সোমে দেবাদিদেবের কৃপা, আজ ঘটবে অনেককিছুই ; পড়ুন রাশিচক্র
সোমবার মানেই বাবা মহেশ্বরের বার ৷ শিবের দৃষ্টিতে প্রেম, অর্থ, সুখময় হবে কাদের? আজকের দিনটি কোন রাশির কেমন কাটবে, তা জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷
Published : January 5, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ: আপনার অতিরিক্ত সংবেদনশীল প্রকৃতির জন্য প্রেমের জীবনে সুর কেটে যেতে পারে। আবেগগুলি আপনার সুখের পথে কাঁটা হওয়ার আগে সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করুন। আজকে আপনি অতিরিক্ত খাটতে রাজি নন, তাই ভাগ্যে অতিরিক্ত রোজগার দেখা যাচ্ছে না। আজকে আপনি অসংযত আবেগের বশবর্তী হয়ে কাজ করতে পারেন। তাই মেজাজ ঠান্ডা রাখুন। প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব থাকা সত্ত্বেও আপনার সেরা প্রকল্পগুলি অন্য কাউকে দেওয়া হতে পারে যা আপনাকে খুবই ঈর্ষান্বিত করে তুলতে পারে।
বৃষ: প্রিয়জনের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে মানসিক স্বস্তি এবং রোম্যান্টিক অনুভূতি বোধ করবেন। এই স্মৃতিগুলি রেখে দেওয়ার জন্য ফটো তুলতে ভুলবেন না, কারণ এটি আপনার ভালোবাসাকে আরও দৃঢ় করে তুলবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে দিনটি সন্তুষ্টিময়। তবে এমন বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকুন যা আপনার অনেক সময় এবং পরিশ্রম নিয়ে নেয়। কাজের জায়গায় একটি দুর্দান্ত দিন কারণ আপনি আপনার বুদ্ধি এবং সৃজনশীলতার দিয়ে বসের মন জিতে নেবেন। আপনার উদ্ভাবনী প্রকৃতি আপনাকে নতুন প্রকল্পগুলিতে কাজ করতে সহায়তা করবে।
মিথুন: আপনার যৌক্তিক এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা আজ খুব ভালো থাকবে। সুতরাং, আপনি ভালো সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হতে পারেন। দিনের প্রথমার্ধে, আপনি আপনার মন এবং যুক্তি ব্যবহার করে ভালো কাজ করবেন। আপনি যদি আজ নিজের আয় বৃদ্ধি করতে চান, তবে আপনার আর্থিক পরিস্থিতির দিকে একান্ত মনোনিবেশ করুন। আপনি যদি কিছু নিয়ে খুব বেশি ভাবেন, তবে আপনার মন কেবল ঘোলাটে হয়ে যাবে। আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকতে পারে। অতএব, জিনিসগুলি আজ ভালোর দিকে যাওয়া উচিত।
কর্কট: আজ আপনি আপনার বাচ্চাদের কল্যাণে এবং উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করবেন। বিকেলে, আপনি তাদের পড়াশোনার সাফল্য সম্পর্কে ভালো সংবাদ শুনতে পারেন। সন্ধ্যায়, ধ্যান এবং প্রার্থনা আপনার বেশিরভাগ সময় নেবে। আর্থিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে আপনি সাধারণত আপনার হৃদয়ের আবেগকে মূল্য দেন না এবং অনুসরণ করেন না। আজকে, আপনি অর্থের ক্ষেত্রেও একই চিন্তাধারা অনুসরণ করবেন। আপনার মনকে যে সব কাজ আলোড়িত করে, সেগুলি এড়িয়ে চলুন।
সিংহ: আপনাকে উপার্জন ও খরচের মধ্যে ভারসাম্য আনতে হবে। শেয়ারে বিনিয়োগ করার ও ফাটোকা খেলার জন্য এটি খুবই ভালো সময়। আপনার ঋণ শোধ হয়ে যাবে এবং বকেয়া অর্থ পেয়ে যাবেন। অনেকদিন ধরে যে কাজ বা প্রকল্পটিতে বিলম্ব হচ্ছিল, তা এখন সম্পন্ন হবে। আপনি হয়তো একটি সম্পর্কের দিকে এগোতে চাইবেন, কিন্তু হৃদয়ঘটিত বিষয়ে সতর্ক থাকুন। কর্তৃত্ব না ফলানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।
কন্যা: আপনার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে দয়ালু, সহমর্মী ও বিশ্বাসী আচরণ করুন এবং আপনি প্রকৃত ভালোবাসা খুঁজে পাবেন ও রোমান্টিক জীবন যাপন করতে পারবেন। বাজেটে কুলোলে আপনি জিনিসপত্র কিনবেন ৷ নাহলে আর্থিক পরিস্থিতি উন্নত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবেন। যুক্তিহীন ভাবে অর্থ খরচ করার জন্য কেউ আপনাক এপ্ররোচিত করতে পারবে না। কর্মক্ষেত্রে একটি সন্তোষজনক দিন কাটবে। আপনার মিশুকে স্বভাবের কারণে সহকর্মীদের সঙ্গে সুস্থ সম্পর্ক থাকবে, যা কিনা আপনার উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রেও সাহায্য করবে।
