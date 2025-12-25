সান্তা ক্লজ সেজে শিশুদের মুখে হাসি ফোটাচ্ছেন সম্প্রীতির বার্তা-বাহক সেলিম জোকারওয়ালা

সান্তা ক্লজ সেজে শিশুদের মুখে হাসি ফোটাচ্ছেন সম্প্রীতির বার্তা-বাহক সেলিম জোকারওয়ালা
33 বছর ধরে এই পেশায় রয়েছেন সেলিম আহমেদ ৷ লাল পোশাক-লাল টুপিতে সান্তা রূপে তাঁকে দেখে ছুটে আসে কচিকাঁচারা ৷
কলকাতা, 25 ডিসেম্বর: সব হাতে কাজ নেই, সব পেটে ভাত নেই । চারদিকে বেকারত্বের হাহাকার । আর সেই শব্দ চাপা পড়ছে মন্দির, মসজিদের রাজনীতিতে । গোটা দেশ, এমনকি রাজ্যে প্রতিদিন ঘটে চলেছে নানা ঘটনা, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা । এই পরিস্থিতিতে যখন সাধারণ মানুষের মুখে হাসি কমে আসছে, তখন 50 বছরের সেলিম আহমেদ নিজের দুঃখ চেপে সেই সব বিষন্ন মুখে ফের হাসি ফুটিয়ে তুলছেন ।
আর ধর্মের বেড়াজাল ভেঙে বড়দিনের উৎসবে তিনি নিজেকে সাধারণের সামনে সান্তা ক্লজের রূপে উপস্থাপনা করছেন । এর মধ্য থেকে সামান্য উপার্জন হচ্ছে তাঁর । যা তাঁর নিজের পরিবারের মুখেও ফোটাচ্ছে হাসি । সেলিমের কথায়, মানুষের আনন্দই তাঁর প্রাপ্তি ।
সেলিম জোকারওয়ালা
কলকাতা বারে বারেই দেয় সম্প্রতি বার্তা । এখানে ধর্মীয় উত্তেজনার পরিবর্তে দুর্গাপুজো থেকে ঈদ কিংবা বড়দিন, সবেতেই গা ভাসান সাধারণ মানুষ । এটাই যেন মহানগরের ঐতিহ্য । মধ্য কলকাতার এক ঘিঞ্জি গলি বেট ফোড লেন । তার ভিতর এক চিলতে ঘরে বসবাস সেলিম আহমেদ ওরফে সেলিম জোকারওয়ালার ।
1992 সাল থেকে শুরু তাঁর এই পেশা । কোনও অনুষ্ঠানে মোটু-পাতলু, তো কোথাও ছোটা ভিম সেজে হাজির হন সেলিম ৷ আর বড়দিন এলেই সেলিম হয়ে ওঠেন লাল পোশাক-লাল টুপিতে সান্তা ক্লজ । মানুষকে হাসানোই তাঁর কাজ । আর সেই কাজ 33 বছর ধরে নির্দ্বিধায় করে যাচ্ছেন সেলিম ৷
সেলিমের আর্থিক অবস্থা
তবে ব্যক্তিগত জীবনে কম ঝড়-ঝাপটা দিয়ে যেতে হয়নি তাঁকে ৷ এমনিতে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার তাঁর ৷ সেলিমের কাজ থেকে সামান্য আয়েই চলে সংসার ৷ এরই মধ্যে কয়েক বছর আগে চোখের সামনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখেন বোনকে ৷ আর বোন মারা যাওয়ার দিনই তাঁর একটা অনুষ্ঠানে কাজ ছিল ৷ তাই বোনের মৃত্যুশোক নিয়ে বুকে একপ্রকার পাথর চেপে ভাগ্নেকে সঙ্গী করে চলে যান কাজে ৷ নিজের মনের ভিতের উথাল-পাতাল হলেও হাসি ফোটান অনুষ্ঠানে সকলের মুখে ।
যদিও এই পেশায় এখন সহযোগিতা করার জন্য রয়েছেন তাঁর দুই ছেলেও । তবে তাতে খুব বেশি যে আয় হয় এমনটা নয় ৷ ভাঙাচোরা ছোট একটা ঘরে স্ত্রী, দুই ছেলে ও বউমাকে নিয়ে তাঁর বাস ৷ তবে তা সত্ত্বেও সেভাবে নিরাশা ধরা পড়েনি সেলিমের গলায় ৷
কীভাবে কাজের শুরু
সেলিম আহমেদ জানাচ্ছেন, একটা শোরুম সাজানোর বরাত নিয়েছিলেন । সেখানেই চমক হিসেবে সান্তা ক্লজ সেজেছিলেন । নিজে জোকার সেজে দাঁড়াতেই মানুষের হাসি, খুশি মুখ দেখে তাঁর পর সেই পথেই হাঁটা শুরু করেন তিনি । যা এখনও অব্যাহত । পরিচিত মহল তাঁকে সেলিম আহমেদ নয়, ডাকেন সেলিম জোকারওয়ালা নামেই । এই কাজ করতে ভালো লাগে তাঁর ।
সম্প্রীতির বার্তা বাহক
বর্তমান সময় নানা জায়গায় ধর্মীয় উত্তেজনার পরিস্থিতি ৷ এই অবস্থায় সেলিমের মুখে সম্প্রীতির বার্তা ৷ তিনি বলেন, "আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমান-শিখ-ঈশাই সকলেই ভাই ভাই । আমরা কখনও ধর্মের দৃষ্টিতে ভাবিনি । সব থেকে বড় মানব ধর্ম, তার থেকে বড় কিছু নেই । আগে মানুষ এসেছে তার পরে ধর্ম । সকলের নিজের নিজের ধর্ম আছে । কোনও ধর্ম কখনও খারাপ শেখায় না । সব ধর্ম ভালো । একদল রাজনীতি করেছে । ওদের কথা কানে নিয়ে লাভ নেই । আমার কাজ মানুষকে হাসানো । সব মানুষের মুখেই হাসি ফোটাব, সেই কাজটাই জানি আমি ।"