শুক্রে বিশেষ যোগে কর্মক্ষেত্রে বড় সাফল্য ও অর্থপ্রাপ্তি

আজ কাদের ভাগ্যে চমক, কোন রাশির জাতক-জাতিকারা পদে পদে বাধা পাবেন ? আর কারাই বা থাকবেন সতর্ক হয়ে ? শুক্রবারের রাশিফলে জেনে নিন ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 5, 2025 at 12:05 AM IST

6 Min Read
মেষ: আজ আপনি যে কাজই করবেন, তাতেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাইবেন। যে কাজ আপনি করতে চান, তাতে বেশি মনোযোগ দিন এবং দেখবেন ধৈর্য্য আপনাকে সবকিছু সহজে সামলাতে সাহায্য করবে। আপনার আনন্দের মাত্রা বেশি থাকবে ও স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। এই পর্যায়ে, আপনি আর্থিক পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা নিয়ে আরও বেশি গুরুত্ব সহকারে চিন্তাভাবনা করবেন। আজ আপনি ব্যয়ের দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়ার ফলে, স্থিতিশীল আর্থিক গ্রাফ পাওয়ার ইচ্ছা বাড়বে।

বৃষ: আজ আপনি প্রত্যয়ী ও নিশ্চিত মনোভাব নিয়ে ঘুম থেকে উঠবেন। সতর্ক থাকুন, কেননা আপনার অনমনীয় মনোভাবের কারণে আপনাকে একগুঁয়ে মনে হতে পারে। কোনও বিবাদের ক্ষেত্রে আপনি হয়তো মাঝরাস্তায় আসতে অরাজি থাকবেন ও আপনার মতামত জোরের সঙ্গে প্রকাশ করা আপনার স্বভাব হয়ে দাঁড়াবে। কর্মক্ষেত্রের চাপের পেছনেই আজকের বেশির ভাগ সময় ব্যয় হবে। স্বাস্থ্য ও সুস্থতা আজকের দিনে সবথেকে প্রাধান্য পাবে। খুবই স্বাভাবিক যে, আপনি ফিটনেস সংক্রান্ত পরিকল্পনা করবেন ও অবিলম্বে শরীরচর্চা শুরু করবেন।

মিথুন: কিছুদিন আগে যে আধ্যাত্মিকতার খোঁজ আপনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, আজ আপনি আবার তা শুরু করবেন। তার মানে এই নয় যে আপনি সন্ন্যাসী হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। আপনি শুধু নিজের আত্মার কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছেন। যদিও নিজের ওপরে খরচ করার সময়ে আপনি সংযত থাকেন, আপনার প্রিয়তমকে আপনি যেরকম বিলাস ও আরামে রাখেন তা সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। আপনার প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে আপনি উদ্যমী ও আত্মবিশ্বাসী। সম্পর্কটিকে তৈরি করা জন্য আপনি যে ত্যাগ করেছেন তা নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট বোধ করবেন।

কর্কট: আপনার প্রিয়জনকে খুশী করতে আপনি অতি দামী জিনিস কিনে নিজের আবেগের ঘনত্ব বোঝাবেন। আপনি যদি ব্যক্তিকে খুশি করার জন্য অর্থ ব্যয় করেন তবে প্রচেষ্টাতে সাফল্য আসতে পারে। উপহার বিনিময় করার জন্য এটি অত্যন্ত অনুকূল দিন। আপনি ব্যয় করে কারও মন জয় করতে পারেন! কাজের জায়গায়, আপনার অনুসন্ধানের প্রবণতা আপনাকে প্রযুক্তিগত সমস্যার সমাধানের জন্য একটি গোপন মিশনে নিয়ে যেতে পারে। আপনি আপনার সিনিয়রদের সামনে আপনার মতামত রাখতে সফল হতে পারেন।

সিংহ: আপনি আপনার প্রিয়তমা থেকে হৃদয়ের সমর্থন পেতে পারেন। আপনার প্রিয়জনের একটি পাওয়া একটি আকর্ষণীয় বার্তা আপনার মন ভালো করে তুলতে পারে। সম্পর্কের প্রতি নিষ্ঠা এবং প্রতিশ্রুতি থাকবে। ভালো কাজ পেয়ে আপনার উপার্জন বৃদ্ধি ঘটতে পারে। স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগগুলি সুবিধা দিতে আরও বেশি সময় নিতে পারে, তাই ধৈর্য ধরতে শিখুন। শেয়ার মার্কেটে লগ্নি করা থেকে বিরত থাকুন। পেশাগতভাবে আপনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে এবং সিনিয়রদের থেকে প্রশংসা অর্জনের জন্য বেশ বদ্ধপরিকর হতে পারেন। আপনার কাজের প্রোফাইলে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাবে।

কন্যা: আপনি আপনার সঙ্গীকে আপনার স্বভাবের প্রেমপূর্ণ দিকটি দেখাতে পারেন। কোনও ঘরোয়া সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য এটি সঠিক নয় তবে কেবল আপনার আজ মন খুলে দিনয়ি উপভোগ করুন। ভবিষ্যতের সঞ্চয় সম্পর্কে স্পষ্টতা পেতে আপনার আয় এবং ব্যয় পর্যালোচনা করুন। কাজের জায়গায় সবকিছু সুচারুভাবে চলতে পারে কারণ আপনি আপনার বসকে আপনার প্রফুল্ল মেজাজ দিয়ে মুগ্ধ করতে পারেন। আজকের দিনটি হিসেব করার জন্য উপযুক্ত হতে পারে যেহেতু আপনি হাতের কাজগুলি সম্পর্কে আরও সতর্ক, বাস্তববাদী এবং নিশ্চিত।

