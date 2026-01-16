ইলিশ টু তপসে, কাঁচা থেকে ভাজা; কেষ্টপুরে 500 বছরেরও পুরনো মাছের মেলা
শীতের রোদ গায়ে মেখে কাঁচা থেকে ভাজা মাছের স্বাদ নিতে পর্যটকদের ভিড় হুগলির কেষ্টপুরের মাছের মেলায়। কিন্তু জানেন কী এই মেলার ইতিহাস ?
Published : January 16, 2026 at 8:25 PM IST
পলাশ মুখোপাধ্যায়
কেষ্টপুর (হুগলি), 16 জানুয়ারি: মাছে ভাতে বাঙালি ৷ এই প্রবাদ বাক্যটি শুধুমাত্র খাদ্যাভ্যাস নয়, বরং বাঙালির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত জীবনধারার প্রতিচ্ছবি। বাঙালির কাছে ভাত ও মাছ প্রতিদিনের পাতে যেন 'ম্যান্ডেটরি' ৷ মাছ না-হলে বাঙালির মন ভরে না। ভাজা, ঝাল, ঝোল, ভাপা, চচ্চড়ি, টক, মুড়ি ঘণ্ট- বাঙালির সঙ্গ মাছ কোনওদিন ছাড়েনি। তাই বাঙালির জন্য বসেছে মাছের মেলা ৷ আনুমানিক 519 বছরের পুরনো মাছের মেলা বসে হুগলির দেবানন্দপুরে অন্তর্গত কেষ্টপুরে ৷
গত পরশু ছিল পৌষ সংক্রান্তি ৷ পয়লা মাঘের শুরুতে প্রতিবছর মহা সমারোহে এই মাছের মেলা বসে ৷ গতকাল মেলায় ছিল কাঁচা মাছের নানাকরম সম্ভার ৷ মাছ কেনার পাশাপাশি স্বাদ নিতে দেদার বিক্রি হয় ভাজা মাছের।
নানারকমের মাছের বাহার- মৌরলা, চিংড়ি থেকে সামুদ্রিক মাছ ভাজার চাহিদা সবথেকে বেশি। পঞ্চাশ টাকা প্লেট থেকে দু'শো টাকার মাছও বিক্রি হয়েছে এই মেলায়। রয়েছে 50 কেজি ওজনের শঙ্কর, 35 কেজি ওজনের কাতলা, 40 কেজির ভোলা, পাঁচ ফুটের বাইন, বিভিন্ন ওজনের রুই, আর মাছ, ইলিশ, ভেটকি, বোয়াল তো ছিলই ৷ আবার নানা ধরনের কাঁকড়াও বিক্রি হয়েছে। অনেকে আবার শীতের আমেজ উপভোগ করতে মেলা থেকে মাছ কিনে পাশের আমবাগানে বনভোজনের আয়োজন করছেন। সব মিলিয়ে একদিনের মেলায় জমজমাট হয়ে ওঠে কেষ্টপুর ৷ বিভিন্ন জেলা থেকে বহু মানুষ এসেছিলেন এই মেলায়।
মেলার ইতিকথা- আনুমানিক 519 বছরের পুরনো এই মাছের মেলা। পয়লা মাঘ এই মেলা হয় প্রতিবছর। তৎকালীন সময়ে কেষ্টপুরের জমিদার ছিলেন গোবর্ধন গোস্বামী। তাঁর ছেলে রঘুনাথ দাস গোস্বামী চৈতন্য মহাপ্রভুর ছয় পারিষদ ছিলেন ৷ এর পিছনের কাহিনি তুলে ধরেছেন কেষ্টপুর মাছের মেলার কাছে থাকা রাধাগোবিন্দের মন্দিরের পুরোহিত ৷
জানা গেল, সন্ন্যাস নেওয়ার কারণে সংসার ত্যাগ করেছিলেন রঘুনাথ দাস গোস্বামী ৷ তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার জন্য পানিহাটিতে যান। সেখানে গিয়ে মহাপ্রভু চৈতন্যর সঙ্গে দেখা হয়নি রঘুনাথের ৷ পরিবর্তে চৈতন্যর পারিষদ নিত্যানন্দের সঙ্গে দেখা হয় গোবর্ধনের ছেলের ৷ তিনি জানান, দীক্ষা নেওয়ারই বয়স হয়নি রঘুনাথের ৷ দীর্ঘ ন'মাস পর বাড়ি ফিরে আসেন রঘুনাথ। দিনটা ছিল পৌষের শেষ ৷ সেই আনন্দে বাবা গোবর্ধন গোস্বামী গ্রামের মানুষকে খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। বাড়িতে ভগবানের পুজো হয়, তাই পাশের আমবাগানে গ্রামবাসীকে খাওয়ানোর আয়োজন করা হয় ৷ তবে পরবর্তীতে রঘুনাথ গোস্বামী চৈতন্য মহাপ্রভুর ছয় পারিষদ হয়েছিলেন ৷
