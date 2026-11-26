বন্ধ 52টি ইটভাটা ! কোচবিহার-আলিপুরদুয়ারে কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কায় কয়েক লক্ষ শ্রমিক
Fear of becoming unemployed: মেঘালয়ের কয়লা না মেলায় বিপাকে উত্তরবঙ্গের ইটশিল্প। লক্ষ লক্ষ কাঁচা ইট তৈরি করেও পোড়ানোর কাজ শুরু করতে পারছেন না ভাটা মালিকেরা।
Published : November 26, 2026 at 7:02 PM IST
কোচবিহার, 26 নভেম্বর: অসম সীমান্ত দিয়ে বেআইনি কয়লা বাংলায় ঢুকতে দেওয়া হবে না, কয়েক মাস আগে কোচবিহারে এসে এমনই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের পর থেকেই মেঘালয় থেকে অসম হয়ে পশ্চিমবঙ্গে কয়লা সরবরাহে সমস্যা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ ইটভাটা মালিকদের । তার জেরে কার্যত অচল কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের ইটশিল্প ।
দুই জেলা মিলিয়ে 52টি ইটভাটার একটিও এখনও উৎপাদন শুরু করতে পারেনি । লক্ষ লক্ষ কাঁচা ইট তৈরি করে মজুত রাখা হলেও জ্বালানির অভাবে সেগুলি পোড়ানো যাচ্ছে না । ফলে বিপুল আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কার পাশাপাশি কর্মসংস্থান হারানোর ভয় তৈরি হয়েছে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত কয়েক লক্ষ শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের মধ্যে ।
ইটভাটা মালিকদের বক্তব্য, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের মাটির গুণগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কাঁচা ইট পোড়ানোর জন্য মেঘালয়ের কয়লা সবচেয়ে উপযুক্ত । এই কয়লার তাপ উৎপাদনের ক্ষমতা যেমন বেশি, তেমনই দামও তুলনামূলক কম । ফলে উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় । কিন্তু বর্তমানে মেঘালয় থেকে অসম হয়ে উত্তরবঙ্গের দুই জেলায় কয়লা পৌঁছচ্ছে না । তাঁদের অভিযোগ, মেঘালয়ের কয়লা অসম ও বিহার-সহ বিভিন্ন রাজ্যে সরবরাহ করা হলেও পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় সেই সরবরাহ কার্যত বন্ধ ।
এর ফলে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সীমান্তবর্তী এলাকায় । এক দিকে, উপযুক্ত কয়লার অভাবে স্থানীয় ইটভাটাগুলি উৎপাদন শুরু করতে পারছে না । অন্য দিকে, মেঘালয়ের কয়লা সহজলভ্য হওয়ায় অসমের ইটভাটাগুলির উৎপাদন খরচ তুলনামূলক কম থাকছে । সেই ইটই কম দামে কোচবিহার সংলগ্ন এলাকায় বিক্রি হচ্ছে । ফলে জ্বালানির সংকটের পাশাপাশি অসমের ইটের সঙ্গে দামের প্রতিযোগিতাতেও পিছিয়ে পড়ছেন এরাজ্যের ভাটা মালিকেরা ।
ইটভাটা মালিক সংগঠনের সভাপতি দীনেশ কুমার প্রসাদ বলেন, সাধারণত দুর্গাপুজোর পর থেকেই ইটভাটাগুলিতে উৎপাদন শুরু হয় । নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত চলে ইট পোড়ানোর কাজ । কিন্তু এবার কালীপুজো পেরিয়ে নভেম্বর মাসের শেষের দিকে এসেও কোনও ভাটা চালু করা সম্ভব হয়নি । তাঁর কথায়, "কী কারণে মেঘালয় থেকে আমরা কয়লা কিনতে পারছি না, তা বুঝতে পারছি না । অসম থেকে বাংলায় কয়লার গাড়ি ঢুকছে না । ফলে জ্বালানির সমস্যা তৈরি হয়েছে । লক্ষ লক্ষ কাঁচা ইট তৈরি করে বসে রয়েছি, অথচ সেগুলি পোড়ানোর মতো কয়লা পাচ্ছি না ।"
