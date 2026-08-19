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শারদোৎসবে চাই নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা: রাজ্যে আসছে আরও 50 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

ভোট মেটার পরও রাজ্যে প্রায় 50-কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এখনও রয়েছে। দুর্গাপুজো-সহ উৎসবের দিনগুলিতে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করতে, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাজ্যে আসছে আরও 50-কোম্পানি বাহিনী ৷

Central Forces In Bengal
রাজ্যে আসছে আরও 50 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 19, 2026 at 9:00 PM IST

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কলকাতা, 19 অগস্ট: রাজ্যে পালাবদলের পর প্রথম শারদোৎসবে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা ও সম্প্রীতির বাতাবরণ বজায় রাখতে নিরাপত্তা বলয় আরও আঁটোসাঁটো করছে প্রশাসন। আসন্ন উৎসবের মরশুমে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাজ্যে নতুন করে আরও 50 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে।

ভোট মেটার পরও রাজ্যে এখনও প্রায় 50 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। এই নতুন বাহিনী এসে পৌঁছলে উৎসবের নিরাপত্তা আরও জোরদার হবে। মূলত দুর্গাপুজো-সহ উৎসবের দিনগুলিতে যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে কড়া নজরদারি ও নিয়মিত টহলদারির কাজে এই বাহিনীকে কাজে লাগানো হবে।

উৎসবের মরশুমে নিরাপত্তায় বিন্দুমাত্র শিথিলতা রাখতে নারাজ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একাধিক জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য গ্রেফতার হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পুজোকে সামনে রেখে মৌলবাদী শক্তিগুলি আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে সরকারকে নিশানা করার চেষ্টা করতে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন। এই কারণে উৎসব নির্বিঘ্ন রাখতে আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন।

নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সামগ্রিক নিরাপত্তা নিয়ে দলীয় সতীর্থদের সতর্ক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সূত্রের খবর,দলীয় মন্ত্রী ও বিধায়কদের মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, উৎসবের মরশুমে সকলকে নিজের এলাকায় বেশি সময় দিতে হবে। বিধায়কদের অবিলম্বে নিজের এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতির উপর নজর রাখার নির্দেশ দেন তিনি। একই সঙ্গে তৃণমূলস্তরে নেমে প্রশাসনিক সমন্বয়ের উপর জোর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ, এসপি এবং ডিএমদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে হবে।

জনপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনকেও সার্বক্ষণিক সতর্কতায় রাখা হয়েছে। তবে এই মুহূর্তে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে পুলিশে কর্মী ও অফিসারের ঘাটতি। বিগত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের শেষ কয়েক বছরে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তীব্র শিথিলতা থাকায় রাজ্য পুলিশের একটা বিশাল অংশের পদ এখনও শূন্য রয়েছে। পুলিশের এই শূন্যতার সুযোগ নিয়ে কোনও অপশক্তি বা মৌলবাদী চক্র যাতে মাথাচাড়া দিতে না পারে, সে দিকেই কড়া নজর সরকারের। নতুন সরকারের প্রথম পুজো শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন ভাবে সম্পন্ন করাকেই এখন সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হিসেবে দেখছে নবান্ন।

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CENTRAL FORCES
50 COMPANIES OF CENTRAL FORCES
DURGA PUJA
CENTRAL FORCES IN BENGAL

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