তুলা: আজকে আপনার নিজের জীবনকে আরো অর্থপূর্ণ ও পরিপূর্ণ মনে হবে, কেননা আপনি আপনার চরিত্রের শৈল্পিক দিকটিকে কাজে লাগাতে পারবেন। সন্ধ্যাবেলা আপনি হয়তো কেনাকাটা করতে যাবেন। সব মিলিয়ে, আজকে একটি আকর্ষক দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি যদি জীবনে সঠিক সামঞ্জস্যতা পেতে চান তবে আপনার সঙ্গীর আবেগকে মর্যাদা দিন। আর্থিক বিষয়গুলি আজ আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হবে। কঠোর পরিশ্রমের সাহায্যে আজ আপনি বিভিন্ন সুযোগের দরজাও খুলে ফেলতে পারেন।
বৃশ্চিক: আপনি হয়তো আচমকা স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠবেন। আজকে আপনি ঠিক করবেন যে স্বাস্থ্যকর খাবার খাবেন ও স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করবেন। দৈনন্দিন কার্যকলাপের তালিকায়, নিয়মিত শরীরচর্চা শীর্ষে জায়গা করে নেবে। আজ, আপনি কর্মই ধর্ম এই কথার আসল অর্থ বুঝতে পারবেন। প্রতিদিনের জীবনে এটি প্রয়োগ করলে, তা আপনাকে সাফল্যের আরও কাছে নিয়ে আসবে। অর্থের বিষয়ে আপনি আজ উদ্বিগ্ন থাকবেন। এই উদ্বেগগুলি হল দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক বিষয়, উত্তরাধিকার সম্পত্তি বা আপনার অংশীদারদের সঙ্গে যৌথ আর্থিক বিনিয়োগ।
ধনু: আপনার অবস্থান ক্রমশ দুর্বল হতে পারে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি নিজের উপর ঝামেলা টেনে আনতে পারেন। আপনি যদি আপনার কার্যকলাপগুলির জায়গা পরিবর্তন করেন, তাহলে আপনি ভালো অর্থনৈতিক লাভ আশা করতে পারেন। স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আজকের দিনটি মাঝারি হবে। তবে আপনার পক্ষে স্থিতিশীল মেজাজ বজায় রাখা খুব কঠিন হতে পারে। আয় বা ব্যয়, উভয় ক্ষেত্রে আপনি সমান বিবেচনা করবেন। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে।
মকর: আজকের দিনে আপনি যা অর্জন করবেন তাতে আপনার মনে হবে আপনি জীবনে সফল হওয়ার জন্যই জন্মেছেন। ঠিকই, আজ আপনি যা করবেন তাতেই সাফল্য পাবেন, এমনকি খুব বেশি পরিশ্রম না করলেও। যদিও অন্ততপক্ষে উদ্যোগ নেওয়া ও কোনও কারণ ছাড়াই পুরষ্কারের আশা না করা গুরুত্বপূর্ণ। আপনার নিয়মমাফিক কাজগুলি শেষ করার জন্য আজ আপনাকে একটু বেশি খাটতে হবে। পেশাগত বৃত্ত বাড়ানোর জন্য আজ ভালো দিন।
কুম্ভ: দিনের প্রথমার্ধে, আপনি কাজ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় এবং কাজ সম্পাদনে মনোনিবেশ করবেন, যেখানে দিনের দ্বিতীয়ার্ধ আপনার স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাবে। আপনার নিষ্ফল লক্ষ্যগুলির পিছনে সময় নষ্ট করা উচিত নয় এবং অবশ্যই আপনার অগ্রাধিকারগুলি স্থির করে নিন। লাভের লক্ষ্যে কাজ করার জন্য আজকের সময়টি ভালো, কারণ আপনি যদি আরও অপেক্ষা করেন, তবে আপনি একই পরিমাণ লাভ পেতে পারেন। পুরো দিন আপনি প্রযুক্তিগত সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত থাকবেন।
মীন: আপনি আপনার সাম্প্রতিক সমস্যার মূল উৎসে পৌঁছনোর চিন্তাভাবনা নিয়ে আজকের দিনটি শুরু করবেন। উত্স চিহ্নিত করলেই অর্ধেক কাজ শেষ হয়ে যায়; এটিকে অপসারণ করা কেবলমাত্র উদ্যোগ এবং সাহসের বিষয়। তর্কবিতর্ক আপনাকে ক্লান্ত করে তুলতে পারে বা আপনার উপর চাপ তৈরি করতে পারে, তাই অন্যদের সঙ্গে শান্ত ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। আপনি আজকে নানাসময় প্রচণ্ড বিভ্রান্ত থাকবেন। আজকের গ্রহের অবস্থান আপনাকে একটি জিনিসে আটকে থাকতে দেবে না এবং আপনার মন দোলাচলে ভুগতে পারে।