম কমতে দেবেন না। আপনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন। আজ আপনার স্বাস্থ্য ও মেজাজ দুইই ভালো থাকবে। কাজেই সৃজনশীল কাজের জন্য আজ ভালো দিন। স্বাস্থ্যের দিক থেকেও আজ ভালো দিন। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে আপনি যে লেনদেনগুলি করবেন, তা নিশ্চিতভাবে আপনার অ্যাকাউন্টে অনেক টাকা এনে দেবে।

