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বিরল স্নায়ুরোগে বারবার অজ্ঞান, আধুনিক স্টেন্টিংয়ে সুস্থ 50 বছরের ললিতা

এই বিরল স্নায়ুরোগে সময়মতো চিকিৎসা না-হলে অপটিক নার্ভের ক্ষতি হয় ৷ যার ফলে স্থায়ীভাবে দৃষ্টিশক্তি হারানোর আশঙ্কাও থাকে ।

idiopathic intracranial hypertension
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 14, 2026 at 7:41 PM IST

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কলকাতা, 14 জুলাই: দীর্ঘদিন ধরে বারবার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, অসহ্য মাথাব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখার মতো একাধিক সমস্যায় ভুগছিলেন 50 বছর বয়সি ললিতা । কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে আধুনিক ভেনাস সাইনাস অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি ও স্টেন্টিংয়ের মাধ্যমে চিকিৎসা হয় তাঁর ৷ এখন তিনি সুস্থ হয়ে ফিরেছেন স্বাভাবিক জীবনে ।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ললিতার উপসর্গ দেখে প্রথমে চিকিৎসকদের সন্দেহ ছিল হৃদরোগের দিকে । তাই একাধিক হার্টের পরীক্ষা থেকে শুরু করে অ্যাঞ্জিওগ্রাম পর্যন্ত করা হয় । কিন্তু সব রিপোর্টই স্বাভাবিক আসে । এরপর আরও বিস্তারিত পরীক্ষায় ধরা পড়ে যে সমস্যার উৎস হৃদযন্ত্রে নয়, বরং মস্তিষ্কে । বিরল স্নায়ুরোগ ইডিওপ্যাথিক ইন্ট্রাক্র্যানিয়াল হাইপারটেনশন (IIH)-এ আক্রান্ত ছিলেন তিনি ।

idiopathic intracranial hypertension
কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা রোগীর (নিজস্ব ছবি)

বিরল স্নায়ুরোগের খুঁটিনাটি

চিকিৎসকদের মতে, ইডিওপ্যাথিক ইন্ট্রাক্র্যানিয়াল হাইপারটেনশন একটি বিরল স্নায়ুরোগ । এই রোগে কোনও টিউমার, রক্তক্ষরণ বা সংক্রমণ ছাড়াই মস্তিষ্কের ভিতরের চাপ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় । অনেক ক্ষেত্রেই মস্তিষ্ক থেকে রক্ত বহনকারী শিরা সরু হয়ে যাওয়ায় রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয় । ফলে রোগীর তীব্র মাথাব্যথা, ঝাপসা দেখা, মাথা ঘোরা, বমি এবং বারবার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দেয় । সময়মতো চিকিৎসা না-হলে অপটিক নার্ভের ক্ষতি হয়ে স্থায়ীভাবে দৃষ্টিশক্তি হারানোর আশঙ্কাও থাকে ।

ললিতার ক্ষেত্রেও প্রথমে উপসর্গ হৃদরোগের মতো মনে হওয়ায় সেই দিকেই চিকিৎসা এগোয় । পরে নিউরোলজিস্ট কৌশিক দত্ত, ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট সৌম্যকান্তি দত্ত এবং নিউরো ইন্টারভেনশনাল রেডিওলজিস্ট নির্মাল্য রায়ের নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ দল রোগীর বিস্তারিত পরীক্ষা করেন । চিকিৎসায় সহযোগিতা করেন নিউরোইন্টারভেনশন ও এন্ডোভাসকুলার সার্জন সুকল্যাণ পুরকায়স্থ এবং অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট সমর চক্রবর্তী ।

idiopathic intracranial hypertension
কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে বিরল স্নায়ুরোগের চিকিৎসা (নিজস্ব ছবি)