তুলা: নতুন কাজ শুরু করার জন্য আজ শুভ দিন। অফিসে আপনাকে নতুন পদ দেওয়া হবে এবং তাতেও আপনি কৃতিত্ব অর্জন করবেন। আপনি যে কাজে হাত দেবেন, তাতে সফল হওয়া নিশ্চিত করবেন। আজকে আপনার জন্য সৌভাগ্যশালী দিন। সম্প্রতি আপনি যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, তার পরে একটি বিরতি আপনার প্রাপ্য। কাজেই, আজকের দিনটি, আপনার নিঃশেষিত শক্তি পুনরুজ্জীবিত করতে কাজে লাগান। আরাম করুন এবং বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান ।

বৃশ্চিক: পারিবারিক বিষয়গুলি অনেকদিন ধরেই আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। বিচ্ছিন্ন জীবনসঙ্গী হয়তো, সব যোগাযোগ ছিন্ন করে দেওয়ার শেষ আঘাত আজকেই আনবেন। যাই হোক, শান্ত থাকুন এবং মুখে লাগাম দিন। পরিবারের শান্তি সুরক্ষিত করাকেই আপনাকে প্রাধান্য দিতে হবে। নেতিবাচক চিন্তায় মাথাকে বিব্রত হতে দেবেন না। অন্যদের খামতি ধরিয়ে দেওয়া এড়িয়ে চলুন এবং এরকম মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন, যা লোকজনদের দুঃখ দিতে পারে। নিজের ভালো স্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং অন্যদের খুশি রাখার জন্য, সবকিছুর ইতিবাচক দিকটিই দেখুন।

ধনু: আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক সত্ত্বেও, আপনি একসঙ্গে থাকার জন্য পর্যাপ্ত সময় নাও পেতে পারেন। তবে আপনার নিজের প্রিয়জনের উপর আস্থা রাখতে হবে এবং যতটা সম্ভব সময় ব্যয় করতে হবে। আর্থিক বিষয়গুলিকে আরও বাস্তবসম্মত উপায়ে পরিচালনা করা আপনাকে আবেগপ্রবণ কেনাকাটা নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করতে পারে। অফিসে একটি প্রশংসাসূচক দিন হিসাবে আপনি সিনিয়রদের কাছ থেকে প্রশংসা এবং উত্সাহ অর্জন করতে পারেন। এটি আপনাকে আপনার সমস্ত অতিরিক্ত সময় সর্বোত্তম সম্ভাব্য উপায়ে ব্যবহার করতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।

মকর: ঈশ্বর তাদেরই সাহায্য করেন, যারা নিজেদের সাহায্য করে; তেমনি, আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টার আজ ভালো ফল পাবেন। আপনি যদি শেয়ার এবং স্টক নিয়ে কাজ করেন, তাহলে আজ আপনার দিনটি ভালো যাবে। আপনার সাফল্যের জন্য আপনার জীবনসঙ্গীর ভাগ্য দায়ি, সুতরাং তাকে তার কৃতিত্ব দিন। আজকের দিনটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের কথা ভাবার জন্য ভালো, যদিও জমিজমায় বিনিয়োগ না করাই ভালো। অবসরের কার্যকলাপের পিছনে অর্থ ব্যয় হতে পারে।

কুম্ভ: আপনার মাথায় নানা নতুন ধারণা আসে, আপনি চাইবেন সেগুলি দিয়ে পৃথিবীকে আরও ভালো করে তুলতে। দলে কাজ করার সময়ে আপনি নিজেকে নিংড়ে দেবেন এবং অসাধারণ পরিকল্পনা এবং সমাধান নিয়ে আসবেন। বেশ কিছু সময় ধরে, বিভিন্ন কাজের কারণে আপনি যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম করেছেন, তাই এখন নিজেকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দেওয়ার সময় এসেছে। প্রযুক্তিগত কাজ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। আজকের দিনটি সিস্টেম এবং সফ্টওয়্যার সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সংশোধন বা সমাধানের জন্য ভালো।

মীন: আপনার বাড়ি এবং পরিবার আপনার কাছে খুবই মূল্যবান; যেখানে কি না এমন সমস্যা ধিকিধিকি জ্বলছে, যার মুখোমুখি আজ আপনাকে হতে হবে। আপনি সমস্যা থেকে পালিয়ে যেতে পারবেন না ; বুদ্ধিমানের কাজ হবে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে খাপ খায়, এমন কোনও একটি অবস্থানে স্থির থাকা, ও তুচ্ছ সমস্যার সমাধান সন্ধান করা। সামান্য ঘটনাকে খুব বিশাল ঘটনায় পরিণত করবেন না। টাকাপয়সা সংক্রান্ত বা যুক্তি দিয়ে ভাবতে হয় এমন বিষয় সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার এটিই আদর্শ সময় ৷

সম্পাদকের পছন্দ

