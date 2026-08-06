কর ফাঁকি রুখতে উত্তরবঙ্গে নজরদারি ! 3 মাসে আটক পণ্যবোঝাই 500 লরি, উদ্ধার 46 কোটি
সিকিম, বিহার ও অসমের মতো পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির পাশাপাশি নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের সুবিধা নিয়ে শিলিগুড়িকে 'করিডোর' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল ।
Published : August 6, 2026 at 5:17 PM IST
শিলিগুড়ি, 6 অগস্ট: জিএসটি না-দিয়ে রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গ জুড়ে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে রাজ্য অর্থ দফতর । বিগত তিন মাসে অভিযান চালিয়ে রাজ্য বাণিজ্যিক কর বিভাগের গোয়েন্দারা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় 532টি ভুয়ো নথিযুক্ত পণ্যবোঝাই লরি আটক করেছেন । এই তল্লাশি অভিযান এবং রাজস্ব পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা পড়েছে প্রায় 46 কোটি 26 লক্ষ টাকা ।
শহরের ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অসাধু ব্যবসায়ীদের একটি চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছিল । সিকিম, বিহার ও অসমের মতো পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির পাশাপাশি নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের সুবিধা নিয়ে শিলিগুড়িকে 'করিডোর' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল ।
কাপড়, প্লাস্টিক, লোহার সরঞ্জাম থেকে শুরু করে ফল, সবজি, পোশাক ও নানা খাদ্যসামগ্রী জিএসটি বা বৈধ নথি ছাড়াই এই পথ দিয়ে যাতায়াত করছিল । এর ফলে রাজ্যের কোটি কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছিল । গোয়েন্দাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, অবৈধ এই কারবারের পেছনে একাধিক ভুয়ো সংস্থার সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে, যারা জাল রেজিস্ট্রেশন ও ভুয়ো ট্যাক্স নথি ব্যবহার করে সরকারি সুবিধা হাতিয়ে নিচ্ছিল । এমন প্রায় আটটি ভুয়ো সংস্থার সন্ধান মিলেছে যাদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে ।
পরিস্থিতির ভয়াবহতা এবং রাজস্ব ক্ষতির বিষয়টি নজরে আসতেই প্রশাসনকে কড়া হাতে ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা দিয়েছে অর্থ দফতর । এ বিষয়ে কড়া অবস্থানের কথা জানিয়ে অর্থ দফতরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, “রাজস্ব ফাঁকি কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না । রাস্তায় নেমে পণ্যবোঝাই লরির নথি নিখুঁতভাবে ও অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে যাচাই করার স্পষ্ট নির্দেশ বাণিজ্য কর বিভাগের আধিকারিকদের দেওয়া হয়েছে ।” মন্ত্রীর নির্দেশের পর থেকেই উত্তরবঙ্গের রাজ্য ও আন্তঃরাজ্য সীমানাগুলিতে নজরদারি এবং তল্লাশি অভিযান আরও জোরদার করা হয় ।
শিলিগুড়ির স্পেশাল কমিশনারের অফিসের অধীনে থাকা ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (বিআই)-এর তিনটি ইউনিট শিলিগুড়ি সদর, রায়গঞ্জ ও আলিপুরদুয়ার - যৌথভাবে গত এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে এই ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করে । উদ্ধার হওয়া 532টি লরির মধ্যে বিআই সদর ইউনিট 239টি, আলিপুরদুয়ার 136টি এবং রায়গঞ্জ 157টি লরি আটক করে । বৈধ জিএসটি নথি না-থাকায় সমস্ত গাড়ির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং বর্তমানে 329টি মামলার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে ।
বিষয়টি নিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাণিজ্য কর বিভাগের এক আধিকারিক জানান, “অনেক লরিই জিএসটি এড়িয়ে অবাধে চলাচলের চেষ্টা করছিল, যা রাজ্য সরকারের রাজস্বে বড় ধাক্কা দিচ্ছিল । মন্ত্রীর নির্দেশের পর অভিযান দ্বিগুণ করা হয়েছে এবং আগামী দিনে অসৎ ব্যবসায়ীদের রুখতে এই ধরনের অভিযান উত্তরবঙ্গ জুড়ে আরও বাড়ানো হবে ।”