জমিদারের কাছে গ্রামবাসীদের খাওয়ার আবদার- গ্রামের মানুষ তাঁর ভক্তির পরীক্ষা নেওয়ার জন্য কাঁচা আমের ঝোল ও ইলিশ মাছ খাওয়ার আবদার করেন। গ্রামবাসীর আবদার মতো বাড়ির পাশের গাছ থেকে জোড়া আম পেড়ে আনা হয়। কথিত রয়েছে, সরস্বতী নদীতে জাল ফেলে জোড়া ইলিশ মাছ আনা হয়। বিশাল খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়। তারপর থেকেই পয়লা মাঘ প্রতিবছর ভক্তরা রাধাগোবিন্দ মন্দিরে পুজো দিতে ভিড় জমান ৷ পরবর্তীতে ওই এলাকায় মানুষজন পৌষ সংকান্তির দিন ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করেন ৷ আরও পরে মাছের পসরা নিয়ে ব্যবসায়ীরা বসতে শুরু করেন ৷ সেই থেকে পৌষ সংকান্তিতে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রত্যাবর্তন ঘিরে মাছের মেলা হয়ে আসছে ৷
দোকানদারদের পসরা- এদিন সারাদিন পুজো ও সংকীর্তন ছাড়াও পাশের মাঠে মেলা হয়। বর্তমানে সেই মেলার পসার বেড়েছে। রুই, কাতলা, ভোলা ভেটকি, বোয়াল থেকে টুনা, লালমোহন, শংকর মাছ কিনতে ভিড় জমান ক্রেতারা। হুগলি ছাড়াও মেলায় আসেন বর্ধমান, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর 28 পরগনা, বাঁকুড়া থেকে বহু মাছ বিক্রেতা ৷ মাছের বাজারের সঙ্গে বিভিন্ন পসরা নিয়ে বসেন বহু দোকানদার।
পৌষ সংক্রান্তির দিন রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রত্যাবর্তন- রাধাগোবিন্দ মন্দির এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী স্মৃতিবিজড়িত মন্দিরের সেবাইত অমর চক্রবর্তী বলেন, "তৎকালীন সময়ে গোবর্ধন গোস্বামী দিল্লির দরবারে লক্ষাধিক টাকার খাজনা দিতেন। সেই রাজার ছেলে ছিলেন রঘুনাথ দাস গোস্বামী। চৈতন্য মহাপ্রভুর পারিষদ নিত্যানন্দের কাছে দীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন। পরে পৌষ সংক্রান্তির দিন ফেরার আনন্দে বিশাল আয়োজন করেন জমিদার। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রত্যাবর্তনে পাশের আমবাগানে বহু মানুষজনকে রান্না-বান্না করে খাওয়ানো হয় ৷ পরবর্তীতে মাছের পসরা নিয়ে বসেন ব্যবসায়ীরা। এখন তা কেষ্টপুরের মাছের মেলা নামেই প্রষিদ্ধ ৷ এখন মানুষের সময়ের অভাবে মাছ ভেজে বিক্রি হয় মেলায়।"
মাছ বিক্রেতা গোপাল বর্মন বলেন, "বিভিন্ন ধরনের মাছ বিক্রি করি। সকাল 6টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত মাছের মেলা চলে। বহু মানুষজন আসেন এই মেলায়।" ভাজা মাছ বিক্রেতা অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, "পাঁচ বছর ধরে ভাজা মাছ বিক্রি করছি। বিক্রি বেড়েছে এখন।" আরও এক ভাজা মাছ বিক্রেতা মামন মণ্ডল বলেন, "50 থেকে 300 টাকার মাছ ভাজা বিক্রি হচ্ছে এবছর ৷ বহু মানুষ মাছ কিনে এখানেই খাচ্ছেন।"