শারীরিক পরীক্ষা

এমআরআই ব্রেন ও এমআর ভেনোগ্রাফিতে ধরা পড়ে, ললিতার মস্তিষ্ক থেকে রক্ত বহনকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ শিরা অনেকটাই সরু হয়ে গিয়েছে । চোখের পরীক্ষায় অপটিক নার্ভ ফুলে যাওয়া এবং দৃষ্টিশক্তির অবনতিও ধরা পড়ে । এরপর চিকিৎসকরা ভেনাস সাইনাস অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি ও স্টেন্টিং করার সিদ্ধান্ত নেন । অস্ত্রোপচার ছাড়াই রক্তনালির ভিতর দিয়ে ক্যাথেটারের সাহায্যে সংকুচিত শিরা প্রসারিত করে সেখানে স্টেন্ট বসানো হয় । এর ফলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয় এবং মস্তিষ্কের ভিতরের চাপ কমে আসে ।

চিকিৎসা না-হলে ঝুঁকি

চিকিৎসক সুকল্যাণ পুরকায়স্থ বলেন, "এই চিকিৎসা শুধু উপসর্গ কমায় না, রোগের মূল কারণেরও সমাধান করে । সরু হয়ে যাওয়া শিরায় স্বাভাবিক রক্ত চলাচল ফিরিয়ে আনতে পারলে মস্তিষ্কের ভিতরের চাপ কমে যায় এবং রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন । পাশাপাশি স্থায়ীভাবে দৃষ্টিশক্তি হারানোর ঝুঁকিও কমে ।" চিকিৎসক সৌম্যকান্তি দত্ত বলেন, "বারবার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া মানেই হৃদরোগ নয় । বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকরা একসঙ্গে কাজ করলে এমন বিরল রোগও দ্রুত শনাক্ত করা সম্ভব হয় এবং রোগী সঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা পান ।"

চিকিৎসক নির্মাল্য রায়ের কথায়, "এমআরআই ব্রেন ও এমআর ভেনোগ্রাফির মতো আধুনিক ইমেজিং পরীক্ষার মাধ্যমে এমন অনেক সমস্যা ধরা পড়ে, যা সাধারণ পরীক্ষায় ধরা পড়ে না । এই রোগীর ক্ষেত্রেও উন্নত ইমেজিং-ই সঠিক রোগ নির্ণয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে ।" চিকিৎসক কৌশিক দত্তের বক্তব্য, "দীর্ঘদিন ধরে মাথাব্যথা, ঝাপসা দেখা, বমি বা বারবার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো উপসর্গ থাকলে তা অবহেলা করা উচিত নয় । সাধারণ পরীক্ষায় কারণ না মিললে আরও বিস্তারিত পরীক্ষা করানো জরুরি । এই বিরল রোগ সময়মতো ধরা পড়লে সম্পূর্ণ চিকিৎসা সম্ভব, কিন্তু দেরি হলে দৃষ্টিশক্তি স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।"

চিকিৎসায় সমন্বয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে চিকিৎসক সমর চক্রবর্তী বলেন, "এ ধরনের জটিল চিকিৎসায় বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকদের যৌথ প্রচেষ্টাই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি । রোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দ্রুত সুস্থ করে তুলতেও এই সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।"

কেমন আছেন রোগী ?

হাসপাতাল সূত্রে খবর, চিকিৎসার পর ললিতার অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার সমস্যা পুরোপুরি বন্ধ হয়েছে । মাথাব্যথা অনেকটাই কমেছে এবং আগের তুলনায় দৃষ্টিশক্তিরও উন্নতি হয়েছে । বর্তমানে তিনি সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরে স্বাভাবিক জীবনযাপন করছেন । নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে ললিতা বলেন, "বহু মাস ধরে কখন যে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাব, সেই ভয় নিয়েই দিন কাটছিল আমার । অনেক পরীক্ষা করেও সমস্যার কারণ জানা যায়নি । শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকেরা আমার রোগের আসল কারণ শনাক্ত করে সঠিক চিকিৎসা করেন । এখন আমি আবার স্বাভাবিকভাবে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে পারছি ৷ এর জন্য চিকিৎসকদের প্রতি কৃতজ্ঞ ।"

TAGGED:

HYPERTENSION
NEUROLOGICAL DISORDER
বিরল স্নায়ুরোগ
হাইপারটেনশন
IIH

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