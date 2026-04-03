ফল প্রকাশের পরও বাংলায় থাকবে 500 কোম্পানি ফোর্স ! ভোট-পরবর্তী হিংসা ঠেকাতে কড়া কমিশন

ফল প্রকাশের পরও বাংলায় থাকবে 500 কোম্পানি ফোর্স ! ভোট-পরবর্তী হিংসা ঠেকাতে কড়া কমিশন
23 ও 29 এপ্রিল দুই দফায় ভোট, ফল প্রকাশ 4 মে । কিন্তু এখানেই দায়িত্ব শেষ নয়, বরং গণনা মিটলেও মাঠ ছাড়বে না ফোর্স ।
Published : April 3, 2026 at 4:25 PM IST
কলকাতা, 3 এপ্রিল: ভোট মিটলেই বাহিনী ট্রেনে চেপে বাংলা ছাড়ে ! এই চেনা ছবি এবার ভাঙতে চাইছে নির্বাচন কমিশন । ফল ঘোষণার পরেও বাংলায় থাকবে কড়া নজরদারি । সূত্রের খবর, ভোট-পরবর্তী হিংসার আশঙ্কা মাথায় রেখে নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত, রাজ্যে মোতায়েন থাকবে 500 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ।
23 ও 29 এপ্রিল দুই দফায় ভোট, আর ফল প্রকাশ 4 মে । কিন্তু সেই দিনেই দায়িত্ব শেষ নয় বাহিনীর । কমিশনের স্পষ্ট বার্তা, গণনা মিটলেও মাঠ ছাড়বে না কেন্দ্রীয় ফোর্স !
ফল পরবর্তী 'কঠোর নজরদারি'
সাধারণত নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হলেই কেন্দ্রীয় বাহিনী ধীরে ধীরে তুলে নেওয়া হয় । কিন্তু বাংলার অতীত অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলছে । ভোটের পর হিংসা, সংঘর্ষ, প্রতিশোধের রাজনীতি এই অভিযোগ বহুবার উঠেছে । সেই প্রেক্ষিতেই এবার আগেভাগেই 'অ্যালার্ট' কমিশন । জানানো হয়েছে, ফল ঘোষণার পরেও 500 কোম্পানি বাহিনী রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মোতায়েন থাকবে । তাঁদের কাজ হবে রুট মার্চ, এলাকা দখল (এরিয়া ডমিনেশন) এবং স্পর্শকাতর এলাকায় টহল । অর্থাৎ, ভোট মিটলেও 'নির্বাচনী সতর্কতা' চলবে পূর্ণ মাত্রায় ।
স্ট্রং রুমে কড়া পাহারা
শুধু মাঠে নয়, গণনার কেন্দ্রগুলিতেও কড়া নিরাপত্তা বলয় । ইভিএম ও স্ট্রং রুমের নিরাপত্তায় আলাদা করে মোতায়েন করা হচ্ছে আরও 200 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী । গণনা সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই বাহিনী শুধুমাত্র স্ট্রং রুম ও কাউন্টিং সেন্টারের নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবে । কমিশনের লক্ষ্য স্পষ্ট, কোনওভাবেই যাতে প্রশ্ন না ওঠে ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে ।
প্রশাসনকে সমন্বয়ের নির্দেশ
জেলা প্রশাসন ও রাজ্য পুলিশকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । মাঠে যাতে কোনও বিভ্রান্তি না তৈরি হয়, তার জন্য স্পষ্ট গাইডলাইনও পাঠানো হয়েছে । এক কথায়, আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে এবার দ্বিস্তরীয় নজরদারি রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী একসঙ্গে ।
ভিআইপি নিরাপত্তায় কড়াকড়ি
এদিকে ভোটের আবহে আরেক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন, ভিআইপি নিরাপত্তা পুনর্বিবেচনা । রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে পাঠানো নির্দেশে বলা হয়েছে, যাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে বা যারা জামিনে বা প্যারোলে রয়েছেন, তাঁদের নিরাপত্তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে । এমনকি যাঁরা পদমর্যাদার ভিত্তিতে নিরাপত্তা পাওয়ার যোগ্য নন, তাঁদের ক্ষেত্রেও সুরক্ষা তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র ও পুলিশ জেলার ভিত্তিতে কারা নিরাপত্তা পাচ্ছেন, তার বিস্তারিত তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে কমিশন । নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সেই রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
সিইও দফতরে উত্তেজনা, পুলিশের কড়া পদক্ষেপ
এর মধ্যেই নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে সিইও দফতর ঘেরাও ঘিরে । বুধবার রাতে বিবাদী বাগ এলাকায় সিইও অফিস চত্বরে বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় এলাকা । এই ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ করেছে কলকাতা পুলিশ । দুই তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর শান্তিরঞ্জন কুণ্ডু ও শচীন সিংকে নোটিস পাঠানো হয়েছে । আগামী তিন দিনের মধ্যে তাঁদের হেয়ার স্ট্রিট থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় মোট ছয় জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে । অভিযোগ, সরকারি কাজে বাধা, আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ । অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে 132 BNS সহ একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে, যার মধ্যে কিছু ধারাই জামিন অযোগ্য । সিসিটিভি ফুটেজ ও প্রাথমিক প্রমাণের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে পুলিশ ।
রাজনীতি না শান্তি ! কোন পথে বাংলা?
ভোট মানেই উত্তেজনা, বঙ্গ রাজনীতির উঠোনে এ খুবই চেনা দৃশ্য । কিন্তু সেই উত্তেজনা যদি হিংসায় পরিণত হয়, তখনই প্রশ্ন ওঠে গণতন্ত্রের স্বাস্থ্য নিয়ে । ওয়াকিবহাল মহলের মতে, তাই এবার কমিশনের বার্তা স্পষ্ট, ভোট শুধু প্রক্রিয়া নয়, তার পরের শান্তিও সমান গুরুত্বপূর্ণ । ফল ঘোষণার পরও রাজ্যে বাহিনী রাখার সিদ্ধান্ত যেন সেই বার্তাই দিচ্ছে, বাংলা এবার নজরে, আর কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ কমিশন ।
