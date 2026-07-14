জলপাইগুড়িতে অরণ্য সপ্তাহে 50 হাজার চারাগাছ বিতরণ, লক্ষ্যমাত্রা 3 লাখ

জলপাইগুড়িতে অরণ্য সপ্তাহে 50 হাজার চারাগাছ বিতরণ, লক্ষ্যমাত্রা 3 লাখ
জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বিধানসভায় গাছ লাগানোর কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় ।
Published : July 14, 2026 at 3:10 PM IST
জলপাইগুড়ি, 14 জুলাই: জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে তিন লক্ষ চারাগাছ বিতরণ করা হবে । ইতিমধ্যেই 50 হাজার চারাগাছ বিতরণ করা হয়েছে ।জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বিধানসভায় গাছ লাগানোর কর্মসূচি নিতে চলেছেন সাংসদ । পাশাপাশি সদর বিধানসভার বিধায়ক 50 হাজার গাছ লাগানোর টার্গেট নিলেন । অরণ্য সপ্তাহ উদযাপনের অনুষ্ঠানে এমনই ঘোষণা করলেন সাংসদ ও বিধায়করা । মঙ্গলবার জেলা পরিষদ থেকে অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় । সেই শোভাযাত্রা যায় তিস্তা উদ্যান পর্যন্ত ৷
অরণ্য সপ্তাহ উদযাপন শুরু হল জলপাইগুড়িতে । বন দফতরের উদ্যোগে আজ জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের হলঘরে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি বনবিভাগের ডিএফও জিজু জেসপার জে, গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও দ্বীজপ্রতিম সেন, মুখ্য বনপাল টিটি ভুটিয়া, সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়, বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী-সহ অন্যান্য অতিথিরা ।
জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্তকুমার রায় এদিন বলেন, "আমি আমার লোকসভা এলাকার প্রতিটি বিধানসভায় গাছ লাগাব । আমাদের প্রধানমন্ত্রী একটি গাছ মায়ের নামে লাগানোর বার্তা দিয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও সাংসদ ও বিধায়কদের তাঁদের এলাকায় গাছ লাগাতে বলেছেন । আমি ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা নিয়েছি গাছ লাগানোর । মুখ্যমন্ত্রীর যে বার্তা দিয়েছেন, আমরা সেই বার্তাকে পাথেয় করেই গাছ লাগাব । জলপাইগুড়িতে সবুজায়নের লক্ষ্যেই আমরা এই কাজ করছি । ইতিমধ্যেই আমি গাছ লাগিয়েছি । আরও গাছ লাগাব । রক্ষণাবেক্ষণ করব । এর আগে এমন কিছুই করেনি কোনও সরকার । আমরা গুরুত্ব সহকারে গাছ লাগানোর কাজ করব ।"
এদিকে, জলপাইগুড়ির বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী বলেন, "আমার বিধানসভা এলাকায় গাছ লাগানোর কর্মসূচি চালাব । আমি আমার বিধানসভায় ছয় হাজার গাছ লাগানোর কর্মসূচি নিয়েছি ।" সেই লক্ষ্যমাত্রা 50 হাজার পেরিয়ে যেতে পারে বলে দাবি করেছেন বিধায়ক ।
জলপাইগুড়ি বনবিভাগের ডিএফও জিজু জেসপার জে বলেন, "জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে তিন লক্ষ চারাগাছ বিতরণ করব । আমাদের ইতিমধ্যেই 50 হাজার চারাগাছ বিতরণ করা হয়ে গেছে । বেশ কিছু গাছ জঙ্গল এলাকাতেও লাগানো হবে । জঙ্গলের ফাঁকা জায়গায় গাছ লাগানো হচ্ছে ।"
গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও দ্বীজপ্রতিম সেন বলেন, "আমাদের ঘাসবন বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে । গরুমারা জাতীয় উদ্যানে আমরা আশি হেক্টর জমিতে ঘাসবন বানানোর কাজ করব ।"