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পিএম সেতু প্রকল্পে জুড়ছে রাজ্যের 51টি আইটিআই, 6 হাজার কোটির বিনিয়োগের ঘোষণা জগন্নাথের

প্রাথমিকভাবে রাজ্যের 51টি সম্পূর্ণ সরকারি আইটিআই-কে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

ITIs to join PM Setu project
পিএম সেতু প্রকল্পে যুক্ত হচ্ছে আইটিআই (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 12, 2026 at 8:55 PM IST

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কলকাতা, 12 জুন: রাজ্যের কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন ক্ষেত্রে বড় উদ্যোগের কথা ঘোষণা করল নতুন সরকার। পিএম সেতু প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরে অন্তত 5 থেকে 6 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে রাজ্যের 51টি সম্পূর্ণ সরকারি আইটিআই-কে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

শুক্রবার পিএম সেতু প্রকল্প নিয়ে আয়োজিত একটি কর্মশালায় মন্ত্রী বলেন, "2024-25 সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের এক হাজার আইটিআই-কে শিল্প সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করে তাদের পরিকাঠামো ও প্রশিক্ষণের উন্নয়নের জন্য 60 হাজার কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন। তবে পূর্বতন রাজ্য সরকার এই প্রকল্পে যোগ দেয়নি ৷" মন্ত্রীর দাবি, প্রকল্পের নামের সঙ্গে ‘প্রধানমন্ত্রী’ শব্দটি যুক্ত থাকায় সেই সময় রাজ্য সরকার এতে অংশগ্রহণ করেনি।

মন্ত্রী জানান, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর কারিগরি শিক্ষা দফতর 'পিএম সেতু' প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে। সেই সূত্রেই শিল্প সংস্থার প্রতিনিধি, উপদেষ্টা সংস্থা কেপিএমজি, বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধি এবং সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে প্রকল্পের রূপরেখা, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্ব এবং দক্ষতা উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, চলতি বছরেই প্রায় 1,600 কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাবনা। এই অর্থের পুরোটা রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে না। কেন্দ্র, রাজ্য এবং শিল্প সংস্থাগুলির যৌথ অংশগ্রহণে প্রকল্পের ব্যয়ভার বহন করা হবে। শিল্প সংস্থাগুলিকে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষ কর্মী তৈরির জন্য সরকারি আইটিআইগুলির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী।

তিনি বলেন, "সরকার চাইছে শিল্প সংস্থাগুলি একটি বা একাধিক আইটিআই-র দায়িত্ব নিয়ে সেখানে নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলুক। এর ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পড়ুয়াদের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হবে।” জগন্নাথ আরও জানান, অতীতে সরকারি আইটিআইগুলির বেসরকারি পরিচালনা নিয়ে যে সমস্যার অভিযোগ উঠেছিল, সেগুলির সমাধানের দায়িত্ব সরকার নেবে। শিল্প সংস্থাগুলিকে প্রশাসনিক জটিলতার মধ্যে না ফেলে তাদের মূল কাজ অর্থাৎ শিল্প পরিচালনার সুযোগ করে দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য।

তিনি বলেন, "রাজ্যে দক্ষ কর্মীর অভাব-দীর্ঘদিনের সমস্যা। তাই শিল্প সংস্থাগুলিকে চিহ্নিত করে সরকার নিজেই তাদের কাছে পৌঁছবে এবং এই প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করবে। সরকারের লক্ষ্য, দক্ষ কর্মী তৈরি করে পশ্চিমবঙ্গকে পরিযায়ী শ্রমিকের রাজ্য থেকে কর্মসংস্থানের রাজ্যে পরিণত করা।"

এদিন হাব-অ্যান্ড-স্পোক মডেলের কথাও তুলে ধরেন মন্ত্রী। তাঁর ব্যাখ্যা, কোনও নির্দিষ্ট দক্ষতার প্রশিক্ষণ এক জেলায় দেওয়া হলেও সেই প্রশিক্ষিত কর্মীরা অন্য জেলায় বা শিল্পাঞ্চলে কাজ করতে পারবেন। ফলে দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিল্পের চাহিদার মধ্যে সরাসরি সংযোগ তৈরি হবে। তবে কোন কোন শিল্প সংস্থার সঙ্গে প্রথম পর্যায়ে যোগাযোগ করা হবে, সেই তালিকা এখনও চূড়ান্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, "এটি ছিল প্রকল্প নিয়ে প্রথম কর্মশালা। আগামিদিনে শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে ধারাবাহিক আলোচনা চালিয়ে পিএম সেতু প্রকল্পকে সফল করে তোলাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য।"

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HIGHER EDUCATION MINISTER
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পিএম সেতু প্রকল্প
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