দীনেশের দাবি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার মিলিয়ে মোট 52টি ইটভাটা রয়েছে । বর্তমানে সব ক'টিই বন্ধ । একটি ইটভাটায় বছরে গড়ে 350 থেকে 400 মেট্রিক টন কয়লার প্রয়োজন হয় । ফলে দুই জেলার 52টি ভাটার জন্য বিপুল পরিমাণ জ্বালানি দরকার । কিন্তু মেঘালয়ের কয়লার বিকল্প হিসেবে রানিগঞ্জ বা ইন্দোনেশিয়ার কয়লা ব্যবহার করতে হলে উৎপাদন খরচ অনেকটাই বেড়ে যাবে ।
মালিক সংগঠনের হিসাব অনুযায়ী, বিকল্প কয়লা ব্যবহার করলে প্রতি ইটের দাম প্রায় 3 টাকা পর্যন্ত বাড়তে পারে । তাতে বাজারে অসমের ইটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা আরও কঠিন হয়ে পড়বে । নির্মাণ সামগ্রীর বাজারে দামের সামান্য হেরফেরও ক্রেতাদের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে । ফলে জ্বালানির দাম বাড়লে স্থানীয় ইটভাটাগুলির বাজার হারানোর আশঙ্কা রয়েছে ।
এই শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত শুধু ভাটা মালিক বা ইট তৈরির শ্রমিকেরা নন । রয়েছেন ইট পরিবহণকারী গাড়ির মালিক ও চালক, ইট ওঠানো-নামানোর কাজে যুক্ত শ্রমিক, রাজমিস্ত্রি এবং নির্মাণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য মানুষ । ইটভাটা বন্ধ থাকলে তাঁদের কাজও কমে যাবে । বিশেষ করে মরশুমি শ্রমিকদের জীবিকায় বড়সড় প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা মালিক সংগঠনের ।
ইটভাটা মালিকদের বক্তব্য, উৎপাদনের মরসুমের গুরুত্বপূর্ণ সময় ইতিমধ্যেই পেরিয়ে যাচ্ছে । দ্রুত কয়লা সরবরাহ স্বাভাবিক না হলে শুধু এ বছরের উৎপাদনই ব্যাহত হবে না, গোটা শিল্পের আর্থিক ভিতও দুর্বল হয়ে পড়তে পারে । কাঁচা ইট দীর্ঘদিন মজুত করে রাখলেও তা পোড়ানো না গেলে প্রত্যাশিত লাভের মুখ দেখা সম্ভব নয়। উলটে জমি, শ্রমিক এবং অন্যান্য খাতে খরচ বহন করতে হচ্ছে মালিকদের ।
এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছে ইটভাটা মালিক সংগঠন । তাদের আবেদন, বেআইনি কয়লা পাচার রুখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বজায় রেখেই মেঘালয় থেকে বৈধ পথে উপযুক্ত মানের কয়লা সরবরাহের সমস্যার সমাধান করা হোক । অসম হয়ে কয়লা পরিবহণের ক্ষেত্রে ঠিক কোথায় বাধা তৈরি হচ্ছে, তা চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি উঠেছে ।
মালিক সংগঠনের আশঙ্কা, সমস্যা দ্রুত না মিটলে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের 52টি ইটভাটার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে । তার সরাসরি প্রভাব পড়বে কয়েক লক্ষ শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের রুজি-রোজগারে । বেআইনি কয়লা প্রবেশ রুখতে প্রশাসনের পদক্ষেপের পাশাপাশি বৈধ কয়লার সরবরাহ নিশ্চিত করাও যে জরুরি, এই পরিস্থিতিতে সেই প্রশ্নই সামনে আসছে ।